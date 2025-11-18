ETV Bharat / state

काशी तमिल संगमम; दक्षिण से उत्तर का सफर आसान, कोयम्बत्तूर-बनारस-कोयम्बत्तूर विशेष ट्रेन का होगा संचालन

जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि, कोयम्बत्तूर से 09 दिसम्बर और बनारस से 15 दिसम्बर 2025 को होगा संचालन.

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 18, 2025 at 3:22 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

वाराणसी : जिले में 2 दिसंबर से काशी तमिल संगम का आयोजन किया जाना है, ऐसे में दक्षिण से उत्तर बड़ी संख्या में यात्री श्रद्धालुओं का आगमन होगा. यात्रियों की आवागमन में कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर पूर्वोत्तर रेलवे ने काशी तमिल संगमम श्रद्धालु यात्रियों की मांग को ध्यान में रखते हुये विशेष ट्रेन का संचालन किया जा रहा है. जनसंपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि, 06013/06014 कोयम्बत्तूर-बनारस-कोयम्बत्तूर विशेष गाड़ी का संचलन कोयम्बत्तूर से 09 दिसम्बर को तथा बनारस से 15 दिसम्बर 2025 को किया जाएगा.



उन्होंने बताया कि, गाड़ी संख्या 06013 कोयम्बत्तूर-बनारस विशेष गाड़ी 09 दिसम्बर को कोयम्बत्तूर से 18.00 बजे प्रस्थान करेगी. ट्रेन तिरुप्पूर से 18.45 बजे, ईरोड से 19.40 बजे, सेलम से 20.40 बजे, जोलारपेट्टै से 23.35 बजे, दूसरे दिन काटपाडी से 00.57 बजे, अरक्कोणम से 01.47 बजे, पेरम्बूर से 02.55 बजे, गूडूर से 06.30 बजे, नेल्लूर से 07.02 बजे, ओंगोल से 08.32 बजे, विजयवाड़ा से 11.30 बजे, वरंगल से 15.50 बजे, मंचिर्याल से 17.15 बजे, सिरपुर कागजनगर से 18.05 बजे, बल्हारशाह से 20.10 बजे, चन्द्रपुर से 20.27 बजे, तीसरे दिन नागपुर से 01.00 बजे, आमला से 03.30 बजे, इटारसी से 07.10 बजे, जबलपुर से 10.50 बजे, कटनी से 12.10 बजे, सतना से 13.40 बजे, मानिकपुर से 16.02 बजे तथा प्रयागराज छिवकी से 17.50 बजे छूटकर बनारस 23.15 बजे पहुंचेगी.

15 दिसंबर से वाराणसी से होगा संचालन : वापसी यात्रा में गाड़ी संख्या 06014 बनारस-कोयम्बत्तूर विशेष गाड़ी 15 दिसम्बर, 2025 को बनारस से 23.00 बजे प्रस्थान करेगी. ट्रेन दूसरे दिन प्रयागराज छिवकी से 02.55 बजे, मानिकपुर से 06.25 बजे, सतना से 07.50 बजे, कटनी से 09.35 बजे, जबलपुर से 11.10 बजे, इटारसी से 17.10 बजे, आमला से 19.30 बजे, नागपुर से 22.40 बजे, तीसरे दिन चन्द्रपुर से 02.42 बजे, बल्हारशाह से 04.10 बजे, सिगरपुर कागजनगर से 05.02 बजे, मंचिर्याल से 05.57 बजे, वरंगल से 08.12 बजे, विजयवाड़ा से 12.40 बजे, ओंगोल से 14.32 बजे, नेल्लूर से 16.12 बजे, गूडूर से 18.32 बजे, पेरम्बूर से 22.50 बजे, अरक्कोणम से 23.42 बजे, चौथे दिन काटपाडी से 00.50 बजे, जोलारपेट्टै से 02.50 बजे, सेलम से 04.30 बजे, ईरोड से 05.25 बजे तथा तिरुप्पूर से 06.05 बजे छूटकर कन्याकुमारी 08.30 बजे पहुंचेगी.

20 कोच की होगी ट्रेन : इस गाड़ी में थर्ड एसी के 10, थर्ड एसी इकॉनमी के 02, स्लीपर के 06, लगेज यान का 01 तथा एल.एस.एल.आर.डी के 01 कोच सहित कुल 20 कोच लगाये जायेंगे.

यह भी पढ़ें : लखनऊ जंक्शन के ये दो प्लेटफॉर्म एक महीने तक रहेंगे बंद, 20 ट्रेनों का प्लेटफॉर्म बदला, लिस्ट में देखें आपनी ट्रेन का स्टेटस

TAGGED:

RAILWAY NEWS
INDIAN RAILWAY
काशी तमिल संगमम
COIMBATORE VARANASI SPECIAL TRAIN
VARANASI NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

जज्बा कमाल का: बाबा-नानी की म्यूजिक क्लासरूम, कोई डॉक्टर तो कोई डायरेक्टर, चिकरी-चिकरी से लेकर ताक धिना धिन धा में मास्टरी की होड़

स्मार्टफोन की लत बना रही हिंसक; बेटियों की शिकायत लेकर मां-बाप पहुंच रहे राज्य महिला आयोग

क्या आप भी गठिया की समस्या से जूझ रहे? गंभीर मरीजों को दर्द में राहत देगी ये थेरेपी

यूपी में युवाओं को 50 हजार रुपये इनाम पाने का सुनहरा अवसर, जानिए क्या होनी चाहिए योग्यता और कैसे करें अप्लाई?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.