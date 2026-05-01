ऑपरेशन मिलाप के तहत 30 दिन में दिल्ली पुलिस ने 194 लोग ढूंढ निकाले, 45 बच्चे शामिल
दिल्ली पुलिस ने लोगों ये भी अपील की है कि वह भीड़भाड़ वाले स्थान पर बच्चों का हाथ पकड़ कर रखें और ख्याल रखें.
Published : May 1, 2026 at 4:21 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस के साउथ-वेस्ट जिले ने ऑपरेशन मिलाप के तहत बड़ी सफलता हासिल की है. 1 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 के बीच पुलिस ने 45 बच्चों और 149 वयस्कों समेत कुल 194 लापता लोगों को ढूंढकर सुरक्षित उनके परिवार से मिलाया.
लापता लोगों तक कैसे पहुंची पुलिस
जानकारी के मुताबिक पुलिस विभाग की टीमों ने इस दौरान सीसीटीवी फुटेज, लोकल इंटेलिजेंस और बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन जैसे पब्लिक प्लेस पर लगातार सर्च ऑपरेशन चलाए. पुलिस टीमों ने ऑटो और ई-रिक्शा स्टैंड, बस ड्राइवरों, कंडक्टरों और स्थानीय लोगों से पूछताछ की .साथ ही आसपास के थानों और अस्पतालों के रिकॉर्ड भी खंगाले गए.
इसी मेहनत का नतीजा है कि इस साल अब तक यानी 1 जनवरी से 30 अप्रैल तक 542 लापता लोगों (143 बच्चे और 399 वयस्क) को उनके परिवार से मिलाया जा चुका है.
पुलिस का दावा आगे भी जारी रहेगा अभियान
अतिरिक्त डीसीपी, विकास मीना ने बताया कि ऑपरेशन मिलाप के तहत हमारी टीमें लगातार प्रयास कर रही हैं कि हर लापता व्यक्ति को जल्द से जल्द ट्रेस किया जा सके. टेक्निकल सर्विलांस और लोकल इंटेलिजेंस की मदद से इस महीने 194 लोगों को सुरक्षित उनके परिवार से मिलाया गया है.
दिल्ली पुलिस का यह अभियान न सिर्फ कानून व्यवस्था को मजबूत कर रहा है, बल्कि लोगों के बीच भरोसा भी बढ़ा रहा है. ऑपरेशन मिलाप के जरिए सैकड़ों परिवारों को फिर से खुशियां मिली हैं और यह पहल संवेदनशील पुलिसिंग की एक मजबूत मिसाल बनकर सामने आई है.
क्या है 'ऑपरेशन मिलाप'
दिल्ली पुलिस की ओर से कहा गया है कि पुलिस लापता बच्चों के मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है. ‘ऑपरेशन मिलाप’ के तहत पुलिस टीमें लगातार बच्चों की तलाश में जुटी हैं. पुलिस विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक सभी थानों को निर्देश दिए गए हैं कि गुमशुदगी की सूचना मिलते ही तत्काल मामला दर्ज कर जांच शुरू की जाए. पोर्टल के जरिए अन्य राज्यों के डाटाबेस से भी मिलान किया जाता है.
'ऑपरेशन मिलाप' के तहत पुलिस क्या करती है?
रेलवे स्टेशन, बस अड्डों व भीड़भाड़ वाले इलाकों में नियमित सर्च ऑपरेशन चलाए जाते हैं. एंटी-ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, सीसीटीवी विश्लेषण व तकनीकी निगरानी भी की जाती है. बरामद बच्चों के पुनर्वास के लिए CWC व NGOs के साथ समन्वय रखा जाता है. जो बच्चे नहीं मिल पाए हैं उनकी तलाश जारी है.
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