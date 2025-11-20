ETV Bharat / state

यात्रीगण कृप्या ध्यान दें! गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पुनर्विकास कार्य के चलते दिसंबर में ट्रेनों का संचालन रहेगा प्रभावित

गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर ब्लॉक लगाए जाने के कारण 30 नवंबर से 26 दिसंबर के बीच कई लोकल व मेमू सेवाएं रद्द रहेंगी.

भारतीय रेल (फाइल फोटो)
भारतीय रेल (फाइल फोटो) (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 20, 2025 at 10:14 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: उत्तर रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर चल रहे पुनर्विकास कार्य के कारण कई ट्रेनों के संचालन में अस्थायी बदलाव किए हैं. प्लेटफॉर्म संख्या 3, 4, 5 और 6 पर निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके चलते दिसंबर महीने में कई ट्रेनों को रद्द किया गया है. इसके साथ ही कुछ ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है. कई ट्रेनों के प्लेटफॉर्म में परिवर्तन किया गया है.

रेलवे ने यात्रियों को सलाह दी है कि यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति व प्लेटफॉर्म की जानकारी अवश्य चेक करें, जिससे किसी तरह की असुविधा से बचा जा सके.

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर ब्लॉक लगाए जाने के कारण 30 नवंबर से 26 दिसंबर के बीच कई लोकल व मेमू सेवाएं रद्द रहेंगी. इसमें दिल्ली, साहिबाबाद, पलवल, मेरठ और मोरादाबाद रूट की कई महत्वपूर्ण पैसेंजर और मीनू सेवाएं शामिल हैं. 64051 पलवल–घाज़ियाबाद, 64437 घाज़ियाबाद–दिल्ली, 64402 दिल्ली–शाहदरा, 64411 साहिबाबाद–नई दिल्ली और 64906 घाज़ियाबाद–पलवल जैसी कई ट्रेनों को अस्थायी रूप से बंद किया गया है. इसके अतिरिक्त 17 से 26 दिसंबर के बीच कुछ और ट्रेनें भी कैंसल रहेंगी, जिनसे रोजाना हजारों यात्रियों का आवागमन प्रभावित होगा.

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय केमुताबिक यात्रियों को राहत देते हुए रेलवे ने 64426/64429 न्यू दिल्ली–गाजियाबाद मेमू सेवा को अस्थायी रूप से दादरी तक बढ़ा दिया है. इससे उन यात्रियों को विकल्प उपलब्ध होगा जो रद्द की गई ट्रेनों के कारण प्रभावित हो सकते थे. रेलवे नइस विस्तार के दौरान न्यू दिल्ली व गाजियाबाद के बीच समय में कोई बदलाव नहीं होगा.

इसके साथ ही गाजियाबाद स्टेशन पर कई महत्वपूर्ण एक्सप्रेस व सुपरफास्ट ट्रेनों के प्लेटफॉर्म में बदलाव किया गया है. कुछ ट्रेनें प्लेटफॉर्म 4 से हटाकर प्लेटफॉर्म 5 पर लाई जाएंगी, जिससे प्लेटफॉर्म 3 पर ब्लॉक के दौरान ट्रैफिक प्रबंधन सुचारू रह सके. सुबह, दोपहर व रात के समय आने वाली कई प्रमुख ट्रेनों—जैसे सुशासन एक्सप्रेस, रानीखेत एक्सप्रेस, प्रयागराज एक्सप्रेस, जनशताब्दी, लखनऊ मेल आदि के लिए यात्रियों को अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर जाना होगा.

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले NTES ऐप या 139 हेल्पलाइन के माध्यम से ट्रेन की अद्यतन स्थिति जान लें.

अधिकारियों का कहना है कि पुनर्विकास कार्य पूरा होने के बाद स्टेशन की क्षमता और यात्री सुविधाओं में बड़ा सुधार होगा, लेकिन तब तक यात्रियों की सुरक्षा व सुविधा के लिए ये अस्थायी बदलाव आवश्यक हैं.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

TRAIN CANCLE
GHAZIABAD RAILWAY STATION
INDIAN RAILWAY
NORTH RAILWAY
INDIAN RAILWAYS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

India US Defence Deal: भारत को मिलेंगे 93 मिलियन डॉलर के घातक हथियार, मिसाइल और तोपें मिलेंगी

Explainer: दिल्ली के यमुना नदी में विकसित हो रही क्रूज पर्यटन सेवा, जानिए सरकार का पूरा प्लान

IITF में दिखी 'नए भारत' की रक्षा शक्ति, यहां हथियारों से लेकर हाई-टेक ड्रोन तक की प्रदर्शनी

ठंड की दस्तक से बढ़ गए बीपी और ब्रेन स्ट्रोक के मरीज, जानिए डॉक्टर से कारण, लक्षण और बचाव के उपाय

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.