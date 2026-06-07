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मऊ से चार नई बसों का संचालन शुरू, गांवों से जिला मुख्यालय का सफर आसान

नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बसों को रवाना किया, कुल 24 बसों का होना है संचालन.

operation of four new buses starts from mau villages to district headquarters
मऊ से चार नई बसों का संचालन शुरू. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 7, 2026 at 8:56 AM IST

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मऊ: नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने पंडित अलगू राय शास्त्री बस अड्डे से मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना के अंतर्गत जनपद मऊ के ग्रामीण क्षेत्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली बस सेवा का शुभारंभ किया. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य कर रही है और यह योजना ग्रामीण संपर्क को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है.

गांवों को जिला मुख्यालय से जोड़ने का संकल्प
शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार दूरस्थ एवं ग्रामीण क्षेत्रों को सुदृढ़ परिवहन नेटवर्क से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है. नई बस सेवाओं के संचालन से गांवों और जिला मुख्यालयों के बीच आवागमन अधिक सुगम, सुरक्षित और सुलभ होगा.

मऊ में 24 बसों के संचालन की योजना
मंत्री ने बताया कि जनपद मऊ में कुल 24 बसों का संचालन प्रस्तावित है, जिनमें से प्रथम चरण में चार बसों को आज रवाना किया गया. उन्होंने कहा कि सभी निर्धारित बसों के संचालन के बाद जिले के ग्रामीण क्षेत्रों को व्यापक परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी. इससे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तथा व्यापारिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को बल मिलेगा.

operation of four new buses starts from mau villages to district headquarters
मऊ से चार नई बसों का संचालन शुरू. (etv bharat)

विकास और जनसुविधाओं को मिलेगा नया विस्तार
शर्मा ने कहा कि मऊ तेजी से विकास और तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहा है. नई बस सेवाओं के संचालन से ग्रामीण क्षेत्रों का जिला मुख्यालय से संपर्क मजबूत होगा और नागरिकों को यात्रा के लिए बेहतर विकल्प उपलब्ध होंगे. उन्होंने इस योजना के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा परिवहन मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार गांव, गरीब और आमजन के जीवन को अधिक सरल, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है. इस अवसर पर जिला विकास अधिकारी, एआरएम रोडवेज, जनप्रतिनिधिगण, अधिकारी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे.

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