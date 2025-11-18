ETV Bharat / state

काशी तमिल संगमम; दक्षिण से उत्तर का सफर आसान, कोयम्बत्तूर-बनारस-कोयम्बत्तूर विशेष ट्रेन का होगा संचालन

वाराणसी : जिले में 2 दिसंबर से काशी तमिल संगम का आयोजन किया जाना है, ऐसे में दक्षिण से उत्तर बड़ी संख्या में यात्री श्रद्धालुओं का आगमन होगा. यात्रियों की आवागमन में कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर पूर्वोत्तर रेलवे ने काशी तमिल संगमम श्रद्धालु यात्रियों की मांग को ध्यान में रखते हुये विशेष ट्रेन का संचालन किया जा रहा है. जनसंपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि, 06013/06014 कोयम्बत्तूर-बनारस-कोयम्बत्तूर विशेष गाड़ी का संचलन कोयम्बत्तूर से 09 दिसम्बर को तथा बनारस से 15 दिसम्बर 2025 को किया जाएगा.









उन्होंने बताया कि, गाड़ी संख्या 06013 कोयम्बत्तूर-बनारस विशेष गाड़ी 09 दिसम्बर को कोयम्बत्तूर से 18.00 बजे प्रस्थान करेगी. ट्रेन तिरुप्पूर से 18.45 बजे, ईरोड से 19.40 बजे, सेलम से 20.40 बजे, जोलारपेट्टै से 23.35 बजे, दूसरे दिन काटपाडी से 00.57 बजे, अरक्कोणम से 01.47 बजे, पेरम्बूर से 02.55 बजे, गूडूर से 06.30 बजे, नेल्लूर से 07.02 बजे, ओंगोल से 08.32 बजे, विजयवाड़ा से 11.30 बजे, वरंगल से 15.50 बजे, मंचिर्याल से 17.15 बजे, सिरपुर कागजनगर से 18.05 बजे, बल्हारशाह से 20.10 बजे, चन्द्रपुर से 20.27 बजे, तीसरे दिन नागपुर से 01.00 बजे, आमला से 03.30 बजे, इटारसी से 07.10 बजे, जबलपुर से 10.50 बजे, कटनी से 12.10 बजे, सतना से 13.40 बजे, मानिकपुर से 16.02 बजे तथा प्रयागराज छिवकी से 17.50 बजे छूटकर बनारस 23.15 बजे पहुंचेगी.





15 दिसंबर से वाराणसी से होगा संचालन : वापसी यात्रा में गाड़ी संख्या 06014 बनारस-कोयम्बत्तूर विशेष गाड़ी 15 दिसम्बर, 2025 को बनारस से 23.00 बजे प्रस्थान करेगी. ट्रेन दूसरे दिन प्रयागराज छिवकी से 02.55 बजे, मानिकपुर से 06.25 बजे, सतना से 07.50 बजे, कटनी से 09.35 बजे, जबलपुर से 11.10 बजे, इटारसी से 17.10 बजे, आमला से 19.30 बजे, नागपुर से 22.40 बजे, तीसरे दिन चन्द्रपुर से 02.42 बजे, बल्हारशाह से 04.10 बजे, सिगरपुर कागजनगर से 05.02 बजे, मंचिर्याल से 05.57 बजे, वरंगल से 08.12 बजे, विजयवाड़ा से 12.40 बजे, ओंगोल से 14.32 बजे, नेल्लूर से 16.12 बजे, गूडूर से 18.32 बजे, पेरम्बूर से 22.50 बजे, अरक्कोणम से 23.42 बजे, चौथे दिन काटपाडी से 00.50 बजे, जोलारपेट्टै से 02.50 बजे, सेलम से 04.30 बजे, ईरोड से 05.25 बजे तथा तिरुप्पूर से 06.05 बजे छूटकर कन्याकुमारी 08.30 बजे पहुंचेगी.



