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ऑपरेशन मिलाप के तहत मई महीने में दिल्ली पुलिस ने 124 लोग ढूंढ निकाले, 33 बच्चे शामिल

दिल्ली पुलिस के दक्षिण-पश्चिम जिले ने ऑपरेशन मिलाप के तहत 124 लोगों को खोजकर सुरक्षित उनके परिवारों से मिलाया.इनमें 33 नाबालिग और 91 वयस्क शामिल.

पुलिस ने मई महीने में 124 लापता लोगों को परिवारों से मिलाया
पुलिस ने मई महीने में 124 लापता लोगों को परिवारों से मिलाया (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 3, 2026 at 9:58 AM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस के दक्षिण-पश्चिम जिले ने ऑपरेशन मिलाप के तहत बड़ी सफलता हासिल की है. मई 2026 के दौरान पुलिस ने 33 लापता और अपहृत बच्चों समेत कुल 124 लोगों को खोजकर सुरक्षित उनके परिवारों से मिलाया है. पुलिस की इस मुहिम ने कई परिवारों के चेहरों पर फिर से मुस्कान लौटा दी है.दक्षिण-पश्चिम जिला पुलिस के अनुसार, 1 मई से 31 मई 2026 के बीच 33 नाबालिग बच्चों और 91 वयस्कों को तलाश कर उनके परिजनों के सुपुर्द किया गया. इनमें लापता और अपहृत दोनों तरह के बच्चे शामिल हैं.

स्थानीय स्तर पर सर्च ऑपरेशन किए गए शुरू: पुलिस ने बताया कि गुमशुदगी की सूचना मिलते ही स्थानीय स्तर पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया. सीसीटीवी फुटेज की जांच, बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों, ऑटो और ई-रिक्शा स्टैंडों पर तस्वीरें लगाना, स्थानीय मुखबिरों की मदद लेना और आसपास के थानों और अस्पतालों में जांच जैसे कई कदम उठाए गए.

पुलिस ने मई महीने में 124 लापता लोगों को परिवारों से मिलाया (ETV Bharat)

जिला मिसिंग पर्सन्स यूनिट ने 26 लापता लोगों को खोजा: ऑपरेशन मिलाप के तहत सबसे अधिक 26 लापता व्यक्तियों को जिला मिसिंग पर्सन्स यूनिट (DMPU) ने खोजा, जबकि एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (AHTU) ने 10 नाबालिग बच्चों को बरामद किया.इसके अलावा वसंत कुंज नॉर्थ, कपासहेड़ा, पालम विलेज, सागरपुर, किशनगढ़ और अन्य थानों की टीमों ने भी बड़ी संख्या में लापता बच्चों और वयस्कों को तलाश कर उनके परिवारों से मिलाने में अहम भूमिका निभाई.


2017 से 2025 तक के गुमशुदा व्यक्ति भी खोज लिए गए : खास बात यह रही कि पुलिस ने केवल इस साल के नहीं बल्कि पिछले कई वर्षों से लापता लोगों को भी खोज निकाला. बरामद किए गए लोगों में वर्ष 2017 से लेकर 2025 तक के गुमशुदा व्यक्ति भी शामिल हैं.साल 2026 के पहले पांच महीनों में दक्षिण-पश्चिम जिला पुलिस कुल 673 लापता लोगों को उनके परिवारों से मिलाने में सफल रही है. इनमें 178 नाबालिग बच्चे और 495 वयस्क शामिल हैं.


दक्षिण-पश्चिम जिला पुलिस का कहना है कि ऑपरेशन मिलाप के तहत आगे भी इसी तरह संवेदनशीलता और समर्पण के साथ काम जारी रहेगा, ताकि कोई भी परिवार अपने बिछड़े हुए सदस्य से लंबे समय तक दूर न रहे.
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