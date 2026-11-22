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गाजियाबाद: ऑपरेशन कायाकल्प से 355 सरकारी स्कूलों की बदलेगी सूरत, 19 पैरामीटर पर होगा सुधार

सरकारी स्कूलों में ऑपरेशन कायाकल्प के तहत होंगे सभी आवश्यक रिनोवेशन ( ETV Bharat )

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले हजारों बच्चों और उनके अभिभावकों के लिए अच्छी खबर है. ऑपरेशन कायाकल्प के तहत जिले के 355 बेसिक स्कूलों का कायाकल्प किया जाएगा. स्कूलों में मरम्मत से लेकर, दीवारों पर प्लास्टर, फर्श और टूटी टाइल्स के साथ सभी आवश्यक रिनोवेशन को पूर्ण कर शानदार बनाया जाएगा. साथ ही स्कूलों में क्लासरूम, शौचालय, पेयजल व्यवस्था और बिजली से जुड़ी सुविधाओं को भी बेहतर किया जाएगा. योजना का उद्देश्य सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को सुरक्षित, स्वच्छ और बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराना है. इससे न केवल विद्यालयों की इमारत की बल्कि विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए बेहतरीन सुविधाएं मिल सकेंगे.



बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत गाजियाबाद में कुल 446 विद्यालय संचालित हैं. जिसमें प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालय शामिल हैं. इन सभी विद्यालयों में अलग-अलग स्तर पर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने और उन्हें निर्धारित मानकों के अनुरूप विकसित करने की प्रक्रिया चल रही है. ऑपरेशन कायाकल्प के लिए 355 स्कूलों का चयन किया गया है. इन स्कूलों में सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए शासन स्तर से मंजूरी मिली है. योजना के तहत स्कूलों में कुल 19 मानकों के आधार पर काम किया जाएगा. जिन विद्यालयों में पहले से कुछ सुविधाएं मौजूद हैं. वहां उनकी स्थिति का आकलन कर जरूरी सुधार किए जाएंगे, जबकि जिन स्कूलों में संबंधित सुविधाओं की कमी है. वहां उन्हें विकसित किया जाएगा .