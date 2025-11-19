ETV Bharat / state

ऑपरेशन शटर डाउन: सरकारी योजनाओं में साइबर फ्रॉड करने गिरोह के दो मास्टरमाइंड गिरफ्तार

झालावाड़: सरकारी योजनाओं में साइबर फ्रॉड कर अपात्र लोगों को लाभ दिलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश करने के लिए जिला पुलिस के द्वारा ऑपरेशन शटर डाउन चलाया जा रहा है. इस ऑपरेशन के तहत एसओजी ने साइबर फ्रॉड के दो मास्टरमाइंड को जयपुर से गिरफ्तार किया है. इस ऑपरेशन के तहत अब तक कुल 40 आरोपियों की गिरफ्तार हो चुकी है. जयपुर से गिरफ्तार दोनों आरोपियों पर जिला पुलिस ने 25 हजार का इनाम घोषित किया हुआ है.

जांच ​अधिकारी प्रेम कुमार ने बताया कि साइबर फ्रॉड कर सरकारी योजना में सेंधमारी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करने के लिए ऑपरेशन शटर डाउन शुरू किया गया था. करीब एक माह की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने कड़ियां जोड़ते हुए मामले में 38 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा. आरोपियों से रिमांड अवधि के दौरान की गई पूछताछ में साइबर फ्रॉड के सरगना विक्रम सैनी और नरेश सैनी के नाम का खुलासा हुआ था. दोनों आरोपी दौसा निवासी हैं.