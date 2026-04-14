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ऑपरेशन साइबर हंट: एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 6 गिरफ्तार

डूंगरपुर: जिला पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान 'ऑपरेशन साइबर हंट' के तहत बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने 6 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से 12 मोबाइल फोन और 17 फर्जी सिम कार्ड बरामद किए हैं. आरोपी देशभर के लोगों को फर्जी एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर ठगी का शिकार बना रहे थे.

प्रशिक्षु आरपीएस पारसमल ने बताया कि पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के निर्देशन में साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए जिले में लगातार 'ऑपरेशन साइबर हंट' चलाया जा रहा है. इसी के तहत पुलिस को सूचना मिली कि भासोर से बनकोड़ा रोड पर कुछ लोग मोबाइल से ऑनलाइन ठगी कर रहे हैं. सूचना पर सागवाड़ा थाना पुलिस एवं जिला साइबर सेल की संयुक्त टीम ने भासौर-बनकोड़ा रोड स्थित तालाब के पास पहुंचकर घेराबंदी की और 6 युवकों को पकड़ लिया. पुलिस की इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया.

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उन्होंने बताया कि आरोपी मोबाइल फोन से लोगों से संपर्क कर अपनी पहचान बदलकर एस्कॉर्ट सर्विस उपलब्ध कराने का झांसा देते थे. आरोपी विभिन्न वेबसाइटों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अश्लील फोटो भेजकर लोगों को अपने जाल में फंसाते थे. इसके बाद एडवांस पेमेंट के नाम पर फर्जी खातों में पैसे डलवाकर साइबर ठगी को अंजाम देते थे. पूछताछ में सामने आया कि आरोपी कई वेबसाइटों पर फर्जी विज्ञापन डालते थे और देश के अलग-अलग राज्यों के लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी कर चुके हैं. पुलिस का कहना है कि यह गिरोह लंबे समय से सक्रिय था. मामले में और भी खुलासे होने की संभावना है.