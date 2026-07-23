काशी में गंगा की लहरों पर इलेक्ट्रिक नावों का संचालन शुरू, पहले चरण में कुल 20 नावें होंगी रिप्लेस
पारंपरिक ईंधन की तुलना में संचालन लागत में 80 प्रतिशत तक की कमी आएगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 23, 2026 at 7:29 PM IST
वाराणसी : गंगा को स्वच्छ रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर वाराणसी की परंपरागत नावों को इलेक्ट्रॉनिक नाव में परिवर्तित किया गया है. इसके तहत शुरुआती दौर में पहले पांच पुरानी नावें इलेक्ट्रॉनिक नाव के रूप में संचालित होना शुरू हो गई हैं. इससे पारंपरिक ईंधन की तुलना में संचालन लागत में 80 प्रतिशत तक की कमी आएगी तो वहीं नाविकों की कमाई भी बढ़ेगी.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ, हरित एवं सतत विकास के विजन को धरातल पर उतारने की दिशा में वाराणसी विकास प्राधिकरण (वीडीए) ने गेल (इंडिया) लिमिटेड के सहयोग से 'इलेक्ट्रिक बोट कन्वर्जन पायलट प्रोजेक्ट' के तहत गंगा में पहली बार इलेक्ट्रिक यात्री नौकाओं का संचालन शुरू कर दिया है. नमो घाट पर गुरुवार को महापौर अशोक कुमार तिवारी ने रूपांतरित की गई पहली पांच इलेक्ट्रिक नौकाओं का लोकार्पण कर नाविकों को समर्पित किया.
80 फीसदी लागत में आएगी कमी
महापौर अशोक तिवारी ने बताया कि पारंपरिक नावों के मुकाबले इलेक्ट्रिक नौकाओं का संचालन लागत (रनिंग कॉस्ट) में 80 प्रतिशत तक की भारी कमी आएगी. इससे नाविकों का मुनाफा बढ़ेगा. साथ ही, डीजल के धुएं और तेज आवाज से मुक्ति मिलने से पर्यटकों और स्थानीय लोगों को शांत, सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल नौकायन का आनंद मिलेगा. इस मौके पर अपनी पारंपरिक नौकाओं को आधुनिक इलेक्ट्रिक सिस्टम में बदलने वाले नाविकों को प्रशस्ति-पत्र देकर सम्मानित किया गया.
चरणबद्ध तरीके से 20 नावें होंगी लैस
नाविकों ने इस योजना के लिए सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा कि इससे न केवल डीजल का खर्च बचेगा और आय बढ़ेगी, बल्कि मां गंगा को प्रदूषण मुक्त रखने में भी मदद मिलेगी. वहीं वीडीए उपाध्यक्ष पुर्ण बोरा ने कहा कि पायलट प्रोजेक्ट के पहले चरण में कुल 20 यात्री नौकाओं को चरणबद्ध तरीके से बदला जा रहा है. इस प्रयोग की सफलता के बाद इसे बड़े पैमाने पर लागू किया जाएगा, जिससे वाराणसी पूरे देश के नदी-शहरों के लिए क्लीन वॉटर ट्रांसपोर्ट का एक बेहतरीन मॉडल बनेगा.
क्या है नावों की खासियत
विशेषज्ञों की मानें तो इलेक्ट्रिक नौका में आधुनिक और सुरक्षित तकनीक का प्रयोग किया गया है.
मोटर व बैटरी: 15 किलोवाट क्षमता की इलेक्ट्रिक आउटबोर्ड मोटर और 20 kWh का पावरफुल लिथियम बैटरी पैक.
स्मार्ट फीचर्स: ईवी चार्जर, डिजिटल डिस्प्ले, जीपीएस (GPS) ट्रैकिंग और रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम.
रेंज: सामान्य परिचालन में यह नौका अस्सी घाट से नमो घाट के बीच कम से कम तीन राउंड ट्रिप आसानी से लगा सकती है.घाटों पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार कर लिया गया है.
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