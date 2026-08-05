ऑपरेशन रक्षा सूत्र: धमतरी की बहनों ने सैनिकों के नाम भेजीं 14142 राखियां, भाई-बहन का प्यार और देशभक्ति का रंग एक साथ
सीमाओं पर तैनात वीर जवानों के प्रति सम्मान और विश्वास का प्रतीक, ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी इलाकों तक तक अभियान को लेकर उत्साह
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 5, 2026 at 8:10 PM IST
धमतरी: जिले में रक्षाबंधन पर्व से पहले एक खास आयोजन के तहत देश की सीमाओं पर तैनात वीर जवानों के प्रति सम्मान और विश्वास का भाव दिखा. महिला एवं बाल विकास विभाग की पहल पर ऑपरेशन रक्षा सूत्र अभियान संचालित किया गया है. इसके तहत जिलेभर से 14 हजार 142 राखियां एकत्रित कर जनप्रतिनिधियों के माध्यम से देश की रक्षा में तैनात सैनिकों को भेजी गईं.
कई महिलाएं हुईं शामिल
इस अनूठे अभियान में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, पर्यवेक्षकों, सीडीपीओ, जिला कार्यक्रम अधिकारी सहित विभाग के सभी अधिकारी-कर्मचारी उत्साह के साथ पहुंचे. इस अभियान का उद्देश्य सैनिकों तक केवल राखियां पहुंचाना नहीं, बल्कि उनके प्रति जिले की मातृशक्ति और बहनों की भावनाओं, सम्मान और आत्मीयता को भी पहुंचाना था.
जनभागीदारी अभियान बना
जिले के अलग-अलग विकासखंडों से हजारों राखियां संकलित की गईं और उन्हें सुव्यवस्थित ढंग से पैक कर जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सैनिक भाइयों तक भेजने की व्यवस्था की गई. महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अभियान की शुरुआत होते ही जिलेभर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने इसे जनभागीदारी का अभियान बना दिया. ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी इलाकों तक सभी ने बढ़-चढ़कर भाग लिया. कई स्थानों पर स्वयं राखियां तैयार की गईं, तो कहीं बहनों ने सैनिकों के लिए शुभकामना संदेश भी लिखे.
समाज और सेना का भावनात्मक जुड़ाव
कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने इस अवसर पर कहा कि रक्षाबंधन केवल भाई-बहन के स्नेह का पर्व नहीं, बल्कि सुरक्षा, विश्वास और जिम्मेदारी का भी प्रतीक है. उन्होंने कहा कि ऑपरेशन रक्षा सूत्र के माध्यम से धमतरी जिले की बहनों ने अपने सैनिक भाइयों के प्रति सम्मान, कृतज्ञता और आत्मीयता की भावनाओं को राखियों के रूप में व्यक्त किया है. यह अभियान समाज और सेना के बीच भावनात्मक जुड़ाव को और अधिक मजबूत बनाने का कार्य करेगा.
कलेक्टर ने कहा कि देश की सीमाओं पर दिन-रात तैनात हमारे जवानों के कारण ही देशवासी सुरक्षित हैं और उनके प्रति सम्मान प्रकट करना प्रत्येक नागरिक का नैतिक दायित्व है. जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि अभियान को सफल बनाने में विभाग के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, पर्यवेक्षकों, परियोजना अधिकारियों और आंगनबाड़ी परिवार का विशेष योगदान रहा.