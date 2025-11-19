ETV Bharat / state

Operation Cyber Shield : 'म्यूल अकाउंट' किराए पर देने वाले 24 गिरफ्तार, बैंक कर्मियों की भूमिका की होगी जांच

नागौर जिला म्यूल अकाउंट का एक बड़ा केंद्र बनता जा रहा है, जहां बड़ी संख्या में युवा अपराधियों के निशाने पर हैं.

Mule accounts in Nagaur
म्यूल अकाउंट किराए पर देने वाले आरोपी पुलिस ​गिरफ्त में (ETV Bharat Nagaur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 19, 2025 at 6:12 PM IST

2 Min Read
नागौर: पुलिस ने ऑपरेशन 'साइबर शील्ड' के तहत साइबर अपराध से जुड़े 24 युवकों को गिरफ्तार किया है. ये सभी युवक अपने बैंक खाते साइबर अपराधियों को किराए पर देते थे, जिन्हें 'म्यूल अकाउंट' के रूप में इस्तेमाल किया जाता था. इन खातों का उपयोग डिजिटल फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट जैसे मामलों में ठगे गए पैसों के लेनदेन के लिए किया जाता था. पुलिस मुख्यालय से प्राप्त डेटा और डिजिटल लेन-देन की जानकारी के आधार पर की गई इस कार्रवाई में 20 से अधिक मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं.

एसपी मृदुल कच्छावा ने बताया कि आरोपियों के यूपीआई लेनदेन और अन्य डिजिटल रिकॉर्ड की जांच की जा रही है. गिरफ्तार म्यूल अकाउंट धारक एक बड़े गिरोह से जुड़े हैं, जिसके खिलाफ 5 से 7 राज्यों में साइबर फ्रॉड के मामले दर्ज हैं. यह सभी आपराधिक गतिविधियां पिछले एक से डेढ़ साल में की गई थीं. सभी युवकों को इस बात की पूरी जानकारी थी कि उनके खातों का उपयोग साइबर अपराध में किया जा रहा है. इसके बदले में उन्हें 8 से 10 हजार रुपए प्रति माह मिलते थे. पैसों के लालच में ये युवा अपने बैंक खाते और एटीएम कार्ड साइबर अपराधियों को सौंप देते थे.

पढ़ें: साइबर ठगों का बड़ा नेटवर्क बेनकाब, भिवाड़ी में 122 करोड़ की साइबर ठगी का खुलासा, मुख्य आरोपी गिरफ्तार

एसपी कच्छावा ने बताया कि पुलिस इस मामले में बैंक कर्मचारियों या किसी भी बैंक से जुड़े अन्य तत्वों की भूमिका की भी जांच कर रही है. आशंका है कि कुछ बैंक कर्मचारी खाते खुलवाने, लेन-देन पर नजर रखने या अन्य तरीके से अपराधियों की मदद कर रहे हों.

ग्रामीण युवकों को बनाता था निशाना: साइबर गिरोह ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर युवकों को निशाना बनाता था. उन्हें प्रति माह 8-10 हजार रुपए का लालच दिया जाता था और फिर उनके एटीएम कार्ड और बैंक विवरण का उपयोग कर ठगी की रकम हवाला चैनल के जरिए अपराधियों तक पहुंचाई जाती थी.

नागौर म्यूल अकाउंट का बड़ा केंद्र: पुलिस की पूछताछ जारी है और तीन ऐसे लोगों को चिह्नित किया गया है जो साइबर अपराधियों के लिए म्यूल अकाउंट उपलब्ध करवाने का काम करते थे. एसपी ने स्वीकार किया कि नागौर जिला म्यूल अकाउंट का एक बड़ा केंद्र बनता जा रहा है, जहां बड़ी संख्या में युवा ऐसे अपराधियों के निशाने पर हैं.

