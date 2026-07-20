लंबी दूरी की बसों के खिलाफ 'ऑपरेशन कवच'; पहले दिन ही लखनऊ में ताबड़तोड़ एक्शन, 66 बसों का चालान
अभियान का मकसद-लंबी दूरी की बसों में जो भी यात्री सफर करें, उनकी यात्रा सुरक्षित हो.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 20, 2026 at 7:08 PM IST
लखनऊ: राजधानी समेत उत्तर प्रदेश में अनाधिकृत रूप से संचालित यात्री वाहनों के विरुद्ध दो दिन का ’’आपरेशन कवच’’ अभियान सोमवार से शुरू किया गया है. यह अभियान खासकर लंबी दूरी की बसों को ध्यान में रखकर चलाया जा रहा है. अभियान का मकसद है कि लंबी दूरी की बसों में जो भी यात्री सफर करें, उनकी यात्रा सुरक्षित हो. अभियान के पहले दिन लखनऊ में ऐसी बसों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन हुआ. डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर (लखनऊ जोन) राधेश्याम के नेतृत्व में लखनऊ संभाग के आरटीओ (प्रवर्तन) प्रभात पांडेय ने टीम के साथ मोर्चा संभाला और ताबड़तोड़ कार्रवाई की.
लखनऊ संभाग के संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन प्रभात पांडेय ने बताया कि कुल 66 वाहनों का चालान करते हुए 16 वाहनों को बंद किया गया है. सीज वाहनों में 14 बसें और दो कार शामिल हैं. अभियान का संचालन आलमबाग चैराहा से नहरिया रोड, लखनऊ पीजीआई मार्ग, लखनऊ सुल्तानपुर रोड पर अहिमामऊ, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, पाॅलीटेक्निक, कमता अयोध्या मार्ग पर चार टीमों ने किया. इन टीमों में परिवहन विभाग, राज्य कर विभाग, परिवहन निगम और यातायात पुलिस के अधिकारी शामिल थे.
अभियान के दौरान सीज बसें परमिट शर्ताें के विरूद्ध संचालित पाई गईं. चार स्लीपर बसों की छत पर व्यावसायिक माल लादकर ढुलाई की जा रही थी, जिन्हें भी परमिट शर्ताें के उल्लघंन में सीज किया गया. इन वाहनों में राज्य कर विभाग ने भी माल की जांच करते हुए कार्रवाई की. अभियान के दौरान चार स्लीपर बसें ऐसी पाई गईं जो अपने गृह राज्य से संचालित न होकर दो भिन्न राज्यों के बीच संचालित की जा रही थीं, जबकि आल इण्डिया टूरिस्ट परमिट की शर्तों के अनुसार ऐसे वाहनों का संचालन या तो गृह राज्य से होगा या गृह राज्य में समाप्त होगा. परमिट शर्तों के उल्लघंन में संचालित बसों के परमिटों के खिलाफ कार्रवाई के लिए संबंधित अथारिटी को संस्तुति भेजी जाएगी.
अभियान में ये अधिकारी रहे मौजूद
अभियान उप परिवहन आयुक्त लखनऊ परिक्षेत्र राधेश्याम, संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) लखनऊ संभाग प्रभात पाण्डेय के निर्देशन में चलाया गया. अभियान में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) लखनऊ अलोक कुमार यादव व अस्था बंसल, यात्री/मालकर अधिकारी रायबरेली विक्रान्त सिंह, यात्री/मालकर अधिकारी उन्नाव विनय कुमार पाण्डेय, यात्री/मालकर अधिकारी हरदोई खेमानन्द पाण्डेय, यात्री/मालकर अधिकारी सीतापुर आब्दीन अहमद सहित राज्य कर विभाग, परिवहन निगम और यातायात पुलिस के अधिकारी शामिल रहे.
क्या बोले एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर
उत्तर प्रदेश के एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर (एनफोर्समेंट) केडी सिंह गौड़ ने बताया कि प्रदेश भर में दो दिन का विशेष तौर पर स्लीपर बसों के खिलाफ ऑपरेशन कवच शुरू किया गया है. लंबी दूरी तय करने वाली इन स्लीपर बसों में यात्री सुरक्षा को लेकर क्या व्यवस्थाएं हैं, इसकी जांच की जा रही है. जिन बसों में खामियां पाई जा रही हैं, उनका चालान किया जा रहा है और बंद करने की भी कार्रवाई की जा रही है. एक बस में लगभग 60 यात्री सफर करते ही हैं. ऐसे में अगर यात्री सुरक्षा से कोई खिलवाड़ है तो सीधे तौर पर 60 यात्रियों की जान माल का नुकसान हो सकता है. परिवहन विभाग को यह बिल्कुल मंजूर नहीं है, इसलिए इन लंबी दूरी की बसों के खिलाफ विशेष तौर पर दो दिन का यह ऑपरेशन कवच शुरू किया गया है.
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