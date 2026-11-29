ऑपरेशन नन्हें फरिश्ते: बिछड़ने के दर्द से अपनों से मिलने तक की खुशी, 930 मासूमों के लिए फरिश्ता बना रेलवे सुरक्षा बल
3 साल में ऑपरेशन नन्हें फरिश्ते के तहत RPF ने 930 बच्चों को अपनों से मिलाया, सुरक्षा के साथ संवेदना का भी निभा रहा फर्ज
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 29, 2026 at 7:16 PM IST
रायपुर. दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में तीन साल के दौरान 930 बच्चों को ऑपरेशन नन्हें फरिश्ते के तहत रेस्क्यू किया गया. मुश्किल वक्त में रेलवे सुरक्षा बल के जवानों ने गुमशुदा या बिछड़े बच्चों और परिजनों के बीच एक पुल का काम किया है. मदद का हाथ बढ़ाते हुए इन मासूमों को सुरक्षित ठिकाने तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई.
ऑपरेशन नन्हें फरिश्ते, मासूमों की सुरक्षा का संकल्प
रेलवे स्टेशन और ट्रेन का सफर कई बार बच्चों के लिए अनजाने डर और मुश्किलों का कारण बन जाता है. घर से भागे हुए या परिजनों से बिछड़े नाबालिग बच्चे कई तरह की असुरक्षित परिस्थितियों में फंस सकते हैं. ऐसे बच्चों की पहचान कर उन्हें सुरक्षित बचाने के लिए रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ऑपरेशन नन्हें फरिश्ते चलाया जा रहा है.
इस अभियान के तहत RPF के जवान रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में सतर्क निगरानी रखते हैं. किसी भी जरूरतमंद या असहाय बच्चे के मिलने पर उसे तत्काल सहायता दी जाती है. इसके बाद निर्धारित प्रक्रिया के तहत संबंधित एनजीओ और अभिभावकों के सुपुर्द कर बच्चों को सुरक्षित घर पहुंचाने की व्यवस्था की जाती है.
तीन साल में 930 बच्चों को मिला सुरक्षा का सहारा
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर, रायपुर और नागपुर रेल मंडलों में इस अभियान के तहत बच्चों को सुरक्षित रेस्क्यू करने का सिलसिला लगातार जारी है. आंकड़े बताते हैं कि रेलवे सुरक्षा बल की सतर्कता और संवेदनशीलता से हर साल बड़ी संख्या में बच्चों को मदद मिल रही है.
- वर्ष 2024 : कुल 300 बच्चों को रेस्क्यू किया गया. इनमें 188 बालक और 112 बालिकाएं शामिल थीं.
- वर्ष 2025 : कुल 312 बच्चों को सुरक्षित बचाया गया. इनमें 184 बालक और 128 बालिकाएं थीं.
- वर्ष 2026 (नवंबर तक): कुल 318 बच्चों को रेस्क्यू किया गया. इनमें 210 बालक और 108 बालिकाएं शामिल हैं.
इस तरह वर्ष 2024 से नवंबर 2026 तक कुल 930 नाबालिग बच्चों को सुरक्षित रेस्क्यू कर सहायता प्रदान की गई.
हर बच्चे की सुरक्षा, हर परिवार की उम्मीद
इन आंकड़ों के पीछे केवल रेस्क्यू की संख्या नहीं, बल्कि सैकड़ों मासूमों की सुरक्षा और उनके परिवारों की उम्मीदें जुड़ी हैं. अपनों से बिछड़े बच्चे को सुरक्षित देखना और उसे फिर से उसके परिजनों तक पहुंचाने में मदद करना किसी भी परिवार के लिए सबसे बड़ी राहत होती है.रेलवे सुरक्षा बल के जवान चौबीसों घंटे अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए ऐसे बच्चों की पहचान और सहायता के लिए तत्पर रहते हैं. उनका यह प्रयास साबित करता है कि रेलवे सुरक्षा की जिम्मेदारी केवल यात्रियों और संपत्ति की हिफाजत तक सीमित नहीं, बल्कि जरूरत के समय मानवीय संवेदना के साथ मदद का हाथ बढ़ाना भी है.
सुरक्षा के साथ संवेदना का भी निभा रहा फर्ज
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का रेलवे सुरक्षा बल यात्रियों की सुरक्षा, रेलवे संपत्ति की रक्षा और सामाजिक दायित्वों के निर्वहन के लिए प्रतिबद्ध है. ऑपरेशन नन्हें फरिश्ते इसी प्रतिबद्धता का एक संवेदनशील उदाहरण है.क्योंकि हर बच्चा सुरक्षित बचपन का हकदार है और अपनों से बिछड़े हर मासूम को अपने घर लौटने का पूरा अधिकार है. रेलवे सुरक्षा बल के ये प्रयास इसी उम्मीद को मजबूत कर रहे हैं कि मुश्किल सफर में भी कोई बच्चा अकेला और बेसहारा न रहे.