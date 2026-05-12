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ऑपरेशन शंखनाद: जशपुर पुलिस ने पशु तस्करों से 58 मवेशी जब्त किए

पुलिस को देखकर वाहन चालक तेज रफ्तार में भागने लगा. पीछा किए जाने पर आरोपी वाहन छोड़कर जंगल की ओर फरार हो गया था. वाहन की तलाशी लेने पर उसमें 10 मवेशियों को बेरहमी से ठूंस-ठूंस कर भरा गया था. पुलिस ने सभी गौवंशों को सुरक्षित मुक्त कराकर पशु चिकित्सक से उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया था तथा वाहन को जब्त किया था.

पुलिस ने बताया कि थाना लोदाम क्षेत्र में बीते कुछ महीनों से लगातार गौ तस्करी की घटनाओं पर नजर रखी जा रही है. सक्रिय मुखबिर तंत्र और तकनीकी टीम की सहायता से फरार तस्करों की लगातार तलाश भी चल रही है. इसकी कड़ी में 3 अलग-अलग मामलों में फरार आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है. पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक पिकअप वाहन क्रमांक JH-01-BS-8773 में गौवंशों की तस्करी की जा रही है. सूचना पर पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग-43 स्थित भलमंडा चौक के पास नाकाबंदी की.

जशपुर: पुलिस द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन शंखनाद” के तहत थाना लोदाम क्षेत्र में गौ तस्करों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई जारी है. इसी क्रम में पुलिस ने एक ओर जहां दिसंबर 2025, फरवरी 2026 और अप्रैल 2026 में दर्ज अलग-अलग गौ तस्करी प्रकरणों में फरार चल रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है. दूसरी ओर ताजा कार्रवाई में 27 गौवंशों को तस्करों के चंगुल से मुक्त कराया गया है. पुलिस ने तस्करी में प्रयुक्त ट्रक और पूर्व मामलों में उपयोग किए गए 3 पिकअप वाहनों को भी जब्त किया.

मवेशी तस्कर पकड़े गए

जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी की पहचान मंजीत जांगड़े, 23 वर्ष, निवासी ग्राम परसा पाली थाना चंद्रपुर जिला शक्ति, वर्तमान निवासी साईं टांगर टोली थाना लोदाम के रूप में हुई. पूछताछ में अपराध स्वीकार करने और पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर उसे गिरफ्तार कर 9 मई 2026 को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया.





फरवरी और अप्रैल 2026 के मामलों में भी दो आरोपी गिरफ्तार

इसी प्रकार 12 फरवरी 2026 को लोदाम पुलिस ने पतराटोली के पास पिकअप वाहन क्रमांक JH-01-FP-3193 से 9 नग गौवंशों को मुक्त कराया था. उस दौरान आरोपी जंगल का फायदा उठाकर फरार हो गए थे. इसके बाद 14 अप्रैल 2026 को ग्राम कोनबीरा जंगल मार्ग में पिकअप वाहन क्रमांक JH-07-L-1153 से 12 नग गौवंशों को छुड़ाया गया था. दोनों मामलों में पुलिस ने छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा के तहत अपराध दर्ज कर वाहनों को जब्त किया था.

जांच के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि फरवरी प्रकरण का आरोपी नईम खान, 25 वर्ष, निवासी साईं टांगर टोली, अपने घर आया हुआ है. पुलिस ने घेराबंदी कर उसे हिरासत में लिया. वहीं अप्रैल प्रकरण में शामिल आरोपी यूसुफ खान, 35 वर्ष, निवासी बरगी डांड थाना रायडीह जिला गुमला झारखंड को भी साईं टांगर टोली क्षेत्र से पकड़ लिया गया. पूछताछ में दोनों आरोपियों ने अपराध स्वीकार कर लिया, जिसके बाद उन्हें विधिवत गिरफ्तार कर 10 मई 2026 को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया.





ताजा कार्रवाई में 27 गौवंशों से भरा ट्रक पकड़ाया

ऑपरेशन शंखनाद के तहत ताजा कार्रवाई में थाना लोदाम पुलिस की पेट्रोलिंग टीम ने रूपसेरा के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक संदिग्ध ट्रक क्रमांक JH-01-AR-7060 को रोकने का प्रयास किया. पुलिस को देखकर चालक ट्रक को तेज गति से भगाने लगा. पीछा करने पर भलमंडा चौक के पास आरोपी ट्रक छोड़कर जंगल की ओर फरार हो गए. जब पुलिस टीम ट्रक तक पहुंची तो ट्रॉली में 27 गौवंशों को अमानवीय तरीके से ठूंस-ठूंस कर भरा गया था. पुलिस ने सभी गौवंशों को सुरक्षित मुक्त कराकर पशु चिकित्सक से स्वास्थ्य परीक्षण कराया तथा ट्रक को जब्त कर लिया गया.

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