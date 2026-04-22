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Operation Mule Hunt : 38 साइबर ठग गिरफ्तार, देशभर में ठगे थे 10 करोड़, मोबाइल व सिम बरामद

पुलिस ने फर्जी एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी ईश्वर पाटीदार, कन्हैयालाल पाटीदार और विक्रम सिंह तंवर को गिरफ्तार किया है. ये सोशल मीडिया ऐप पर फर्जी एस्कॉर्ट सर्विस के विज्ञापन जारी कर लड़की उपलब्ध करवाने के नाम पर लोगों से राशि ट्रांसफर करवा लेते थे.

दुबई में बैठकर इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग के नाम पर देशभर में लोगों से करोड़ों की ठगी करने वाले गैंग के आरोपी लकी वैष्णव निवासी पातेला को गिरफ्तार किया है. आरोपी ने अपने अलग-अलग बैंक खाते खुलवाकर दुबई के साइबर ठगों को बेच दिए थे. आरोपी टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग के नाम पर भारी मुनाफे का लालच देते थे.

पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने बताया कि देशभर में ऑनलाइन ठगी की बढ़ती वारदातों को रोकने के लिए ऑपरेशन म्यूल हंट चलाया जा रहा है. इसके तहत अलग-अलग टीमें बनाकर जांच की गई. जांच में कई साइबर ठगों के बारे में पता लगा. आरोपियों ने देशभर में करोड़ों की ठगी कबूल कर ली है. पुलिस आरोपियों और उनसे जुड़े लोगों के बैंक खाते खंगाल रही है. अब तक 10 करोड़ से अधिक की ठगी के मामले सामने आए हैं, जो आगे बढ़ सकते हैं.

डूंगरपुर: पुलिस ने साइबर ठगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. ऑपरेशन म्यूल हंट के तहत पुलिस ने 15 दिन के भीतर देशभर में 10 करोड़ रुपए से अधिक की ऑनलाइन ठगी गिरोह के 38 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इस मामले में आरोपियों के खिलाफ 17 मामले दर्ज किए गए हैं. उनके पास से 73 मोबाइल, 136 सिम कार्ड, लग्जरी जीप समेत कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद किए गए हैं. आरोपी दुबई और देशभर के अलग-अलग कोनों में बैठकर लोगों से ऑनलाइन ठगी की वारदातों को अंजाम देते थे. इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग और एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर लोगों को लालच देकर ठगी की गई.

केस 3 : अश्लील फोटो-वीडियो दिखाकर ठगी:

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पुलिस ने आरोपी पप्पू अहारी और अजय उर्फ आजाद पाटीदार को गिरफ्तार किया है. ये फर्जी एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर अश्लील वेबसाइटों के जरिए ठगी करते थे. इनके पास से 5 मोबाइल और सिम कार्ड बरामद हुए हैं.

डूंगरपुर जिले के विभिन्न स्थानों से गिरफ्तार आरोपी : पुलिस अधीक्षक ने बताया कि ऑपरेशन म्यूल हंट के तहत पिछले 15 दिन में डूंगरपुर के विभिन्न इलाकों से 38 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इसमें लकी वैष्णव निवासी पातेंला, ईश्वर पाटीदार निवासी गामडी देवकी, कन्हैयालाल पाटीदार निवासी भचडिया, विक्रमसिह तंवर निवासी पचलासा छोटा, पप्पु पुत्र भेमजी अहारी निवासी भोजातो का ओडा, अजय उर्फ आजाद पाटीदार निवासी मसाणा, लाल सिंह राजपूत निवासी लीलवासा, प्रवीण पुत्र वेलजी पाटीदार निवासी बडलिया बनकोडा, नयनेश पाटीदार निवासी जसपुर जापका और जितेन्द्र सिंह पंवार (27) निवासी माल थाना साबला को गिरफ्तार किया गया है. इसी प्रकार नितेश पाटीदार निवासी रायणा, नरेश पाटीदार निवासी गलीयाणा, भूरालाल पाटीदार निवासी डोली, महेश पाटीदार निवासी रायणा, देवजी पाटीदार निवासी डोली, मुकेश पाटीदार निवासी रायणा, गजेन्द्र पाटीदार पुत्र जगजी पाटीदार निवासी डोली, दिनेश पाटीदार निवासी पचलासा बडा, प्रवीण पाटीदार निवासी डोली और मुकेश पाटीदार निवासी बोडीगामा छोटा पुलिस थाना साबला को गिरफ्तार किया गया है.

उन्होंने बताया कि ऑपरेशन म्यूल हंट के तहत डूंगरपुर जिले के ही मुकेश मोगजी पाटीदार निवासी बोडीगामा बडा, लालजी पाटीदार निवासी लोकिया बनकोडा, पकंज पाटीदार निवासी लोकिया बनकोडा, पीयूष पटेल निवासी रायणा पुलिस, कमलेश पुत्र रूपजी पाटीदार निवासी गामडी देवकी, नरेश पाटीदार निवासी दाद, गणेश पाटीदार निवासी गडा एकलींगजी, मेहुल सुथार निवासी पचलासा बडा, गणेश पाटीदार निवासी गडा एकलींगजी और प्रकाश पुत्र मनजी पाटीदार निवासी दाद आसपुर को गिरफ्तार किया गया है. इसी प्रकार विजय पेमजी पाटीदार निवासी गणेशपुर, हितेश पाटीदार निवासी दाद, तेजपाल पटेल निवासी दाद दिनेश निवासी बोडीगामा, नरेश अमरजी पाटीदार निवासी बोडीगामा छोटा, भावेश पाटीदार निवासी बोडीगामा छोटा, मनीष पाटीदार निवासी सकानी, नरेश पाटीदार निवासी डोली पुलिस थाना सरोदा को गिरफ्तार किया गया है.

एसपी की अपील : लालच में न आएं, अपने दस्तावेजों की जानकारी किसी को न दें

एसपी मनीष कुमार ने लोगों से जागरूक रहने की अपील की है. उन्होंने कहा कि बैंक खाते, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एटीएम कार्ड से जुड़ी कोई भी जानकारी फोन या किसी ऐप पर साझा न करें. साइबर ठगों के किसी भी लालच में न आएं.