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पहली बार हजारीबाग पहुंची श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन, लोगों ने केंद्र सरकार का जताया आभार

हजारीबाग में श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन का स्वागत करते जनप्रतिनिधि और स्थानीय. ( फोटो-ईटीवी भारत )

हजारीबाग: भारत सरकार ने हजारीबाग के लोगों को बड़ी सौगात दी है. रांची-भागलपुर श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन का ठहराव हजारीबाग में शुरू हो गया है. रांची से चलकर हजारीबाग टाउन स्टेशन होते हुए यह स्पेशल ट्रेन भागलपुर पहुंचेगी. 27 जुलाई को ट्रेन हजारीबाग टाउन स्टेशन पहुंची, जहां स्थानीय जनप्रतिनिधियों और आम लोगों ने ट्रेन का स्वागत किया.

हजारीबाग से हजारों हजार की संख्या में शिव भक्त बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक करने के लिए जाते हैं. हजारीबाग से भागलपुर के लिए ट्रेन नहीं रहने के कारण यहां के शिव भक्तों को काफी परेशानी होती थी. इसे देखते हुए भाजपा नेत्री शेफाली गुप्ता पिछले 3 वर्षों यह प्रयास कर रही हैं. उन्होंने रेल मंत्रालय से अनुरोध किया था कि जन भावना का सम्मान करते हुए हजारीबाग को भी स्पेशल ट्रेन से जोड़ जाए.

भाजपा नेत्री शैफाली गुप्ता और स्थानीय लोगों का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

सप्ताह में 4 दिन चलेगी ट्रेन, रूट देखें

यह श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन रांची से खुलेगी और मुरी, बरकाकाना, हजारीबाग टाउन, तिलैया ,कोडरमा, गया, सुल्तानगंज सहित प्रमुख स्टेशनों से होते हुए गंतव्य स्टेशन भागलपुर पहुंचेगी. यह प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को रांची से रवाना होकर सुल्तानगंज पहुंचेगी. जबकि भागलपुर से प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को इसका परिचालन होगा.