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ऑपरेशन म्यूल हंटर: साइबर ठगों के खिलाफ जैसलमेर पुलिस ने की कार्रवाई, पीड़ितों को लौटाए 1.13 लाख रुपए

जैसलमेर: पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाए गए विशेष अभियान 'ऑपरेशन म्यूल हंटर' में अप्रैल माह के दौरान बड़ी सफलता हासिल की है. पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर चलाए गए इस अभियान में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 1.16 लाख रुपए से अधिक की नकदी, 7 मोबाइल फोन, 10 सिम कार्ड और कई अन्य दस्तावेज बरामद किए गए. इसके अलावा, पुलिस ने 106 संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की और 17 के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की. साइबर ठगी के पीड़ितों को राहत पहुंचाते हुए 1.13 लाख रुपए उनके खातों में वापस दिलवाए गए. अभियान के दौरान 60 गुमशुदा मोबाइल भी बरामद कर उनके मालिकों को लौटाए गए. स्कूलों और आमजन के बीच जागरूकता अभियान चलाकर करीब 2600 लोगों को साइबर अपराधों से बचने के तरीके सिखाए गए.

एसपी अभिषेक शिवहरे ने कहा कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा. साइबर अपराध से पीड़ित लोगों को राहत देते हुए पुलिस ने 1,13,066 रुपए की राशि परिवादियों के खातों में वापस दिलवाई. इसके साथ ही 69 संदिग्ध आईएमईआई नंबर और 29 सिम कार्ड ब्लॉक कर साइबर ठगों की गतिविधियों पर रोक लगाने का प्रयास किया गया.

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