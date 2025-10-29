ETV Bharat / state

ऑपरेशन साइबर संग्राम : अलवर में पीड़ितों को 1.14 करोड़ रुपए वापस दिलाए, 6.23 करोड़ रुपए होल्ड किए

अलवर का साइबर क्राइम थाना ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: पुलिस के ऑपरेशन 'साइबर संग्राम' को अलवर में बड़ी सफलता मिली है. साइबर क्राइम रेस्पॉन्स सेल की कार्रवाई में अब तक साइबर ठगी के पीड़ितों को 1 करोड़ 14 लाख 63 हजार 517 रुपए वापस दिलवाए जा चुके हैं. साथ ही 6 करोड़ 23 लाख 43 हजार 774 रुपए की रकम को होल्ड करवाया गया है, जिससे यह पैसा ठगों तक पहुंचने से रोका जा सका. एडिशनल एसपी शरण कांबले ने बताया कि टीम ने मामलों में तुरंत बैंकिंग चैनलों और तकनीकी साधनों से खाते फ्रीज करवाकर पीड़ितों को राहत दिलाई. मार्च 2023 से अब तक की गई कार्रवाई को जिले की एक बड़ी उपलब्धि बताया गया है. पढ़ें: साइबर क्राइम में बैंकक​र्मियों की संलिप्तता, 500 करोड़ के ​संदिग्ध लेन देन का खुलासा, 6 गिरफ्तार साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान: अक्टूबर में चलाए गए राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत अलवर पुलिस की ओर से अब तक 50 हजार से अधिक लोगों को साइबर अपराधों से बचने के उपाय बताए जा चुके हैं. एडिशनल एसपी कांबले ने नागरिकों से फिशिंग कॉल, फेक लिंक, ओटीपी शेयर करने और अन्य ऑनलाइन धोखाधड़ी के प्रति सतर्क रहने की अपील की है. उन्होंने कहा कि किसी के साथ साइबर अपराध होने पर ऑनलाइन पोर्टल या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर तुरंत सूचना दें.