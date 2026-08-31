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उत्तराखंड के यात्रियों के लिए खुशखबरी, त्योहारों में बाड़मेर और अजमेर के लिए विशेष ट्रेनों का संचालन, देखें टाइम टेबल

हरिद्वार: त्योहारों के सीजन में ट्रेनों में बढ़ने वाली यात्रियों की भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे ने यात्रियों को राहत देने की तैयारी शुरू कर दी है. मुरादाबाद मंडल से चलने वाली कई विशेष ट्रेनों के संचालन की अवधि बढ़ाने के साथ अतिरिक्त फेरे निर्धारित किए गए हैं. इससे हरिद्वार और योगनगरी ऋषिकेश से राजस्थान समेत अन्य शहरों की ओर आने जाने वाले यात्रियों को अतिरिक्त रेल सुविधा मिलेगी.

उत्तराखंड के यात्रियों के लिए त्योहारों पर बढ़ेगी रेल सुविधा: बाड़मेर से हरिद्वार के लिए चलने वाली 04811 विशेष ट्रेन का संचालन 31 अगस्त से 28 सितंबर तक सोमवार और गुरुवार को किया जाएगा. इस अवधि में इसके नौ फेरे होंगे. इसके बाद पूजा अवधि में एक अक्टूबर से 30 नवंबर तक 18 फेरे लगाए जाएंगे. इसी तरह हरिद्वार से बाड़मेर जाने वाली 04812 विशेष ट्रेन एक सितंबर से 29 सितंबर तक मंगलवार और शुक्रवार को चलेगी. इस दौरान नौ फेरे होंगे, जबकि दो अक्टूबर से एक दिसंबर तक पूजा अवधि में इसके 18 फेरे निर्धारित किए गए हैं.

बाड़मेर और अजमेर के लिए विशेष ट्रेनों का संचालन: अजमेर जंक्शन से योगनगरी ऋषिकेश के बीच चलने वाली 09611 विशेष ट्रेन भी त्योहारों के दौरान यात्रियों को सुविधा देगी. यह ट्रेन प्रत्येक बुधवार को संचालित होगी. पूजा अवधि में 14 अक्टूबर से 25 नवंबर तक इसके सात अतिरिक्त फेरे होंगे. वापसी में 09612 विशेष ट्रेन योगनगरी ऋषिकेश से अजमेर जंक्शन के लिए प्रत्येक गुरुवार चलेगी. इसके 15 अक्टूबर से 26 नवंबर तक सात फेरे निर्धारित किए गए हैं.

नियमित ट्रेनों पर कम होगा दबाव: त्योहारी सीजन में घर जाने और धार्मिक स्थलों की यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ने से नियमित ट्रेनों में भीड़ बढ़ जाती है. हरिद्वार के सिडकुल में भी हजारों की संख्या में श्रमिक काम करते हैं और त्योहारी सीजन में अपने अपने घरों पर त्यौहार मनाने के लिए जाते हैं. ऐसे में विशेष ट्रेनों के अतिरिक्त फेरे यात्रियों के लिए वैकल्पिक यात्रा सुविधा उपलब्ध कराएंगे. साथ ही नियमित ट्रेनों पर यात्री दबाव कम करने में भी मदद मिलेगी.