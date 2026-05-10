'ऑपरेशन गैंग बस्ट': एनकाउंटर के बाद दो शातिर गैंगस्टर गिरफ्तार, आपसी गैंगवार पर पुलिस का कड़ा प्रहार

'ऑपरेशन गैंग बस्ट': एनकाउंटर के बाद दो शातिर गैंगस्टर गिरफ्तार, आपसी गैंगवार पर पुलिस का कड़ा प्रहार
दिल्ली पुलिस ने आश्वासन दिया कि कुछ अन्य अपराधी अभी भी पुलिस के रडार पर हैं. जल्द ही वह सलाखों के पीछे होंगे.
Published : May 10, 2026 at 8:32 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस के सेंट्रल जिले ने ऑपरेशन गैंग बस्ट के तहत एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए दो कुख्यात अपराधियों को मुठभेड़ के बाद दबोचा है. डीसीपी (सेंट्रल) रोहित राजवीर सिंह ने बताया कि पुलिस ने राजधानी के विभिन्न हिस्सों, विशेषकर सेंट्रल व नॉर्थ रेंज में सक्रिय गैंगों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई हुई है. इसी कड़ी में कमला मार्केट इलाके में हुई मुठभेड़ के बाद साहिल व अविनाश नाम के दो अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है.
डीसीपी रोहित राजवीर सिंह के अनुसार पुलिस को सटीक सूचना मिली थी कि करोल बाग गोलीबारी मामले में फरार चल रहे साहिल व अविनाश एक चोरी की स्कूटी पर सवार होकर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं. पुलिस की स्पेशल स्टाफ, एटीएस व ऑप्स टीम ने जाकिर हुसैन कॉलेज के पास जाल बिछाया. जब आरोपियों को रोकने की कोशिश की गई, तो उन्होंने आत्मसमर्पण करने के बजाय पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए गोलियां चलाईं, जो दोनों अपराधियों के पैरों में लगीं हैं. घायल अवस्था में उन्हें नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है.
#WATCH | Delhi: DCP Rohit Rajbir Singh says, " a case occurred in karol bagh about two weeks ago. a shot was fired between two groups, and we registered a case of attempted murder... we began targeting both groups. we first arrested some individuals involved in the fir... in… pic.twitter.com/6k4L66Py5H— ANI (@ANI) May 10, 2026
करोल बाग गोलीबारी से जुड़े थे तार: इस पूरे मामले की शुरुआत करीब दो हफ्ते पहले करोल बाग में एक आपसी रंजिश की वारदात से हुई थी. वहां दो गुटों के बीच वर्चस्व को लेकर गोलीबारी हुई थी, जिसमें अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज किया गया था. दिल्ली पुलिस ने इसे महज एक व्यक्तिगत केस न मानकर पूरे गैंग को जड़ से खत्म करने का निर्णय लिया. जांच के दौरान विकास कालिया नामक एक बड़े लुटेरे को भी गिरफ्तार किया गया है, जो पिछले साल डीबीजी रोड पर हुई एक सशस्त्र डकैती में वांछित चल रहा था.
अपराध मुक्त एक्सिस का लक्ष्य: डीसीपी रोहित राजवीर सिंह ने इस पूरे ऑपरेशन में एसीपी करोल बाग शिवम की भूमिका की विशेष सराहना की. उन्होंने बताया कि आरोपी लगातार ठिकाने बदल रहे थे. अलग-अलग राज्यों में भाग रहे थे. एसीपी शिवम ने अपने खुफिया तंत्र और सोर्सेज का इस्तेमाल कर उनके वापस दिल्ली आने की सटीक जानकारी विकसित की, जिसके बाद इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया.
पकड़े गए आरोपी सराय रोहिल्ला, आनंद पर्वत, प्रसाद नगर व करोल बाग के 'एक्सिस' पर सक्रिय थे. इन इलाकों में इनके आपसी झगड़ों के कारण दहशत का माहौल बना रहता था. पुलिस का स्पष्ट संदेश है कि पीएचक्यू व वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार किसी भी गैंग से जुड़े शूटर, फाइनेंसर या लॉजिस्टिक प्रोवाइडर को बख्शा नहीं जाएगा. डीसीपी ने आश्वासन दिया कि कुछ अन्य अपराधी अभी भी पुलिस की राडार पर हैं. जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे.
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