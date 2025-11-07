ETV Bharat / state

देश के सबसे स्वच्छ शहर में ऑपरेशन मास्टर प्लान, 2 दिन में 450 घरों पर चला बुलडोजर

इंदौर के प्रमुख 23 मार्गों का होना है चौड़ीकरण. केंद्र सरकार और राज्य सरकार से इन निर्माण कार्यों की जारी हो चुकी है राशि.

450 houses demolished Indore
इंदौर में 450 घरों पर चला बुलडोजर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 7, 2025 at 3:55 PM IST

3 Min Read
इंदौर: देश के सबसे स्वच्छ शहर में आबादी के मुताबिक छोटी पड़ती सड़कों को अब मास्टर प्लान के अनुसार बनाया जा रहा है. जिसकी वजह से शहर में बड़ी संख्या में रिमूवल की कार्रवाई की जा रही है. इंदौर में मास्टर प्लान की 23 सड़कों को बनाए जाने की शुरुआत में ही बीते दो दिनों में 450 मकान और दुकानों को बुलडोजर से जमींदोज करना पड़ा है. इसकी वजह से 28 परिवारों को अन्य स्थानों पर शिफ्ट करना पड़ा है.

300 से ज्यादा मकान और दुकानों को सड़क के अतिक्रमण क्षेत्र से हटाया गया

माना जा रहा है कि ऑपरेशन मास्टर प्लान में हजारों लोग रिमूवल की कार्रवाई का शिकार होंगे जिसकी शुरुआत हो गई है. इस अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई की शुरुआत मास्टर प्लान के तहत एमआर 9 रोड से एलआईजी लिंक रोड चौड़ीकरण कार्य से हुई है. 4 नवंबर के बाद 5 नवंबर को गली नंबर 2 स्थित क्षेत्र में दूसरी तरफ रिमूवल की बड़ी कार्रवाई की गई. जिसमें 300 से ज्यादा मकान और दुकानों को सड़क के अतिक्रमण क्षेत्र से हटाया गया. हालांकि पूर्व में इसी सड़क से 150 मकान हटाकर रिमूवल की कार्रवाई की गई.

450 houses demolished Indore
इंदौर में 450 घरों पर चला बुलडोजर (ETV Bharat)

कार्रवाई के दौरान बाधक मकान में निवासरत 28 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत शिफ्ट किया गया. 5 जेसीबी मशीनों एवं 5 पोकलेन मशीनों की सहायता से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया. जिससे सड़क चौड़ीकरण कार्य के लिए मार्ग को पूरी तरह से मुक्त कराया जा सका. इस कार्रवाई के दौरान जिनके मकान पूरी तरह हटाए जा रहे हैं उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए फ्लैट में शिफ्ट किया जा रहा है.

24 मीटर, 30 मीटरर और 18 मीटर चौड़ाई के बनाई जानी है शहर की प्रमुख 23 सड़कें

इधर नगर निगम प्रशासन को यह भी आशंका थी कि अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई को रोकने के लिए पीड़ित पक्ष की तरफ से हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है इसलिए निगम द्वारा पहले से ही हाई कोर्ट में कैविएट दायर की गई है. दरअसल शहर के प्रमुख 23 मार्ग 24 मीटर, 30 मीटरर और 18 मीटर चौड़ाई के बनाए जाने हैं. केंद्र सरकार और राज्य सरकार से इन निर्माण कार्यों की राशि भी जारी हो चुकी है.

इंदौर नगर निगम के अपर आयुक्त रोहित रिसोनिया ने बताया, नगर निगम द्वारा राज्य शासन की स्वीकृति के बाद रिमूवल की प्रभावी कार्रवाई शुरू कर दी गई है. इस मामले में पीड़ित पक्ष की तरफ कुछ स्थानों पर विरोध भी किया गया. हालांकि राज्य के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने स्पष्ट किया है कि लोगों को इस मामले राहत देने के प्रयास भी किए जाएंगे किसी सड़क की चौड़ाई कम नहीं की जाएगी.

TAGGED:

450 HOUSES DEMOLISHED INDORE
INDORE MASTER PLAN REMOVAL
INDORE MUNICIPAL CORPORATION
INDORE NEWS
OPERATION MASTER PLAN INDORE

