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ऑपरेशन म्यूल हंटर: साइबर ठगों के खिलाफ जैसलमेर पुलिस ने की कार्रवाई, पीड़ितों को लौटाए 1.13 लाख रुपए

पुलिस ने साइबर अपराधों के प्रति जागरूकता अभियान चलाकर लगभग 2600 लोगों और विद्यार्थियों को जागरूक किया गया.

Operation Mule Hunter
पुलिस अधीक्षक जैसलमेर (ETV Bharat Jaisalmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 4, 2026 at 3:28 PM IST

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जैसलमेर: पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाए गए विशेष अभियान 'ऑपरेशन म्यूल हंटर' में अप्रैल माह के दौरान बड़ी सफलता हासिल की है. पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर चलाए गए इस अभियान में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 1.16 लाख रुपए से अधिक की नकदी, 7 मोबाइल फोन, 10 सिम कार्ड और कई अन्य दस्तावेज बरामद किए गए. इसके अलावा, पुलिस ने 106 संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की और 17 के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की. साइबर ठगी के पीड़ितों को राहत पहुंचाते हुए 1.13 लाख रुपए उनके खातों में वापस दिलवाए गए. अभियान के दौरान 60 गुमशुदा मोबाइल भी बरामद कर उनके मालिकों को लौटाए गए. स्कूलों और आमजन के बीच जागरूकता अभियान चलाकर करीब 2600 लोगों को साइबर अपराधों से बचने के तरीके सिखाए गए.

एसपी अभिषेक शिवहरे ने कहा कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा. साइबर अपराध से पीड़ित लोगों को राहत देते हुए पुलिस ने 1,13,066 रुपए की राशि परिवादियों के खातों में वापस दिलवाई. इसके साथ ही 69 संदिग्ध आईएमईआई नंबर और 29 सिम कार्ड ब्लॉक कर साइबर ठगों की गतिविधियों पर रोक लगाने का प्रयास किया गया.

पढ़ें: भरतपुर में ऑपरेशन ‘म्यूल हंटर’ में बड़ी कार्रवाई, 103 साइबर ठग गिरफ्तार, जयपुर में होटल में पुलिस की दबिश

अभियान के दौरान पुलिस ने 60 गुम हुए मोबाइल फोन भी बरामद कर उनके मालिकों को लौटाए. साथ ही साइबर अपराधों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए आमजन और स्कूलों में अभियान चलाकर लगभग 2600 लोगों और विद्यार्थियों को जागरूक किया गया.

पुलिस की सतर्कता से अपराधियों में खौफ: इस विशेष अभियान के तहत की गई सख्त कार्रवाई से साइबर अपराधियों में हड़कंप मच गया है. एसपी अभिषेक शिवहरे ने स्पष्ट किया है कि आगे भी इस तरह के अभियान लगातार जारी रहेंगे, ताकि साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सके और आमजन को सुरक्षित डिजिटल वातावरण मिल सके.

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