ETV Bharat / state

चाईबासा में कातिल हाथी को ट्रैक करने की कवायद जारी, आगरा से पहुंची टीम

चाईबासा/रांचीः चाईबासा में आम लोगों के लिए खतरा बन चुके कातिल हाथी की तलाश जारी है. इसके लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन पिछले तीन दिनों से हाथी का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है. इससे संभावना जतायी जा रही है कि वह घने जंगलों में छुप गया है. पिछले तीन दिनों से हाथी ने किसी तरह के जान-माल का नुकसान नहीं पहुंचाया है. फिर भी प्रभावित इलाकों के लोग दहशत में हैं.

हाथी को ट्रैंकुलाइज करने आगरा से पहुंची टीम

चाईबासा के डीएफओ आदित्य नारायण ने ईटीवी भारत को बताया है कि उत्पाती हाथी को कंट्रोल में लाने के लिए आगरा से वाइल्ड लाइफ एसओएस की टीम बुलाई गई है. यह टीम ऐसे हालात से निपटने में माहिर है. कई राज्यों का वन विभाग इसकी मदद लेता है. उनसे पूछा गया कि हाथी के आक्रामक होने की आखिर क्या वजह है. जवाब में उनका कहना है कि अभी तक वेटेनेरियन भी गेस नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर हाथी इतना आक्रामक क्यों हो गया है, लेकिन राहत की बात है कि पिछले तीन दिनों में उसने गांव या खेतों में दस्तक नहीं दी है. डीएफओ ने बताया कि इस हाथी ने अब तक 20 लोगों की जान ले ली है.

उनसे पूछा गया कि इतने लोगों की जिंदगी तबाह करने वाले हाथी को आखिर कैसे कंट्रोल किया जाएगा. उन्होंने बताया कि फिलहाल हाथी को ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश चल रही है. जहां तक न्यूट्रलाइज करने की बात है तो इसके लिए वाइल्ड लाइफ वार्डन की ओर से आदेश जारी किया जाता है. इस फैसले पर पहुंचने के लिए लंबी कवायद होती है. लिहाजा, झारखंड के वाइल्ड लाइफ सीसीएफ पारितोष उपाध्याय से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया.

बता दें कि हाथी ने मझगांव प्रखंड के बेनीसागर, खड़पोस और नोवामुंडी के कई इलाकों में तबाही मचाई है. इसकी वजह से प्रभावित क्षेत्र के करीब 20 गांवों के ग्रामीण सहमे हुए हैं. डीएफओ के मुताबिक हाथी में हमले में अबतक 20 लोगों की जान जा चुकी है.

आखिर क्यों जरूरत पड़ी आगरा से टीम बुलाने की

आपको बता दें कि हाथी ने 1 जनवरी से अब तक कुल 20 लोगों की जान ले चुका है. वन अधिकारियों के मुताबिक, झुंड से बिछड़ने के कारण यह हाथी अत्यंत हिंसक हो गया है. इसकी रफ्तार भी चिंता का विषय है. यह प्रतिदिन लगभग 30 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, जिससे इसकी सटीक लोकेशन ट्रैक करना मुश्किल हो रहा है. यह लगातार मूव कर रहा है. और इसके बीच में जो आ रहा है, उस पर यह हमला कर रहा है.

चाईबासा में इस हाथी का आतंक एक जनवरी से शुरू है. टोंटो प्रखंड के बांडीझारी गांव निवासी 35 वर्षीय मंगल सिंह हेंब्रम, बिरसिंहहातु गांव के कुचु बासा टोली निवासी 55 वर्षीय उर्दूप बहंदा, सदर प्रखंड के रोरो गांव निवासी 57 वर्षीय विष्णु सुंडी को इसी हाथी ने जान से मार डाला. वहीं इसी दिन हाथी के हमले में मानी कुंटिया और सुखमति बहंदा गंभीर रूप से घायल हुए.

एक जनवरी के बाद से यह लगातार हमले कर रहा है. इस हाथी ने नोवामुंडी के बाबरिया गांव 6 जनवरी की रात एक ही परिवार के 5 लोगों की जान ले ली. मृतकों में पति-पत्नी, उनके दो मासूम बच्चे और दूसरे परिवार का एक सदस्य शामिल है. घटना रात करीब 10 बजे की बताई जा रही है, जब सभी लोग अपने-अपने घरों में सो रहे थे. तभी अचानक हाथी ने घर पर हमला कर दिया. इस हमले में परिवार का एक बच्चा किसी तरह जान बचाकर भागने में सफल रहा.

हाथी का आतंक सिर्फ बाबरिया गांव तक सीमित नहीं रहा. बड़ा पासीया गांव में भी हाथी के हमले में एक ग्रामीण की मौत हो गई. वहीं लांपाईसाई गांव में एक अन्य व्यक्ति को हाथी ने रौंदकर मार डाला. इन दोनों गांवों में मृतकों की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है. वहीं इसके अलावा हाटगम्हरिया क्षेत्र में भी हाथी के हमले में एक ग्रामीण की मौत हुई.

आपको बता दें कि झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिला और ओडिशा सीमा से सटे इलाकों में एक दंतैल हाथी बीते 13 दिनों से लगातार आतंक मचा रहा है. डीएफओ के अनुसार हाथी ने अब तक 20 लोगों को कुचलकर मार डाला है, लेकिन स्थानीय लोगों का दावा है कि हाथी के हमले में अब तक 22 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है. इस कारण वन विभाग को आगरा से टीम बुलाने की जरूरत आन पड़ी.