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ऑपरेशन मिलाप के तहत 30 दिन में दिल्ली पुलिस ने 194 लोग ढूंढ निकाले, 45 बच्चे शामिल

ऑपरेशन मिलाप के तहत एक महीने में दिल्ली पुलिस ने 194 लापता लोगों को सकुशल ढूंढ निकाला है ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस के साउथ-वेस्ट जिले ने ऑपरेशन मिलाप के तहत बड़ी सफलता हासिल की है. 1 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 के बीच पुलिस ने 45 बच्चों और 149 वयस्कों समेत कुल 194 लापता लोगों को ढूंढकर सुरक्षित उनके परिवार से मिलाया. लापता लोगों तक कैसे पहुंची पुलिस जानकारी के मुताबिक पुलिस विभाग की टीमों ने इस दौरान सीसीटीवी फुटेज, लोकल इंटेलिजेंस और बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन जैसे पब्लिक प्लेस पर लगातार सर्च ऑपरेशन चलाए. पुलिस टीमों ने ऑटो और ई-रिक्शा स्टैंड, बस ड्राइवरों, कंडक्टरों और स्थानीय लोगों से पूछताछ की .साथ ही आसपास के थानों और अस्पतालों के रिकॉर्ड भी खंगाले गए. इसी मेहनत का नतीजा है कि इस साल अब तक यानी 1 जनवरी से 30 अप्रैल तक 542 लापता लोगों (143 बच्चे और 399 वयस्क) को उनके परिवार से मिलाया जा चुका है. पुलिस का दावा आगे भी जारी रहेगा अभियान अतिरिक्त डीसीपी, विकास मीना ने बताया कि ऑपरेशन मिलाप के तहत हमारी टीमें लगातार प्रयास कर रही हैं कि हर लापता व्यक्ति को जल्द से जल्द ट्रेस किया जा सके. टेक्निकल सर्विलांस और लोकल इंटेलिजेंस की मदद से इस महीने 194 लोगों को सुरक्षित उनके परिवार से मिलाया गया है.