ऑपरेशन दानव-2.0: अलवर में जानलेवा हमले के आरोपी पोरस को CID ने हरियाणा से पकड़ा, 10 हजार रुपये का इनामी

ऑपरेशन दानव-2.0: अलवर में जानलेवा हमले के आरोपी पोरस को CID ने हरियाणा से पकड़ा, 10 हजार रुपये का इनामी
फरारी के बाद कोर्ट से जारी था स्थाई वारंट. हरिद्वार, दिल्ली और जयपुर में बदल रहा था ठिकाने.
Published : May 20, 2026 at 8:01 PM IST
जयपुर: राजस्थान में संगीन आपराधिक वारदातों को अंजाम देकर पुलिस से बचते फिर रहे अपराधियों को पकड़ने के लिए सीआईडी (क्राइम ब्रांच) ने अभियान चला रखा है. इसी कड़ी में अलवर के चर्चित जानलेवा हमले और एससी-एसटी एक्ट के एक मामले में फरार चल रहे एक आरोपी पोरस भारद्वाज को हरियाणा के झज्जर से दबोचा है. वह दहमी (कोटपूतली-बहरोड़) का रहने वाला है. आरोपी करीब 3 साल से फरार चल रहा था और पुलिस से बचने के लिए हरिद्वार, गुरुग्राम, दिल्ली, जयपुर, रोहतक और झज्जर सहित कई शहरों में लगातार ठिकाने बदल रहा था. उसकी गिरफ्तारी पर 10 हजार रुपये का इनाम है.
अलग-अलग राज्यों में फरारी काट रहा आरोपी : एडीजी (क्राइम) बिपिन कुमार पांडेय ने बताया कि डीजीपी राजीव कुमार शर्मा के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई. डीआईजी राशी डोगरा डूडी, एएसपी नेहा अग्रवाल के सुपरविजन में एसआई शैलेंद्र शर्मा के नेतृत्व में गठित सीआईडी-सीबी की स्पेशल टीम ने आरोपी को हरियाणा के झज्जर क्षेत्र से दस्तयाब किया. आरोपी पोरस के खिलाफ विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी कोर्ट अलवर द्वारा स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी किया हुआ था. आरोपी लंबे समय से पुलिस से बचने के लिए अलग-अलग राज्यों में छिपकर फरारी काट रहा था.
पुख्ता सूचना-तकनीकी इनपुट से मिली कामयाबी : सीआईडी क्राइम ब्रांच की टीम पिछले कई दिनों से आरोपी के छिपने के संभावित ठिकानों पर नजर रख रही थी. इस दौरान हेड कांस्टेबल कृष्णगोपाल शर्मा और अरुण कुमार शर्मा को पुख्ता मुखबिर सूचना और तकनीकी इनपुट मिले कि आरोपी वर्तमान में हरियाणा के झज्जर इलाके में शरण लिए हुए है. टीम ने तत्काल हरियाणा के झज्जर में घेराबंदी कर दबिश दी और आरोपी पोरस भारद्वाज को चारों तरफ से घेरकर पकड़ लिया. उसे अग्रिम कार्रवाई के लिए अलवर शहर के थाना कोतवाली पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया है.
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2023 में हुआ था जानलेवा हमला : मामला 30 अगस्त 2023 का अलवर शहर कोतवाली क्षेत्र का है. जहां हरनेक सिंह उर्फ पप्पी और उसके चचेरा भाई प्रदीप सिंह उर्फ मोगली पर हथियारों से लैस बदमाशों ने तलवार, फर्सी और अन्य धारदार हथियारों से हमला किया. कोतवाली थाना, अलवर में आईपीसी की धाराओं और एससी-एसटी एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज है. काफी मशक्कत के बाद भी गिरफ्तारी न होने पर अलवर एसपी ने आरोपी पर दस हजार रुपए का इनाम रखा.
इसी मामले में पहले 'दानव' को पकड़ा : इससे पहले सीआईडी-सीबी की टीम ने इसी मामले में मुख्य आरोपी अभयराज उर्फ दानव को जयपुर के राजापार्क इलाके से गिरफ्तार किया था. अब दूसरे आरोपी पोरस भारद्वाज की गिरफ्तारी के साथ पुलिस को मामले में एक और बड़ी सफलता मिली है. एसआई शैलेंद्र शर्मा के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में हेड कांस्टेबल कृष्णगोपाल शर्मा और अरुण कुमार शर्मा की विशेष भूमिका. हेड कांस्टेबल बृजेश शर्मा व कांस्टेबल सोहनदेव यादव तकनीकी भूमिका रही.