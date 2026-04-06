यात्रीगण कृपया ध्यान दें: धनबाद होकर चलेंगी दो स्पेशल ट्रेनें!
धनबाद रेल मंडल से दो स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है.
Published : April 6, 2026 at 11:20 PM IST
धनबादः यात्रियों की सुविधा एवं उनके सुगम आवागमन को ध्यान में रखते हुए रेलवे द्वारा धनबाद होकर दो जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के परिचालन का निर्णय लिया गया है. इन ट्रेनों के चलने से झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा.
धनबाद रेल मंडल वरीय मंडल वाणिज्य प्रबंधक मनीष सौरभ ने जानकारी देते हुए बताया कि खातीपुरा–हावड़ा तथा सोगरिया–धनबाद के बीच स्पेशल ट्रेनों का संचालन निर्धारित तिथियों में किया जाएगा.
मनीष सौरभ ने बताया कि इन विशेष ट्रेनों के परिचालन से गर्मी के मौसम में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी तथा यात्रा अधिक सुविधाजनक होगी. उन्होंने यात्रियों से अपील की कि वे इन ट्रेनों का अधिकतम लाभ उठाएं.
खातीपुरा–हावड़ा स्पेशल (ट्रेन संख्या 09709/09710)
ट्रेन संख्या 09709 खातीपुरा–हावड़ा स्पेशल प्रत्येक मंगलवार को 07 अप्रैल 2026 से 30 जून 2026 तक चलेगी. यह ट्रेन खातीपुरा से 09:30 बजे प्रस्थान कर अगले दिन 09:45 बजे धनबाद एवं 15:40 बजे हावड़ा पहुंचेगी.
वापसी में ट्रेन संख्या 09710 हावड़ा–खातीपुरा स्पेशल प्रत्येक बुधवार को 08 अप्रैल 2026 से 01 जुलाई 2026 तक संचालित होगी. यह हावड़ा से 23:55 बजे खुलकर 06:00 बजे धनबाद एवं 09:00 बजे खातीपुरा पहुंचेगी. यह ट्रेन मार्ग में गया, कोडरमा, धनबाद, आसनसोल, दुर्गापुर, बर्धमान सहित प्रमुख स्टेशनों पर ठहराव करेगी.
सोगरिया–धनबाद स्पेशल (ट्रेन संख्या 09821/09822)
ट्रेन संख्या 09821 सोगरिया–धनबाद स्पेशल प्रत्येक गुरुवार को 16 अप्रैल 2026 से 09 जुलाई 2026 तक संचालित होगी. ट्रेन संख्या 09822 धनबाद–सोगरिया स्पेशल प्रत्येक शनिवार को 18 अप्रैल 2026 से 11 जुलाई 2026 तक चलेगी. यह ट्रेन गोमो, पारसनाथ, कोडरमा, गया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, प्रयागराज छेओकी, सतना, कटनी, सागर समेत कई महत्वपूर्ण स्टेशनों पर ठहराव करेगी.
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