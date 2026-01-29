दिल्ली से कटरा के बीच चलाई गई स्पेशल ट्रेन का बढ़ाया गया टाइम, यात्रियों को मिलेगी राहत
यात्रियों से अपील की गई है कि सटीक समय, ठहराव आदि जानकारी के लिए NTES की वेबसाइट या ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं.
Published : January 29, 2026 at 7:34 PM IST
नई दिल्ली: उत्तर रेलवे ने रेल यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है. दरअसल, नई दिल्ली से जम्मू के श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन के परिचालन की अवधि को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है. इससे उन यात्रियों के लिए बड़ी राहत लेकर मिलेगी, जो इस यात्रा करने की योजना बना रहे हैं और अतिरिक्त भीड़ के कारण टिकट बुकिंग में कठिनाई का सामना कर रहे थे.
उत्तर रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बाताया कि ट्रेन संख्या 04081/04082 नई दिल्ली – श्री माता वैष्णो देवी कटरा – नई दिल्ली स्पेशल के फेरों (ट्रिप्स) में वृद्धि की गई है. रेलवे ने ये भी स्पष्ट किया है कि इन ट्रेनों का संचालन उनके मौजूदा मार्ग, समय सारणी और दिनों के अनुसार ही जारी रहेगा, जिससे यात्रियों को किसी भी तरह के भ्रम का सामना न करना पड़े.
ट्रेन संख्या 04081 (नई दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा): ये विशेष ट्रेन पहले 26 जनवरी तक चलाने की घोषणा की गई थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 30 जनवरी और 31 जनवरी को भी चलाया जाएगा. इस विशेष ट्रेन के संचालन में विस्तार के तहत कुल दो अतिरिक्त फेरे (ट्रिप्स) लगाए जाएंगे.
ट्रेन संख्या 04082 (श्री माता वैष्णो देवी कटरा से नई दिल्ली): वापसी की दिशा में ये विशेष ट्रेन पहले 27 जनवरी तक संचालित की जानी थी, लेकिन रेलवे ने इसकी अवधि बढ़ाते हुए इसका संचालन 30 और 31 जनवरी 2026 तक कर दिया है. इस स्पेशल ट्रेन के लिए भी 2 अतिरिक्त फेरे (ट्रिप्स) जोड़े गए हैं.
रेलवे अधिकारियों की यात्रियों को सलाह: रेलवे की तरफ से यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी यात्रा की योजना से पहले ट्रेन के आगमन और प्रस्थान के सटीक समय, ठहराव व अन्य अपडेट के लिए यात्री नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम (NTES) की आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल ऐप का उपयोग कर सकते हैं. इसके अतिरिक्त, किसी भी प्रकार की सहायता या पूछताछ के लिए रेलवे का हेल्पलाइन नंबर 139 भी डायल किया जा सकता है. इन तारीखों के लिए इस ट्रेन में आरक्षित टिकट बुकिंग शुरू कर दी गई है. लोग इन ट्रेनों में समय रहते टिकट बुक कर अपनी यात्रा सुनिश्चित कर सकते हैं. बता दें कि, इस स्पेशल ट्रेन से संचालन से उन यात्रियों को भी राहत मिलेगी जो फ्लाइट से जम्मू कश्मीर जाने की योजना में थे. दरअसल, विपरीत मौसम परिस्थितियों के कारण हवाई उड़ाने प्रभावित हो रही हैं. ऐसे में ये विशेष ट्रेन यात्रियों को काफी राहत देगा.
