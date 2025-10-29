ETV Bharat / state

ऑपरेशन साइबर संग्राम : अलवर में पीड़ितों को 1.14 करोड़ रुपए वापस दिलाए, 6.23 करोड़ रुपए होल्ड किए

अलवर में पुलिस ने ऑपरेशन साइबर संग्राम के तहत 50 हजार लोगों को साइबर ठगी से बचने के उपाय बताए.

Operation Cyber Sangram
अलवर का साइबर क्राइम थाना (ETV Bharat Alwar)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 29, 2025 at 8:17 PM IST

3 Min Read
अलवर: पुलिस के ऑपरेशन 'साइबर संग्राम' को अलवर में बड़ी सफलता मिली है. साइबर क्राइम रेस्पॉन्स सेल की कार्रवाई में अब तक साइबर ठगी के पीड़ितों को 1 करोड़ 14 लाख 63 हजार 517 रुपए वापस दिलवाए जा चुके हैं. साथ ही 6 करोड़ 23 लाख 43 हजार 774 रुपए की रकम को होल्ड करवाया गया है, जिससे यह पैसा ठगों तक पहुंचने से रोका जा सका.

एडिशनल एसपी शरण कांबले ने बताया कि टीम ने मामलों में तुरंत बैंकिंग चैनलों और तकनीकी साधनों से खाते फ्रीज करवाकर पीड़ितों को राहत दिलाई. मार्च 2023 से अब तक की गई कार्रवाई को जिले की एक बड़ी उपलब्धि बताया गया है.

साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान: अक्टूबर में चलाए गए राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत अलवर पुलिस की ओर से अब तक 50 हजार से अधिक लोगों को साइबर अपराधों से बचने के उपाय बताए जा चुके हैं. एडिशनल एसपी कांबले ने नागरिकों से फिशिंग कॉल, फेक लिंक, ओटीपी शेयर करने और अन्य ऑनलाइन धोखाधड़ी के प्रति सतर्क रहने की अपील की है. उन्होंने कहा कि किसी के साथ साइबर अपराध होने पर ऑनलाइन पोर्टल या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर तुरंत सूचना दें.

साइबर सुरक्षा के महत्वपूर्ण उपाय:

  • किसी के साथ OTP, UPI पिन या बैंकिंग जानकारी साझा न करें.
  • लॉटरी, कैशबैक, रिफंड या नौकरी के झूठे प्रलोभनों से सावधान रहें.
  • UPI पिन या QR कोड का इस्तेमाल सिर्फ पैसे भेजने के लिए ही करें, प्राप्त करने के लिए नहीं.
  • कभी भी कस्टमर केयर नंबर गूगल पर सर्च न करें. केवल आधिकारिक वेबसाइट से ही लें.
  • अनजान लोगों की वीडियो कॉल या फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार न करें.
  • पब्लिक Wi-Fi का इस्तेमाल करके ऑनलाइन शॉपिंग या बैंकिंग न करें.
  • अनजान व्यक्ति के कहने पर रिमोट एक्सेस ऐप जैसे एपीके व एनीडेस्क आदि डाउनलोड न करें.
  • सोशल मीडिया पर निजी तस्वीरें या वीडियो शेयर न करें.
  • शेयर बाजार में मोटे मुनाफे के झांसे में न आएं.

रेलवे के प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त का अलवर दौरा: रेलवे सुरक्षा बल के उत्तर-पश्चिम रेलवे के प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त ज्योति कुमार सतीजा ने बुधवार को अलवर रेलवे स्टेशन के निरीक्षण के बाद बताया कि गुजरात को जाने वाली ट्रेनों के माध्यम से हरियाणा से अवैध शराब की तस्करी की जा रही है. इस पर रोकथाम के लिए पूरे जोन के आरपीएफ थानों को गुजरात जाने वाली सभी ट्रेनों में सघन चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं.

सतीजा ने कहा कि अलवर स्टेशन पर प्रतिदिन लगभग 88 ट्रेनों के ठहराव के कारण भारी भीड़ रहती है. यात्रियों की इस भीड़ को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने और उन्हें उचित सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कमर्शियल विभाग के साथ चर्चा की जा रही है. उन्होंने अलवर में आरपीएफ की मौजूदा तैनाती को पर्याप्त बताया और कहा कि नई पोस्ट्स का सृजन कई कारकों, जैसे अपराध दर और मौजूदा संसाधनों, पर निर्भर करता है.

