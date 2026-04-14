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ऑपरेशन साइबर हंट: एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 6 गिरफ्तार

अभियान के तहत अब तक 117 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. 165 मोबाइल, 280 सिम कार्ड, 18 डेबिट कार्ड जब्त किए गए.

Operation Cyber ​​Hunt
पुलिस की ओर से जब्त मोबाइल व सिमकार्ड (ETV Bharat Dungarpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 14, 2026 at 3:15 PM IST

3 Min Read
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डूंगरपुर: जिला पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान 'ऑपरेशन साइबर हंट' के तहत बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने 6 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से 12 मोबाइल फोन और 17 फर्जी सिम कार्ड बरामद किए हैं. आरोपी देशभर के लोगों को फर्जी एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर ठगी का शिकार बना रहे थे.

प्रशिक्षु आरपीएस पारसमल ने बताया कि पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के निर्देशन में साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए जिले में लगातार 'ऑपरेशन साइबर हंट' चलाया जा रहा है. इसी के तहत पुलिस को सूचना मिली कि भासोर से बनकोड़ा रोड पर कुछ लोग मोबाइल से ऑनलाइन ठगी कर रहे हैं. सूचना पर सागवाड़ा थाना पुलिस एवं जिला साइबर सेल की संयुक्त टीम ने भासौर-बनकोड़ा रोड स्थित तालाब के पास पहुंचकर घेराबंदी की और 6 युवकों को पकड़ लिया. पुलिस की इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया.

पढ़ें: ऑपरेशन साइबर हंट: एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर देशभर में 1.30 करोड़ की ठगी, 11 आरोपी गिरफ्तार

उन्होंने बताया कि आरोपी मोबाइल फोन से लोगों से संपर्क कर अपनी पहचान बदलकर एस्कॉर्ट सर्विस उपलब्ध कराने का झांसा देते थे. आरोपी विभिन्न वेबसाइटों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अश्लील फोटो भेजकर लोगों को अपने जाल में फंसाते थे. इसके बाद एडवांस पेमेंट के नाम पर फर्जी खातों में पैसे डलवाकर साइबर ठगी को अंजाम देते थे. पूछताछ में सामने आया कि आरोपी कई वेबसाइटों पर फर्जी विज्ञापन डालते थे और देश के अलग-अलग राज्यों के लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी कर चुके हैं. पुलिस का कहना है कि यह गिरोह लंबे समय से सक्रिय था. मामले में और भी खुलासे होने की संभावना है.

यह भी पढ़ें: बैंक खातों से खेल रहे थे ठगी का खेल, जांच में में मिला 19 करोड़ से ज्यादा रकम का ट्रांजेक्शन, गैंग का मुख्य सरगना गिरफ्तार

गिरफ्तार आरोपी: पुलिस ने इस मामले में मुकेश पुत्र नानजी पाटीदार (बोडीगामा छोटा), मुकेश पुत्र मोगजी पाटीदार (बोड़िगामा बड़ा), लालजी पाटीदार (लौकियां बनकोडा), पंकज पाटीदार (लौकियां बनकोडा), पियूष पटेल (रायणा) और कमलेश पाटीदार (गामड़ी देवकी) को गिरफ्तार किया है.

अब तक 117 साइबर ठग पकड़े: पुलिस के अनुसार एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले बदमाशों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है. जिले में अब तक ऑपरेशन साइबर हंट के तहत 21 प्रकरण दर्ज कर 117 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. वहीं, 165 मोबाइल, 280 सिम कार्ड, 18 डेबिट कार्ड सहित अन्य सामान जब्त किया गया है. पुलिस ने युवाओं से साइबर ठगी से बचने और किसी भी संदिग्ध ऑनलाइन ऑफर से सतर्क रहने की अपील की है.

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