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उत्तराखंड के यात्रियों के लिए खुशखबरी, त्योहारों में बाड़मेर और अजमेर के लिए विशेष ट्रेनों का संचालन, देखें टाइम टेबल

मुरादाबाद मंडल से चलने वाली कई विशेष ट्रेनों के संचालन की अवधि बढ़ाने के साथ अतिरिक्त फेरे निर्धारित किए गए हैं

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हरिद्वार रेलवे स्टेशन (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 31, 2026 at 4:08 PM IST

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हरिद्वार: त्योहारों के सीजन में ट्रेनों में बढ़ने वाली यात्रियों की भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे ने यात्रियों को राहत देने की तैयारी शुरू कर दी है. मुरादाबाद मंडल से चलने वाली कई विशेष ट्रेनों के संचालन की अवधि बढ़ाने के साथ अतिरिक्त फेरे निर्धारित किए गए हैं. इससे हरिद्वार और योगनगरी ऋषिकेश से राजस्थान समेत अन्य शहरों की ओर आने जाने वाले यात्रियों को अतिरिक्त रेल सुविधा मिलेगी.

उत्तराखंड के यात्रियों के लिए त्योहारों पर बढ़ेगी रेल सुविधा: बाड़मेर से हरिद्वार के लिए चलने वाली 04811 विशेष ट्रेन का संचालन 31 अगस्त से 28 सितंबर तक सोमवार और गुरुवार को किया जाएगा. इस अवधि में इसके नौ फेरे होंगे. इसके बाद पूजा अवधि में एक अक्टूबर से 30 नवंबर तक 18 फेरे लगाए जाएंगे. इसी तरह हरिद्वार से बाड़मेर जाने वाली 04812 विशेष ट्रेन एक सितंबर से 29 सितंबर तक मंगलवार और शुक्रवार को चलेगी. इस दौरान नौ फेरे होंगे, जबकि दो अक्टूबर से एक दिसंबर तक पूजा अवधि में इसके 18 फेरे निर्धारित किए गए हैं.

बाड़मेर और अजमेर के लिए विशेष ट्रेनों का संचालन: अजमेर जंक्शन से योगनगरी ऋषिकेश के बीच चलने वाली 09611 विशेष ट्रेन भी त्योहारों के दौरान यात्रियों को सुविधा देगी. यह ट्रेन प्रत्येक बुधवार को संचालित होगी. पूजा अवधि में 14 अक्टूबर से 25 नवंबर तक इसके सात अतिरिक्त फेरे होंगे. वापसी में 09612 विशेष ट्रेन योगनगरी ऋषिकेश से अजमेर जंक्शन के लिए प्रत्येक गुरुवार चलेगी. इसके 15 अक्टूबर से 26 नवंबर तक सात फेरे निर्धारित किए गए हैं.

नियमित ट्रेनों पर कम होगा दबाव: त्योहारी सीजन में घर जाने और धार्मिक स्थलों की यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ने से नियमित ट्रेनों में भीड़ बढ़ जाती है. हरिद्वार के सिडकुल में भी हजारों की संख्या में श्रमिक काम करते हैं और त्योहारी सीजन में अपने अपने घरों पर त्यौहार मनाने के लिए जाते हैं. ऐसे में विशेष ट्रेनों के अतिरिक्त फेरे यात्रियों के लिए वैकल्पिक यात्रा सुविधा उपलब्ध कराएंगे. साथ ही नियमित ट्रेनों पर यात्री दबाव कम करने में भी मदद मिलेगी.

मुरादाबाद मंडल से संबंधित विशेष ट्रेनों के विस्तारित परिचालन का विवरण इस प्रकार है—

1. गाड़ी संख्या 04811 – बाड़मेर से हरिद्वार

गाड़ी संख्या 04811 (BME–HW)

बाड़मेर (BME) से हरिद्वार (HW)

यह विशेष गाड़ी सप्ताह में दो दिन, सोमवार एवं गुरुवार संचालित होगी

अतिरिक्त भीड़ हेतु विस्तारित अवधि: 31 अगस्त 2026 से 28 सितंबर 2026 तक – 09 फेरे

पूजा अवधि: 01 अक्टूबर 2026 से 30 नवंबर 2026 तक – 18 फेरे

इस प्रकार गाड़ी संख्या 04811 के परिचालन को उपरोक्त अवधि में यात्रियों की अतिरिक्त मांग को ध्यान में रखते हुए बढ़ाया गया है

2. गाड़ी संख्या 04812 – हरिद्वार से बाड़मेर

गाड़ी संख्या 04812 (HW–BME)

हरिद्वार (HW) से बाड़मेर (BME)

यह विशेष गाड़ी सप्ताह में दो दिन, मंगलवार एवं शुक्रवार को संचालित होगी

अतिरिक्त भीड़ हेतु विस्तारित अवधि: 01 सितंबर 2026 से 29 सितंबर 2026 तक – 09 फेरे

पूजा अवधि: 02 अक्टूबर 2026 से 01 दिसंबर 2026 तक – 18 फेरे

3. गाड़ी संख्या 09611 – अजमेर जंक्शन से योग नगरी ऋषिकेश

गाड़ी संख्या 09611 (AII–YNRK)

अजमेर जंक्शन (AII) से योग नगरी ऋषिकेश (YNRK)

यह विशेष गाड़ी साप्ताहिक, प्रत्येक बुधवार संचालित होगी

पूजा अवधि: 14 अक्टूबर 2026 से 25 नवंबर 2026 तक

कुल अतिरिक्त फेरे: 07 फेरे

4. गाड़ी संख्या 09612 – योग नगरी ऋषिकेश से अजमेर जंक्शन

गाड़ी संख्या 09612 (YNRK–AII)

योग नगरी ऋषिकेश (YNRK) से अजमेर जंक्शन (AII)

यह विशेष गाड़ी साप्ताहिक, प्रत्येक गुरुवार संचालित होगी

पूजा अवधि: 15 अक्टूबर 2026 से 26 नवंबर 2026 तक

कुल अतिरिक्त फेरे: 07 फेरे

रेलवे अफसर ने क्या कहा: वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक, मुरादाबाद मंडल, महेश यादव ने बताया कि-

रेल प्रशासन द्वारा त्योहारों के दौरान यात्रियों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए इन विशेष ट्रेनों के परिचालन की अवधि में विस्तार किया गया है. विशेष ट्रेनों के अतिरिक्त फेरे उपलब्ध होने से यात्रियों को यात्रा के लिए अधिक विकल्प मिलेंगे. नियमित ट्रेनों में यात्री दबाव को कम करने में भी सहायता मिलेगी.
-महेश यादव, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक, मुरादाबाद मंडल-

यात्रा से पूर्व संबंधित विशेष ट्रेन के संचालन दिवस, समय एवं ठहराव की जानकारी रेलवे के अधिकृत यात्री सूचना एवं आरक्षण माध्यमों से अवश्य प्राप्त कर लें. रेल प्रशासन यात्रियों को सुरक्षित, सुगम एवं सुविधाजनक रेल यात्रा उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है.

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