जयपुर में नशा बेच रहे दो विदेशी गिरफ्तार, 5 लाख रुपए की कोकीन-एमडी जब्त
ऑपेरशन क्लीन स्वीप- मिस्र के युवक ने एक कॉलेज में ले रखा है एडमिशन. तंजानिया की युवती भी किराए पर रह रही.
Published : November 28, 2025 at 6:49 PM IST
जयपुर: राजधानी जयपुर में नशे की बिक्री के खिलाफ चलाए जा रहे 'ऑपेरशन क्लीन स्वीप' के तहत पुलिस ने दो विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है. उनके कब्जे से 31.06 ग्राम कोकीन और 5.6 ग्राम एमडी बरामद की गई है. जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत पांच लाख रुपए आंकी गई है. वहीं, आरोपियों के कब्जे से 75 हजार रुपए नकद भी बरामद हुए हैं. कमिश्नरेट स्पेशल टीम ने प्रताप नगर थाना पुलिस के साथ मिलकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया है.
जगतपुरा में किराए पर रहते दोनों आरोपी : जयपुर कमिश्नरेट के डीसीपी (क्राइम) अभिजीत सिंह ने बताया कि मिस्त्र के काहीरो सिटी निवासी मोहम्मद और तंजानिया के डार इस सलाम निवासी मारग्रेट उर्फ शकीला को गिरफ्तार कर कोकीन और एमडी बरामद की गई है. मोहम्मद फिलहाल जगतपुरा के लाजपत नगर में किराए पर रह रहा है. उसने जयपुर की एक निजी विश्वविद्यालय में फार्मेसी कोर्स में एडमिशन भी ले रखा है. जबकि मारग्रेट भी लाजपत नगर में किराए पर रह रही है.
पढ़ें : सूरत, सांचौर और जोधपुर में एएनटीएफ का एक्शन, तीन तस्कर दबोचे, 2.5 करोड़ की नशे की खेप पकड़ी
एक का पासपोर्ट पहले से पुलिस में जब्त : पुलिस ने उनके पासपोर्ट और वीजा को लेकर जानकारी मांगी तो आरोपियों के पास पासपोर्ट और वीजा भी नहीं मिले. प्रारंभिक पूछताछ में मोहम्मद ने बताया कि उसका पासपोर्ट जयपुर के रामनगरिया थाने में दर्ज एक मुकदमे के सिलसिले में पुलिस ने जब्त कर रखा है. जबकि महिला ने अपना पासपोर्ट दिल्ली में अपने परिचित के पास होने की बात कही है.
दोनों के वीजा की अवधि हो चुकी समाप्त : पूछताछ में दोनों ने कबूल किया है कि उनके वीजा की अवधि भी समाप्त हो चुकी है. दोनों के खिलाफ प्रताप नगर थाने में एनडीपीएस एक्ट की धाराओं और विदेशियों विषयक अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है. अब पुलिस उनसे पूछताछ में जुटी है. पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि ये नशे की खेप कहां से लाते हैं.