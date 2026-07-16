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दिल्ली पुलिस का 'ऑपरेशन शास्त्र, 46 अपराधी गिरफ्तार; अवैध हथियार बरामद

ऑपरेशन के दौरान रोहिणी जिले की 15 पुलिस टीमों के 210 पुलिसकर्मियों ने जिले भर में व्यापक तलाशी अभियान चलाया. इस दौरान 106 स्थानों पर छापेमारी, 101 पार्कों की जांच, 400 हिस्ट्रीशीटरों का सत्यापन और 60 वाहनों से ब्लैक फिल्म हटाई गई. पुलिस ने एक घोषित अपराधी और आठ सक्रिय हिस्ट्रीशीटरों को भी गिरफ्तार किया.

जॉइंट पुलिस आयुक्त विजय कुमार ने कहा कि दिल्ली में संगठित अपराध और अवैध हथियारों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए इस तरह के विशेष अभियान लगातार चलाए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और किसी भी हाल में कानून-व्यवस्था से समझौता नहीं किया जाएगा.

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की रोहिणी जिला पुलिस ने अवैध हथियारों, संगठित अपराध और स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ चलाए गए विशेष अभियान ऑपरेशन शस्त्र' में बड़ी सफलता हासिल की है. 14 और 15 जुलाई को चलाए गए इस दो दिवसीय अभियान के दौरान पुलिस ने 46 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि 19 देसी पिस्टल, 26 जिंदा कारतूस, 9 बटनदार चाकू और एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की. इसके अलावा 23 अन्य लोगों के खिलाफ एहतियाती कार्रवाई भी की गई.

रोहिणी पुलिस द्वारा 46 बदमाश गिरफ्तार

अभियान के दौरान आर्म्स एक्ट के 24 मामले दर्ज किए गए, जिनमें 31 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई. इनके कब्जे से 19 देसी पिस्टल, 26 कारतूस, नौ बटनदार चाकू और एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई. वहीं आबकारी अधिनियम के तहत पांच मामलों में सात लोगों को गिरफ्तार कर 3,884 क्वार्टर अवैध शराब और एक कार जब्त की गई. एनडीपीएस एक्ट के दो मामलों में दो आरोपी और जुआ अधिनियम के तीन मामलों में छह आरोपी पकड़े गए.

रोहिणी जिले में 155 अवैध हथियार बरामद

इसी अभियान के दौरान स्पेशल स्टाफ ने सेक्टर-24 में घर में डकैती की साजिश को भी नाकाम करते हुए चार शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया. आरोपियों के पास से चार देसी पिस्टल, आठ कारतूस, घरों के ताले तोड़ने के औजार और फर्जी नंबर प्लेट लगी स्विफ्ट कार बरामद हुई. पूछताछ में सामने आया कि गिरोह दिन में बंद मकानों की रेकी करता था और रात में हथियारों के बल पर वारदात को अंजाम देता था.

जॉइंट सीपी विजय कुमार ने कहा कि रोहिणी जिले में इस वर्ष अब तक 155 अवैध हथियार और 287 जिंदा कारतूस बरामद किए जा चुके हैं, जो दिल्ली पुलिस के सभी जिलों और यूनिटों में सबसे अधिक है. उन्होंने कहा कि अपराधियों के पूरे नेटवर्क, हथियार सप्लायर और अन्य सहयोगियों की पहचान कर उनके खिलाफ भी जल्द कार्रवाई की जाएगी.



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