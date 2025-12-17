ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन जामवंत, मनेंद्रगढ़ में मिली कामयाबी

मनेंद्रगढ़ में पिंजरे में कैद हुए दो भालू. अब मादा भालू की तलाश जारी है.

Jamwant Project
मनेंद्रगढ़ भालू (ETV Bharat Chhattisgarh)
Published : December 17, 2025 at 2:35 PM IST

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: मनेंद्रगढ़ के एक होटल के पास पिंजरे में भालू के दो शावक कैद हुए हैं. वन विभाग और पुलिस की टीम मादा भालू के मूमेंट पर निगरानी रख रही है. वहीं डॉक्टरों की टीम कानन पेंडारी बिलासपुर से पहुंचने की संभावना है.बता दें पिछले कई दिनों से भालू शहर में घूम रहा है.

मादा भालू पर निगरानी

वहीं वन विभाग को मादा भालू की तलाश है. वह अब भी पकड़ से बाहर है. वन विभाग की टीम उसे पकड़ने के लिए लगातार ऑपरेशन चला रही है.

Jamwant Project
मनेंद्रगढ़ वन विभाग की टीम भालुओं को पकड़ने में लगी (ETV Bharat Chhattisgarh)

वन विभाग की टीम अलर्ट

मादा भालू के शावकों को पिंजरे में कैद करने के बाद, वन विभाग की टीम अब मादा भालू को पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है.

  • ट्रैंक्विलाइजर टीम की मदद ले रहे
  • सड़कों पर पुलिस की तैनाती की गई
  • पैदल चलने वालों को रोका जा रहा
  • खेड़िया तिराहे से लेकर होटल तक लोगों को रोका गया

जामवंत परियोजना

छत्तीसगढ़ में बिलासपुर, गौरेला पेंड्रा मरवाही, कवर्धा, कटघोरा, कोरिया, मनेंद्रगढ़, वन मंडलों में भालुओं की बड़ी संख्या के कारण, इन क्षेत्रों में भालुओं के ग्रामीणों पर हमला करने, उन्हें घायल करने की घटनाएं सामने आती रहती है.

  • बिलासपुर में गौरेला पेंड्रा मरवाही में भालुओं का आतंक है.
  • कोरबा के कटघोरा, पसान, जटगा और केंदई परिक्षेत्र में भालुओं का आतंक है.
  • कोरिया के खड़गवां, बैकुंठपुर और देवगढ़ परिक्षेत्र में भालुओं का आतंक
  • मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर
  • कवर्धा जिले में कवर्धा और पंडरिया
  • कांकेर जिले में चारामा में भालुओं का आतंक ज्यादा
