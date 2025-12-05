ऑपरेशन शंखनाद का असर: कुख्यात गौ-तस्कर ने छोड़ी अपराध की दुनिया, ढाबा खोला, SSP बने पहले ग्राहक

ETV Bharat / state

जशपुर: जिले में चलाए जा रहे ऑपरेशन शंखनाद का प्रभाव जमीनी स्तर पर दिखाई देने लगा है. लंबे समय से गौ-तस्करी के लिए बदनाम साईंटांगरटोली गांव का कुख्यात गौ-तस्कर अमजद हजाम उर्फ बबलू अब मुख्यधारा में लौट रहा है. 40 साल के अमजद ने छत्तीसगढ़-झारखंड सीमा पर बबलू शंख ढाबा नाम से अपना नया व्यवसाय शुरू किया.

ऑपरेशन शंखनाद और जशपुर एसएसपी की समझाइश के बाद गौ-तस्कर ने सरेंडर करने के बाद अब ढाबा खोला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

8 माह तक पुलिस से भागता रहा: साईंटांगरटोली गांव लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों, विशेषकर गौ-तस्करी के मामलों के लिए चर्चा में रहा है. इसी गांव का अमजद हजाम उर्फ बबलू संगठित गौ-तस्करी का हिस्सा रहा. उसके खिलाफ थाना लोदाम में गौ-तस्करी के तीन केस दर्ज हैं. 8 महीनों से वह झारखंड या छत्तीसगढ़ में फरारी काट रहा था. हालांकि पुलिस की लगातार मॉनिटरिंग के दबाव के चलते अमजद को सरेंडर करना पड़ा.

Operation Shankhnaad Impact
कुख्यात गौ-तस्कर ने छोड़ी अपराध की दुनिया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

SSP से मुलाकात ने बदल दी जिंदगी: जेल से रिहाई के बाद अमजद की एसएसपी शशि मोहन सिंह से मुलाकात हुई. एसएसपी ने मानवीयता और संवेदनशीलता के साथ समझाइश दी. कहा, अपराध का कोई भविष्य नहीं होता. इससे केवल जेल, भय और असुरक्षा मिलती है. आने वाली पीढ़ियां भी अंधकार में चली जाती हैं. सही रास्ता चुनोगे तो सम्मानजनक जीवन मिलेगा.

अब मैं अपराध से हमेशा के लिए दूर रहूंगा. एसएसपी साहब ने समझाया तब पहली बार लगा कि जीवन बदल सकता है. अब मैं अपने परिवार का पेट ईमानदारी से पालूंगा.- अमजद हजाम उर्फ बबलू

Operation Shankhnaad Impact
पूर्व गौ-तस्कर अमजद हजाम उर्फ बबलू ने बबलू शंख ढाबा खोला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

एसएसपी ही बने ढाबा के पहले ग्राहक: अपराधमुक्त जीवन की नई शुरुआत की दिशा में अमजद ने बबलू शंख ढाबा नाम से दुकान खोली. ढाबा के उद्घाटन के लिए अमजद ने विशेष रूप से एसएसपी शशि मोहन सिंह को ही आमंत्रित किया. एसएसपी भी पहुंचे और ढाबा को लोकार्पण किया. उन्होंने अमजद के हाथ की चाय पी और उसकी कीमत भी दी.

Operation Shankhnaad Impact
जशपुर एसएसपी शशि मोहन सिंह की समझाइश के बाद छोड़ी अपराध की दुनिया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ग्रामीण और युवाओं को अपराध छोड़ने का संदेश: उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान एसएसपी शशि मोहन सिंह ने कहा अपराध कोई विकल्प नहीं है. अपराधी अपने परिवार और समाज दोनों को नुकसान पहुंचाता है. यदि कोई व्यक्ति गलत रास्ता छोड़कर ईमानदार जीवन जीना चाहता है तो जशपुर पुलिस उसका हर संभव सहयोग करेगी.

जशपुर पुलिस का यह प्रयास जिले में सकारात्मक परिवर्तन, सुधारवादी दृष्टिकोण और जन-विश्वास को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. भविष्य में भी ऐसे पुनर्वास प्रयास लगातार जारी रहेंगे.- एसएसपी शशि मोहन सिंह

अमजद का अपराध की दुनिया से बाहर निकलकर आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन की ओर बढ़ना न केवल उसके लिए, बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा का विषय बन गया है.

कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण, व्यापारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि और पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे. सभी ने इस सकारात्मक शुरुआत का स्वागत करते हुए अमजद को नए जीवन की शुभकामनाएं दीं.

