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ऑपरेशन मुस्कान और तलाश अभियान, 106 गुमशुदा लोगों को पहुंचाया घर

बालोद पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान और तलाश अभियान के तहत गुमशुदा लोगों को तलाश किया है.

Operation Muskaan campaign
ऑपरेशन मुस्कान और तलाश अभियान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 5, 2026 at 2:00 PM IST

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बालोद : छत्तीसगढ़ पुलिस के प्रदेशव्यापी ‘ऑपरेशन मुस्कान’ और ‘ऑपरेशन तलाश’ अभियान के तहत अप्रैल माह में 75 बालक, 470 बालिका, 972 पुरुष एवं 2539 महिलाओं सहित 4056 गुमशुदा व्यक्तियों को अलग-अलग राज्यों से बरामद कर सुरक्षित परिजनों को सुपुर्द किया गया. बालोद जिले की बात करें तो पुलिस अधीक्षक योगेश कुमार पटेल के नेतृत्व में बालोद पुलिस ने मात्र एक माह के भीतर 106 गुमशुदा व्यक्तियों की सफल पतासाजी कर उन्हें उनके घर पहुंचाया है.


एक माह में 106 जिंदगियों की घर वापसी
पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलाए गए इस विशेष अभियान के तहत पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और सूचना तंत्र का बेहतर इस्तेमाल किया. दस्तयाब किए गए 106 लोगों में 07 बालिकाएं, 01 बालक, 69 महिलाएं और 29 पुरुष शामिल हैं. पुलिस की इस कार्यवाही से कई सालों और महीनों से बिछड़े हुए परिवारों में खुशी की लहर दौड़ गई है.



साइबर सेल और मुखबिर तंत्र का दिखा दम
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गुमशुदा व्यक्तियों की त्वरित खोज के लिए जिले के सभी थाना और चौकी स्तर पर विशेष टीमें गठित की गई थीं. इन टीमों ने साइबर इनपुट, तकनीकी डेटा और स्थानीय मुखबिरों की मदद से गुमशुदगी के मामलों को सुलझाया.इस अभियान में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मोनिका ठाकुर और डीएसपी माया शर्मा के मार्गदर्शन में साइबर सेल, डीसीबी शाखा और बालक विरुद्ध अपराध अन्वेषण शाखा का विशेष योगदान रहा.

पुलिस का मुख्य उद्देश्य जनसेवा और सुरक्षा है.ऑपरेशन मुस्कान के माध्यम से जब कोई बिछड़ा हुआ बच्चा या व्यक्ति अपने परिवार से मिलता है, तो वह पल पूरी टीम के लिए गर्व और संतोष का होता है- योगेश पटेल, बालोद पुलिस अधीक्षक

तत्काल सूचना देने की अपील
जिला पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि किसी भी व्यक्ति या बच्चे के लापता होने पर बिना देरी किए नजदीकी थाने या पुलिस कंट्रोल रूम को सूचित करें। समय पर मिली जानकारी से पुलिस को तकनीकी सुराग जुटाने में आसानी होती है, जिससे व्यक्ति की सकुशल वापसी की संभावना बढ़ जाती है.

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