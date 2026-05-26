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नशे के खिलाफ राजस्थान पुलिस का महाअभियान, जानें क्या है 'ऑपरेशन लक्ष्मणरेखा'?

एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) ने शुरू की नई मुहिम, नशे के दुष्प्रभाव को लेकर लोगों को किया जा रहा जागरूक.

एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स मुख्यालय
एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स मुख्यालय (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 26, 2026 at 12:28 PM IST

3 Min Read
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जयपुर : राजस्थान को नशामुक्त बनाने के लिए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) ने अब 'ऑपेरशन लक्ष्मणरेखा' शुरू किया है. इस खास मुहिम के तहत प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थाओं में स्टूडेंट्स को नशे के दुष्प्रभाव की जानकारी दी जाएगी. स्कूल-कॉलेज के 500 मीटर का दायरा नशा मुक्त जोन घोषित किया जाएगा. इस मुहिम को लेकर एएनटीएफ ने शिक्षण संस्थाओं को चिह्नित कर लिया है. अब चरणबद्ध रूप से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है. एएनटीएफ के आईजी विकास कुमार ने बताया कि स्कूल-कॉलेज में स्टूडेंट्स और शिक्षकों को 'मुक्तियोद्धा', 'मदमर्दिनी' और 'आह्वान' के वीडियो क्लिप दिखाकर जागरूक किया जाएगा.

शार्ट वीडियो के जरिए गहरा संदेश :-

  • मुक्तियोद्धा- वो लोग, जो कभी नशे की लत में डूबकर मौत के मुहाने तक पहुंच गए थे. उन्होंने अपनी संकल्प शक्ति की बदौलत नशे की लत पर जीत हासिल की और समाज की मुख्य धारा से जुड़े. आज वे स्वस्थ जीवन जीते हुए नशे के जाल में फंसे युवाओं को सुधार रहे हैं.
  • मदमर्दिनि- वो महिलाएं, जिन्होंने अपने संकल्प और संघर्ष की बदौलत अपने घर के ही किसी पुरुष को नशे के जाल से बाहर निकाला. ऐसे महिलाओं की कहानियों से दूसरे लोगों को जागरूक किया जा रहा है.
  • आह्वान- समाज के मौजिज और गणमान्य लोग, जिनकी बातों का समाज पर असर होता है. इनके रिकॉर्डेड वीडियो भी इन जागरूकता कार्यक्रमों में प्रसारित किए जा रहे हैं.

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ऑपेरशन लक्ष्मणरेखा के तहत नशा मुक्ति का संकल्प दिलाते आईजी
ऑपेरशन लक्ष्मणरेखा के तहत नशा मुक्ति का संकल्प दिलाते आईजी (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

नशा उन्मूलन के लिए प्रतियोगिताओं का आयोजन : आईजी विकास कुमार ने बताया कि स्कूल-कॉलेजों में छात्रों और शिक्षकों की सहभागिता से नशा उन्मूलन संबंधी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है. इसके तहत प्रश्नोत्तरी, स्लोगन, पोस्टर और लघु नाटकों के जरिए लोगों को नशे के दुष्परिणाम बताए जा रहे हैं. इनमें नशे के प्रकार, नशे का प्रचलन बढ़ने का कारण, प्रलोभन, दुष्प्रभाव, पहचान और बचाव की जानकारी दी जा रही है. इसके साथ ही स्कूल-कॉलेजों में नशामुक्ति का संकल्प भी दिलाया जा रहा है.

स्कूलों में छात्रों और शिक्षकों को दिलाया नशा नहीं करने का संकल्प
स्कूलों में छात्रों और शिक्षकों को दिलाया नशा नहीं करने का संकल्प (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

नशा मुक्ति के संग्राम से जुड़ रहे युवा : विकास कुमार ने कहा कि हर शिक्षण संस्थान से कम से कम पांच स्वयंसेवकों का पंजीयन किया जा रहा है. जो नशा मुक्ति के इस संग्राम में सेतु का काम करेंगे. इसके साथ ही तीन शिक्षक योद्धाओं का भी पंजीयन किया जा रहा है. जो नशामुक्ति के लिए पुलिस के साथ सूचना, सहयोग और संवाद स्थापित करेंगे. शिक्षण संस्थाओं में एक लेटर बॉक्स भी लगाया जा रहा है. जिसमें आसपास नशे की बिक्री, नशाखोरों और नशे की लत के शिकार छात्रों के बारे में गोपनीय जानकारी दी जा सकेगी. यह बॉक्स निरंतर अंतराल पर एएनटीएफ के चौकी प्रभारी खोलेंगे.

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नशामुक्ति का संदेश
नशामुक्ति का संदेश (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

पहले चरण का हुआ आगाज : उन्होंने बताया कि ऑपेरशन लक्ष्मण रेखा के तहत एएनटीएफ ने कई गैर सरकारी संगठनों को साथ लिया है. इस अभियान के पहले चरण का आगाज करते हुए अब तक तीन हजार से ज्यादा लोगों को इस मुहिम से जोड़ा गया है. इसके तहत 109 छात्र स्वयंसेवक और 49 शिक्षक योद्धा तैयार किए गए हैं. जबकि 3200 से ज्यादा लोगों को नशा नहीं करने का संकल्प दिलाया गया है.

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