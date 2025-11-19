ऑपरेशन शटर डाउन: सरकारी योजनाओं में साइबर फ्रॉड करने गिरोह के दो मास्टरमाइंड गिरफ्तार
पुलिस ने सरकारी योजनाओं में साइबर फ्रॉड करने वाले आरोपियों से जब पूछताछ की, तो उसमें मुख्य सरगना के नाम सामने आए.
Published : November 19, 2025 at 7:21 PM IST
झालावाड़: सरकारी योजनाओं में साइबर फ्रॉड कर अपात्र लोगों को लाभ दिलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश करने के लिए जिला पुलिस के द्वारा ऑपरेशन शटर डाउन चलाया जा रहा है. इस ऑपरेशन के तहत एसओजी ने साइबर फ्रॉड के दो मास्टरमाइंड को जयपुर से गिरफ्तार किया है. इस ऑपरेशन के तहत अब तक कुल 40 आरोपियों की गिरफ्तार हो चुकी है. जयपुर से गिरफ्तार दोनों आरोपियों पर जिला पुलिस ने 25 हजार का इनाम घोषित किया हुआ है.
जांच अधिकारी प्रेम कुमार ने बताया कि साइबर फ्रॉड कर सरकारी योजना में सेंधमारी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करने के लिए ऑपरेशन शटर डाउन शुरू किया गया था. करीब एक माह की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने कड़ियां जोड़ते हुए मामले में 38 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा. आरोपियों से रिमांड अवधि के दौरान की गई पूछताछ में साइबर फ्रॉड के सरगना विक्रम सैनी और नरेश सैनी के नाम का खुलासा हुआ था. दोनों आरोपी दौसा निवासी हैं.
पढ़ें: ऑपरशन शटर डाउन: 29 आरोपियों को जेल, 9 को 5 दिन की पुलिस रिमांड
उन्होंने बताया कि दोनों आरोपियों की सरगर्मी से तलाश थी. ऑपरेशन शटर डाउन के तहत की गई छापेमार कार्रवाई के बाद से ही दोनों आरोपी फरार चल रहे थे. नाम उजागर होने के बाद जिला पुलिस ने दोनों पर करीब 25 हजार का इनाम घोषित किया था. मंगलवार को एटीएस एसओजी के सहयोग से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर झालावाड़ न्यायालय में पेश किया गया. जहां मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मामले में सुनवाई करते हुए दोनों आरोपियों को 7 दिन के रिमांड के आदेश जारी किए हैं. दोनों की गिरफ्तारी के बाद मामले में अहम खुलासे होने की उम्मीद है.