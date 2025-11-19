ETV Bharat / state

Operation Cyber Shield : 'म्यूल अकाउंट' किराए पर देने वाले 24 गिरफ्तार, बैंक कर्मियों की भूमिका की होगी जांच

म्यूल अकाउंट किराए पर देने वाले आरोपी पुलिस ​गिरफ्त में ( ETV Bharat Nagaur )

नागौर: पुलिस ने ऑपरेशन 'साइबर शील्ड' के तहत साइबर अपराध से जुड़े 24 युवकों को गिरफ्तार किया है. ये सभी युवक अपने बैंक खाते साइबर अपराधियों को किराए पर देते थे, जिन्हें 'म्यूल अकाउंट' के रूप में इस्तेमाल किया जाता था. इन खातों का उपयोग डिजिटल फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट जैसे मामलों में ठगे गए पैसों के लेनदेन के लिए किया जाता था. पुलिस मुख्यालय से प्राप्त डेटा और डिजिटल लेन-देन की जानकारी के आधार पर की गई इस कार्रवाई में 20 से अधिक मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं. एसपी मृदुल कच्छावा ने बताया कि आरोपियों के यूपीआई लेनदेन और अन्य डिजिटल रिकॉर्ड की जांच की जा रही है. गिरफ्तार म्यूल अकाउंट धारक एक बड़े गिरोह से जुड़े हैं, जिसके खिलाफ 5 से 7 राज्यों में साइबर फ्रॉड के मामले दर्ज हैं. यह सभी आपराधिक गतिविधियां पिछले एक से डेढ़ साल में की गई थीं. सभी युवकों को इस बात की पूरी जानकारी थी कि उनके खातों का उपयोग साइबर अपराध में किया जा रहा है. इसके बदले में उन्हें 8 से 10 हजार रुपए प्रति माह मिलते थे. पैसों के लालच में ये युवा अपने बैंक खाते और एटीएम कार्ड साइबर अपराधियों को सौंप देते थे. पढ़ें: साइबर ठगों का बड़ा नेटवर्क बेनकाब, भिवाड़ी में 122 करोड़ की साइबर ठगी का खुलासा, मुख्य आरोपी गिरफ्तार