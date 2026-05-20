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ऑपरेशन दानव-2.0: अलवर में जानलेवा हमले के आरोपी पोरस को CID ने हरियाणा से पकड़ा, 10 हजार रुपये का इनामी

जयपुर: राजस्थान में संगीन आपराधिक वारदातों को अंजाम देकर पुलिस से बचते फिर रहे अपराधियों को पकड़ने के लिए सीआईडी (क्राइम ब्रांच) ने अभियान चला रखा है. इसी कड़ी में अलवर के चर्चित जानलेवा हमले और एससी-एसटी एक्ट के एक मामले में फरार चल रहे एक आरोपी पोरस भारद्वाज को हरियाणा के झज्जर से दबोचा है. वह दहमी (कोटपूतली-बहरोड़) का रहने वाला है. आरोपी करीब 3 साल से फरार चल रहा था और पुलिस से बचने के लिए हरिद्वार, गुरुग्राम, दिल्ली, जयपुर, रोहतक और झज्जर सहित कई शहरों में लगातार ठिकाने बदल रहा था. उसकी गिरफ्तारी पर 10 हजार रुपये का इनाम है.

अलग-अलग राज्यों में फरारी काट रहा आरोपी : एडीजी (क्राइम) बिपिन कुमार पांडेय ने बताया कि डीजीपी राजीव कुमार शर्मा के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई. डीआईजी राशी डोगरा डूडी, एएसपी नेहा अग्रवाल के सुपरविजन में एसआई शैलेंद्र शर्मा के नेतृत्व में गठित सीआईडी-सीबी की स्पेशल टीम ने आरोपी को हरियाणा के झज्जर क्षेत्र से दस्तयाब किया. आरोपी पोरस के खिलाफ विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी कोर्ट अलवर द्वारा स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी किया हुआ था. आरोपी लंबे समय से पुलिस से बचने के लिए अलग-अलग राज्यों में छिपकर फरारी काट रहा था.

पुख्ता सूचना-तकनीकी इनपुट से मिली कामयाबी : सीआईडी क्राइम ब्रांच की टीम पिछले कई दिनों से आरोपी के छिपने के संभावित ठिकानों पर नजर रख रही थी. इस दौरान हेड कांस्टेबल कृष्णगोपाल शर्मा और अरुण कुमार शर्मा को पुख्ता मुखबिर सूचना और तकनीकी इनपुट मिले कि आरोपी वर्तमान में हरियाणा के झज्जर इलाके में शरण लिए हुए है. टीम ने तत्काल हरियाणा के झज्जर में घेराबंदी कर दबिश दी और आरोपी पोरस भारद्वाज को चारों तरफ से घेरकर पकड़ लिया. उसे अग्रिम कार्रवाई के लिए अलवर शहर के थाना कोतवाली पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया है.