DGP के बाद कोटा में IG व SP ने कराया डिकॉय ऑपरेशन, दो CI व DST टीम लाइन हाजिर

अब ऐसा डिकॉय कोटा रेंज आईजी राजेंद्र प्रसाद गोयल और कोटा सिटी एसपी तेजस्विनी गौतम ने करवाया है. इस मामले में जुआ व सट्टा खेलते हुए 12 लोगों को पकड़ा गया. साथ ही 3.30 लाख रुपए की राशि भी जप्त की गई है. आरके पुरम थाना इलाके के आवंली रोजड़ी स्थित एक फार्म हाउस में शुक्रवार रात ये कार्रवाई की गई है. इस पूरे प्रकरण में लापरवाही बरतने पर जिला विशेष टीम (DST) और आरकेपुरम थाना अधिकारी संदीप बिश्नोई को लाइन हाजिर कर दिया गया है. डीएसटी टीम में प्रभारी पुलिस निरीक्षक पुष्पेंद्र बंसीवाल व एएसआई रामवीर व 6 कार्मिक अन्य भी शामिल है.

कोटा : डीजीपी राजीव शर्मा ने हाल ही के दिनों में डिकॉय ऑपरेशन करवाया. इसके बाद पांच पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया, जबकि 6 को लाइन हाजिर किया गया है. जिनमें सभी थाना इंचार्ज शामिल हैं. इसके बाद उन्होंने साफ संदेश कोटा में दिया था कि लगातार इस तरह के डिकॉय ऑपरेशन जारी रहेंगे.

एसपी तेजस्विनी गौतम का कहना है कि कोटा में जीरो टॉलरेंस नीति सरकार का ध्येय है. पुलिस में भी इस पर ही काम किया जा रहा है. जुआ, सट्टा, अवैध शराब और नशे के खिलाफ आईजी राजेंद्र प्रसाद गोयल और मैंने सभी थाना अधिकारियों को साफ निर्देश दिया हुआ है कि जीरो टॉलरेंस की नीति के अनुसार ही इन मामलों में कार्रवाई रखें. इस संबंध में जिला विशेष टीम के अलग-अलग एक दूसरी टीम का गठन कर हमने शुक्रवार को आरके पुरम थाने इलाके में भेजी थी. टीम को जुआ सट्टा खेलते हुए लोग मिले, जिनके पास 16 मोबाइल भी थे. इन लोगों के मोबाइल फोन चालू थे. यह एक फार्म हाउस में चल रहा था.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नियति शर्मा को इस पूरे मामले की जांच दी गई है. जिस बीट कांस्टेबल के इलाके में यह सट्टा चल रहा था वह अवकाश पर है. ऐसे में प्रकरण में उसकी भूमिका की भी जांच की जा रही है. इस पूरे मामले में तीन दिन में रिपोर्ट मुझे सौंपी जाएगी कि किस-किस पुलिस कार्मिक की इसमें संलिप्तता है. रिपोर्ट तीन दिन में मुझे मिल जाएगी. इस मामले में जिला विशेष टीम की भूमिका भी संबंधित है. ऐसे में सभी को लाइन हाजिर कर लाइन में हाजिरी देने के निर्देश दे दिए गए हैं.

सट्टा खेलते हुए 12 लोगों को पकड़ा (photo credit-kota city police)

तेजस्विनी गौतम का कहना है कि किसी भी तरह की अवैध गतिविधि बर्दाश्त नहीं होगी. मिली भगत के मामलों में भी सख्त रवैया पुलिस का रहेगा. अब इस तरह के मामलों में थाना अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी. जांच के बाद दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई भी होगी.