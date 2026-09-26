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यात्रीगण ध्यान दें! त्योहारों पर कन्फर्म टिकट की टेंशन खत्म, बिहार होकर दौड़ेंगी ये पूजा स्पेशल ट्रेनें

कटिहार: बिहार में दुर्गापूजा, दीपावली और छठ महापर्व के दौरान ट्रेनों में बढ़ने वाली यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने तैयारी तेज कर दी है. त्योहारों में बिहार लौटने वाले प्रवासियों और अन्य यात्रियों को राहत देने के लिए कटिहार रेल मंडल से 10 जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा. साथ ही 8 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें कटिहार रेल मंडल होकर गुजरेंगी. रेलवे की इस पहल से घर लौटने वाले यात्रियों को अतिरिक्त सफर विकल्प मिलेंगे.

हर साल बढ़ती भीड़ को देखते हुए विशेष इंतजाम

कटिहार रेल मंडल के सीनियर डीसीएम अनूप कुमार सिंह ने बताया कि दुर्गापूजा, दीपावली और छठ को देखते हुए हर साल यात्रियों की संख्या में काफी वृद्धि होती है. इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार भी स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है. इससे यात्रियों को सफर के दौरान परेशानी कम होगी और उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए अतिरिक्त विकल्प मिल सकेंगे.

कटिहार स्टेशन (ETV Bharat)

"कटिहार स्टेशन से अमृतसर, मुंबई सेंट्रल और यशवंतपुर जैसे प्रमुख शहरों के लिए पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं. इसके अलावा मनिहारी और भागलपुर के लिए भी स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था की गई है. न्यू जलपाईगुड़ी से कोलकाता, गोमतीनगर तथा जोगबनी से आनंद विहार के लिए भी स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है."-अनूप कुमार सिंह, सीनियर डीसीएम, कटिहार रेल मंडल

दक्षिण भारत से लौटने वाले प्रवासियों को राहत

त्योहारों के दौरान सबसे ज्यादा दबाव उन ट्रेनों पर रहता है, जिनसे बिहार और सीमांचल के लोग दूसरे राज्यों से अपने घर लौटते हैं. खासकर दक्षिण भारत में काम करने वाले बिहार के प्रवासियों के लिए अतिरिक्त ट्रेनों का परिचालन महत्वपूर्ण माना जा रहा है. यशवंतपुर समेत दूसरे प्रमुख शहरों से स्पेशल ट्रेनों की सुविधा मिलने से यात्रियों के सामने सफर के अधिक विकल्प उपलब्ध होंगे.

भीड़ प्रबंधन पर भी रेलवे की नजर