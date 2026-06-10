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Operation Jamuhar : मणिपुर से राजस्थान लाई जा रही 4.50 करोड़ की अफीम की खेप पकड़ी, ट्रक के नीचे बना रखा था तहखाना

वहां उसने अपनी एक महिला मित्र को बुलाया और उसके साथ नैनीताल व प्रसिद्ध कैंची धाम की यात्रा कर जीवन के आनंद लेता रहा. एएनटीएफ इस पहेली को सुलझाने में जुटी रही कि जिस गाड़ी में करोड़ों का नशा होने का शक है, उससे यह जोड़ा खुलेआम घूम कैसे रहा है? आखिरकार, महिला मित्र बस से जयपुर के लिए रवाना हुई और सुखराम अपनी मिजोरम नंबर की कार से अलग रास्ते से जयपुर की तरफ बढ़ा.

मौज-मस्ती, भगवत भक्ति और पुलिस की पहेली : पाली निवासी सुखराम विश्नोई रडार पर आया, जो लगातार मणिपुर और राजस्थान के चक्कर काट रहा था. इस बार जब सुखराम मणिपुर गया तो एएनटीएफ की टीमें साए की तरह उसके पीछे लग गईं. शातिर सुखराम लगातार अपने फोन, गाड़ियां और रास्ते बदलता रहा. मणिपुर से नशे का सौदा फाइनल कर सुखराम अपने ऐशो-आराम के ठिकाने लखनऊ उत्तर प्रदेश पहुंचा.

दो महीने तक साए की तरह किया पीछा : आईजी एएनटीएफ विकास कुमार ने बताया कि उत्तर-पूर्वी राज्यों से उत्तर भारत में आ रही नशे की बड़ी खेपों को रोकने के लिए 'मणिपुर मॉड्यूल' पर तकनीकी अन्वेषण शुरू किया गया था. महीनों की अथक मेहनत और पांच राज्यों में फैले जाल को काटकर एएनटीएफ ने यह ऐतिहासिक सफलता हासिल की है. एएनटीएफ को मणिपुर और उत्तर-पूर्वी राज्यों से राजस्थान में भारी मात्रा में मादक पदार्थ लाए जाने का इनपुट मिल रहा था. आईजी विकास कुमार ने अपनी विशेष खुफिया टीमों को तीन बार मणिपुर भेजा, जहां टीमों ने 10-10 दिन कैंप कर पूरे इलाके का सर्वे किया.

जयपुर: राजस्थान पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने नशे के खिलाफ अपने अभियान में एक और बड़ी सफलता हासिल की है. एएनटीएफ की टीम ने मणिपुर से उत्तर भारत के रास्ते राजस्थान लाई जा रही करीब 90 किलो अवैध अफीम की खेप जब्त की है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी अनुमानित कीमत 4.50 करोड़ रुपए आंकी गई है. हरियाणा के सिरसा जिले में हरियाणा पुलिस के सहयोग से अंजाम दी गई यह कार्रवाई हाल के वर्षों में एएनटीएफ की सबसे बड़ी और प्रभावशाली कार्रवाइयों में गिनी जा रही है.

फोन बदले, गाड़ियां बदलीं और रास्ते बदले : जयपुर के नजदीक नाकाबंदी कर एएनटीएफ ने सुखराम को दबोच लिया, लेकिन पूरी कार खंगालने पर भी कुछ नहीं मिला. सुखराम ने टोल नाके पर पुलिस को देखकर अपने सारे मोबाइल और तकनीकी उपकरण रिसेट कर दिए थे. एएनटीएफ की तकनीकी विंग ने जब सुखराम के रिसेट उपकरणों से डेटा रिकवर किया, तो उसमें एक संदिग्ध ट्रक के फास्टैग कार्ड की डिटेल मिली. गहनता से जांच करने पर पता चला कि इस ट्रक का फास्टैग भुगतान सुखराम खुद कर रहा था और वह ट्रक मणिपुर से असम, पश्चिम बंगाल, बिहार और यूपी होते हुए हरियाणा की सीमा में दाखिल हो चुका था.

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श्रीनगर और जम्मू का 'कोड वर्ड' : एएनटीएफ की हनुमानगढ़, गंगानगर और नागौर की टीमें तुरंत उस ट्रक के पीछे लग गईं. इसी बीच जम्मू में बैठे मुख्य सूत्रधार ने सुखराम के पकड़े जाने के डर से ट्रक ड्राइवर को कोड वर्ड में निर्देश दिया- 'रात तक श्रीनगर (जोधपुर) पहुंचना था पर अब जम्मू ही रुकना पड़ेगा, आगे नहीं जाएंगे.' इसका मतलब था कि पुलिस के डर से अब माल राजस्थान नहीं, बल्कि रास्ते में ही ठिकाने लगाया जाएगा. इसके बाद ट्रक अचानक राजस्थान सीमा से ठीक पहले हरियाणा के सिरसा इलाके में रुक गया.

महिला इंस्पेक्टर ने दिखाया दम : इस बीच आईजी विकास कुमार ने खुद मोर्चा संभाला. उन्होंने रात करीब 03:30 बजे हरियाणा के सिरसा एसपी दीपक सारण को कॉल किया. उन्होंने तत्काल अपनी फोर्स राजस्थान एएनटीएफ की टीम के साथ अटैच की. इस पूरे धरपकड़ ऑपरेशन की कमान एएनटीएफ की महिला इंस्पेक्टर किरणजीत कौर (हनुमानगढ़ टीम प्रभारी) के हाथ में थी. संयुक्त टीम ने घेराबंदी कर संदिग्ध ट्रक को ढूंढ निकाला.

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ट्रक के नीचे वेल्डिंग कर बनाया था गुप्त कमरा : शुरुआती जांच में ट्रक पूरी तरह खाली मिला और ड्राइवर अनजान बनता रहा, लेकिन जब एएनटीएफ की टीम ने ट्रक के निचले हिस्से (चेसिस) की बारीकी से जांच की, तो दंग रह गए. तस्करों ने ट्रक के नीचे लोहे की पत्तियों से वेल्डिंग कर और नट-बोल्ट लगाकर एक गुप्त कमरेनुमा केबिन बना रखा था. जब कटर से उस तहखाने को तोड़ा गया, तो उसके अंदर से 95 पोटलियों में पैक 88.970 किलोग्राम अवैध अफीम बरामद हुई. मौके से आरोपी किशनाराम विश्नोई निवासी शिवपुरा जिला पाली को गिरफ्तार किया गया और मुख्य सूत्रधार सुखराम विश्नोई को हिरासत में लिया गया.

इस तरह हुआ 'ऑपरेशन जमुहार' का नामकरण : पांच राज्यों में फैले इस नेटवर्क को ध्वस्त करने वाले इस मेगा ऑपरेशन का नामकरण (ज-मु-हा-र) कई राज्यों के शुरुआती अक्षरों को मिलाकर किया गया. जम्मू में मुख्य सूत्रधार बैठा था. मणिपुर से नशे की खेप चली. उत्तर प्रदेश में ट्रांजिट पॉइंट था लखनऊ. हरियाणा में माल पकड़ा गया और राजस्थान जहां नशे की सप्लाई होनी थी. 'जमुहार' का शाब्दिक अर्थ मुख्य फसल को नुकसान पहुंचाने वाली 'जहरीली घास' होता है, जो मणिपुर से लाए जा रहे अफीम के इस जहर के लिए बिल्कुल सटीक बैठता है.