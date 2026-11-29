ETV Bharat / state

ऑपरेशन नन्हें फरिश्ते: बिछड़ने के दर्द से अपनों से मिलने तक की खुशी, 930 मासूमों के लिए फरिश्ता बना रेलवे सुरक्षा बल

930 मासूमों के लिए फरिश्ता बना रेलवे सुरक्षा बल ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर. दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में तीन साल के दौरान 930 बच्चों को ऑपरेशन नन्हें फरिश्ते के तहत रेस्क्यू किया गया. मुश्किल वक्त में रेलवे सुरक्षा बल के जवानों ने गुमशुदा या बिछड़े बच्चों और परिजनों के बीच एक पुल का काम किया है. मदद का हाथ बढ़ाते हुए इन मासूमों को सुरक्षित ठिकाने तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई.

ऑपरेशन नन्हें फरिश्ते, मासूमों की सुरक्षा का संकल्प रेलवे स्टेशन और ट्रेन का सफर कई बार बच्चों के लिए अनजाने डर और मुश्किलों का कारण बन जाता है. घर से भागे हुए या परिजनों से बिछड़े नाबालिग बच्चे कई तरह की असुरक्षित परिस्थितियों में फंस सकते हैं. ऐसे बच्चों की पहचान कर उन्हें सुरक्षित बचाने के लिए रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ऑपरेशन नन्हें फरिश्ते चलाया जा रहा है.