ऑपरेशन क्लीन स्वीप : 2000 से ज्यादा सफाईकर्मियों के साथ चला नाइट क्लीनिंग अभियान, स्कूटी पर कलेक्टर-कमिश्नर ने जांची ग्राउंड रिपोर्ट
कलेक्टर और निगम आयुक्त ने रात भर स्कूटी पर गश्त कर सफाई व्यवस्था जांची.
Published : May 10, 2026 at 8:00 AM IST
जयपुर : गुलाबी नगरी जयपुर जिसे अपनी विरासत और खूबसूरती के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, अब स्वच्छता के मामले में भी एक नई इबारत लिखने की तैयारी में है. शनिवार की रात जब पूरा शहर गहरी नींद में सोया था, तब नगर निगम और जिला प्रशासन की एक बड़ी टीम सड़कों पर 'जंग-ए-कचरा' लड़ रही थी. शहर को चकाचक करने के उद्देश्य से शुरू किए गए 'ऑपरेशन क्लीन स्वीप' ने न केवल सफाईकर्मियों में जोश भरा, बल्कि प्रशासनिक संजीदगी की भी एक अनूठी मिसाल पेश की.
राजधानी जयपुर में सफाई व्यवस्था को लेकर प्रशासन अब पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहा है. इस अभियान की सबसे खास और चर्चा का विषय रही तस्वीर वह थी, जब जिला कलेक्टर संदेश नायक और नगर निगम आयुक्त ओम कसेरा खुद एक स्कूटी पर सवार होकर शहर के निरीक्षण पर निकले. आयुक्त स्कूटी चला रहे थे और पीछे बैठे कलेक्टर साहब तंग गलियों और मुख्य सड़कों पर सफाई की बारीकियों को देख रहे थे. दोनों अधिकारियों ने सुरक्षा का ध्यान रखते हुए हेलमेट पहना हुआ था, जो आमजन के लिए एक संदेश भी था.
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जब शहर सो रहा था, तब चला सफाई अभियान : राजधानी जयपुर जब सो रही थी, तब सफाई अभियान चला. रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक चले इस विशेष अभियान के तहत परकोटा क्षेत्र सहित शहर के विभिन्न हिस्सों में व्यापक स्तर पर सफाई और कचरा निष्पादन कार्य किए गए. निगम प्रशासन ने अभियान में करीब 2000 सफाईकर्मियों सहित ढाई हजार से ज्यादा अधिकारियों-कर्मचारियों को फील्ड में उतारा. सफाई कर्मचारियों को झाड़ू, हूपर, डंपर, हाथगाड़ी, फावड़ा, टॉर्च, गमबूट और विशेष नाइट जैकेट जैसे संसाधन उपलब्ध करवाए गए.
दिन में ट्रैफिक, इसलिए रात में सफाई : नगर निगम आयुक्त ओम कसेरा ने बताया कि जयपुर के बाजारों और छोटी गलियों में दिनभर भारी ट्रैफिक और आमजन की आवाजाही रहती है, जिसके चलते प्रभावी सफाई कार्य संभव नहीं हो पाता. इसी कारण रात में विशेष अभियान चलाकर शहर को साफ करने का फैसला लिया गया. उन्होंने कहा कि जयपुर पूरी तरह साफ और व्यवस्थित दिखाई दे ताकि यहां आने वाले पर्यटकों पर शहर की अच्छी छवि बने. उन्होंने शहर की आम जनता से अपील करते हुए कहा कि ताली दोनों हाथ से बजती है. निगम प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन शहर को स्वच्छ बनाने में आमजन का सहयोग भी उतना ही जरूरी है. जयपुर में सिविक सेंस है, लेकिन कुछ लोग अब भी इधर-उधर कचरा फेंक देते हैं ऐसे में पहले समझाइश करेंगे, जरूरत पड़ी तो जुर्माना भी लगाया जाएगा.
सूरत मॉडल को जयपुर में लागू करने की तैयारी : जिला कलेक्टर संदेश नायक ने बताया कि हाल ही में उन्होंने सूरत का दौरा किया था, जहां स्वच्छता और कचरा प्रबंधन को लेकर किए जा रहे प्रयासों का अध्ययन किया गया. अब उसी मॉडल को जयपुर में लागू करने की दिशा में काम शुरू किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि दिन में जो सफाई नहीं हो पाती, वो रात में ज्यादा व्यवस्थित तरीके से की जा सकती है. कलेक्टर ने कहा कि नाइट स्वीपिंग को एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में विकसित किया जाएगा, ताकि बड़े शहरों की तर्ज पर जयपुर भी स्वच्छता के मामले में नई पहचान बना सके. उन्होंने कहा कि अब अगला बड़ा फोकस 'बिहेवियर चेंज' पर रहेगा, ताकि लोग घर से ही कचरे का सेग्रीगेशन करें और सड़क पर कचरा फेंकने से बचें. उन्होंने माना कि अभी कई कमियां हैं, जिन्हें सुधारने की आवश्यकता है.
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36 बीट्स में बांटी गई जिम्मेदारी : अभियान के सफल संचालन के लिए नगर निगम प्रशासन ने पूरे शहर को 36 बीट्स में विभाजित किया. प्रत्येक बीट में अधिकारियों और कर्मचारियों की अलग-अलग जिम्मेदारी तय की गई, ताकि मॉनिटरिंग और सफाई कार्यों में किसी प्रकार की कमी न रहे. निरीक्षण के दौरान कई स्थानों पर कचरे के ढेर भी दिखाई दिए, जिस पर अधिकारियों ने मौके पर ही संबंधित कर्मचारियों को सुधार के निर्देश दिए. इस दौरान उन्होंने पाया कि सेग्रीगेशन को लेकर एक एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत है. उसके बाद आगामी समय में सभी ट्रांसफर स्टेशन को मैकेनाइज्ड बनाया जाएगा. उन्होंने कर्मचारी की ओर से कचरा पात्र को रोड पर खाली करने और उसके बाद हूपर में भरने की तस्वीरों पर कहा कि कचरे का सिद्धांत यही है कि कचरा यदि कचरा पात्र में आ गया है तो उसे सीधे डंपिंग यार्ड में ही खुलना चाहिए, इसमें भी सुधार की आवश्यकता है.
स्वच्छता योद्धाओं का बढ़ाया हौसला : इस दौरान नगर निगम आयुक्त ओम कसेरा ने सफाईकर्मियों को अपने हाथों से मिठाई खिलाई. साथ ही कहा कि शहर की हर गली में सफाईकर्मी और निगम संसाधन सक्रिय नजर आए और पूरे अभियान के दौरान उत्सव जैसा माहौल बना रहा. उन्होंने सफाईकर्मियों को 'स्वच्छता योद्धा' बताते हुए कहा कि ये केवल सफाई अभियान नहीं, बल्कि शहरवासियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का प्रयास भी है.
स्वच्छ सर्वेक्षण की तैयारी भी तेज : प्रशासन इस अभियान को आगामी स्वच्छ सर्वेक्षण की तैयारियों से भी जोड़कर देख रहा है. अधिकारियों का मानना है कि यदि नाइट क्लीनिंग, कचरा सेग्रीगेशन और नागरिक सहभागिता को लगातार बढ़ावा दिया जाए तो जयपुर स्वच्छता रैंकिंग में बेहतर प्रदर्शन कर सकता है.
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