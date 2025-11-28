ETV Bharat / state

जयपुर में नशा बेच रहे दो विदेशी गिरफ्तार, 5 लाख रुपए की कोकीन-एमडी जब्त

नशे की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार आरोपी ( Source : Jaipur Police )

जयपुर: राजधानी जयपुर में नशे की बिक्री के खिलाफ चलाए जा रहे 'ऑपेरशन क्लीन स्वीप' के तहत पुलिस ने दो विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है. उनके कब्जे से 31.06 ग्राम कोकीन और 5.6 ग्राम एमडी बरामद की गई है. जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत पांच लाख रुपए आंकी गई है. वहीं, आरोपियों के कब्जे से 75 हजार रुपए नकद भी बरामद हुए हैं. कमिश्नरेट स्पेशल टीम ने प्रताप नगर थाना पुलिस के साथ मिलकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया है. जगतपुरा में किराए पर रहते दोनों आरोपी : जयपुर कमिश्नरेट के डीसीपी (क्राइम) अभिजीत सिंह ने बताया कि मिस्त्र के काहीरो सिटी निवासी मोहम्मद और तंजानिया के डार इस सलाम निवासी मारग्रेट उर्फ शकीला को गिरफ्तार कर कोकीन और एमडी बरामद की गई है. मोहम्मद फिलहाल जगतपुरा के लाजपत नगर में किराए पर रह रहा है. उसने जयपुर की एक निजी विश्वविद्यालय में फार्मेसी कोर्स में एडमिशन भी ले रखा है. जबकि मारग्रेट भी लाजपत नगर में किराए पर रह रही है. पढ़ें : सूरत, सांचौर और जोधपुर में एएनटीएफ का एक्शन, तीन तस्कर दबोचे, 2.5 करोड़ की नशे की खेप पकड़ी