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ऑपरेशन प्रहार को एक महीना पूरा, देहरादून में 1 एनकाउंटर, 300 अपराधी गिरफ्तार, 10 हजार से ज्यादा सत्यापन

ऑपरेशन प्रहार में 300 अपराधी गिरफ्तार: बढ़ते दबाव और बिगड़ती कानून-व्यवस्था को देखते हुए देहरादून पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार की शुरुआत की. इसका उद्देश्य अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और शहर में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना था. इस विशेष अभियान के तहत 03 अप्रैल 2026 से 05 मई 2026 तक पुलिस ने व्यापक स्तर पर कार्रवाई की. एसएसपी देहरादून प्रमेंद्र डोबाल के निर्देशन में चलाए गए इस अभियान में पुलिस ने वांछित फरार और घोषित अपराधियों के खिलाफ लगातार दबिश दी. नतीजा ये रहा कि एक महीने के भीतर 300 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. इनमें कई ऐसे अपराधी शामिल हैं, जो लंबे समय से पुलिस की गिरफ्त से बाहर थे.

देहरादून में दारोगा पर गोली चलाने का आरोपी बदमाश अकरम एनकाउंटर में मारा गया (Photo courtesy- Dehradun Police)

एक महीने मे क्या हुआ? राजधानी देहरादून में बीते कुछ समय से हत्या, चोरी और मारपीट की घटनाओं में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा था. हालात तब और गंभीर हो गए जब 30 मार्च की सुबह रिटायर्ड ब्रिगेडियर मुकेश जोशी की हत्या ने पूरे शहर को झकझोर दिया. इस घटना के बाद आम जनता में आक्रोश बढ़ा और पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े होने लगे.

देहरादून: राजधानी देहरादून में बढ़ती आपराधिक घटनाओं के बीच पुलिस द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन प्रहार को एक महीना पूरा हो गया है. पिछले एक महीने में पुलिस ने अनेक अपराधियों को पकड़ा, लेकिन इसके बावजूद आपराधिक घटनाएं होती रहीं. खास बात ये रही कि पुलिस ने व्यापक स्तर पर सत्यापन और चेकिंग अभियान चलाकर कानून-व्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश भी की. पुलिस के इस अभियान को राज्य सरकार का भी पूरा समर्थन मिल रहा है, जिससे आने वाले समय में इसे और तेज़ किए जाने के संकेत हैं.

डोईवाला में ऑपरेशन प्रहार के तहत गिरफ्तार अपराधी क्रान्तानाथ (Photo courtesy- Dehradun Police)

ऑपरेशन प्रहार के तहत हुआ एनकाउंटर: एसएसपी की मानें तो हमने सिर्फ गिरफ्तारी तक ही अपनी कार्रवाई सीमित नहीं रखा, बल्कि गुंडा और असामाजिक तत्वों पर भी सख्त रुख अपनाया. शांति व्यवस्था भंग करने वालों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में सैकड़ों मामलों में कार्रवाई की गई. हम ये कहना चाहते हैं कि अब किसी भी तरह की लापरवाही या अव्यवस्था को बर्दाश्त नहीं होगी. अभियान के दौरान एक एनकाउंटर भी हुआ, जिसने अपराधियों के बीच खौफ का माहौल बना दिया.

देहरादून में पश्चिमी यूपी का शातिर बदमाश एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार (Photo courtesy- Dehradun Police)

10 हजार से ज्यादा सत्यापन हुए: वैसे देखा जाए तो ऑपरेशन प्रहार का एक अहम हिस्सा सत्यापन अभियान भी रहा. पुलिस ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में किरायेदारों, संदिग्ध व्यक्तियों और बाहरी लोगों का बड़े पैमाने पर सत्यापन किया. इस दौरान कुल 10,393 लोगों की जांच की गई. इनमें से 3,102 लोगों के खिलाफ नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की गई. यह कदम खासतौर पर अपराध की रोकथाम के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि अक्सर बाहरी और असत्यापित लोगों की संलिप्तता आपराधिक घटनाओं में सामने आती रही है.

किच्छा और रुद्रपुर से स्मैक के साथ गिरफ्तार नशा तस्कर (Photo courtesy: Udham Singh Nagar Police)

पुलिस बोली अपराधियों की खैर नहीं: इसके अलावा इस एक महीने में पुलिस ने चेकिंग अभियान को भी पूरी सख्ती से लागू किया. बिना नंबर प्लेट के वाहन, संदिग्ध गतिविधियां और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ बड़े पैमाने पर चालान किए गए. हजारों मामलों में कार्रवाई कर पुलिस ने यह संदेश दिया कि कानून तोड़ने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा. बार, पब, क्लब और होटलों में भी पुलिस ने सघन जांच अभियान चलाया.

हल्द्वानी में एसओजी ने नशा तस्कर को गिरफ्तार किया (Photo courtesy- Haldwani Police)

अपराध को जड़ से खत्म करना है ऑपरेशन प्रहार का लक्ष्य: कुल 2,518 स्थानों की जांच के दौरान कई जगह नियमों का उल्लंघन पाया गया, जिस पर तत्काल कार्रवाई की गई. इसके साथ ही अभियान के दौरान 14 अवैध शस्त्र भी बरामद किए गए. इस पूरे अभियान को लेकर एसएसपी देहरादून ने कहा कि ऑपरेशन प्रहार बेहद प्रभावी साबित हो रहा है और इसे आगे भी जारी रखा जाएगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि पुलिस का उद्देश्य सिर्फ कार्रवाई करना नहीं, बल्कि अपराध को जड़ से खत्म करना है. इसके लिए लगातार निगरानी, सत्यापन और सख्त कानून व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दिया जा रहा है.

रुद्रपुर में नशा और हथियार तस्कर गिरफ्तार किए गए (Photo courtesy: Udham Singh Nagar Police)

सीएम धामी भी रख रहे हैं ऑपरेशन प्रहार पर नजर: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस अभियान को पूरा समर्थन दिया है. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है. ऑपरेशन प्रहार लगातार जारी रहेगा और इसे और गति दी जाएगी. सीएम धामी ने यह भी कहा कि राज्य में आने वाले हर संदिग्ध व्यक्ति का सत्यापन किया जा रहा है. कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही ऑपरेशन कालनेमि भी राज्य में कारगर साबित हो रहा है. देखा जाए तो ऑपरेशन प्रहार ने राजधानी देहरादून में कानून-व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक ठोस शुरुआत की है.

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