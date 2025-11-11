ETV Bharat / state

ऑपरेशन क्लीन स्वीप: बलौदा बाजार पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ चलाया अभियान

एसपी भावना गुप्ता ने सभी थानों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वो अपने थाना क्षेत्र में अपराध और अपराधियों पर सख्ती से कार्रवाई करें.

BALODA BAZAR POLICE
ऑपरेशन क्लीन स्वीप (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 11, 2025 at 2:50 PM IST

5 Min Read
बलौदा बाजार: भाटापारा इलाके में लगातार बढ़ रहे आपराधिक घटनाओं के मद्देनजर पुलिस ने अब सख्त कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है. एसपी भावना गुप्ता के निर्देश पर अपराध और अपराधियों के खिलाफ “ऑपरेशन क्लीन स्वीप” अभियान शुरू किया गया है. ये अभियान शनिवार 8 नवंबर से शुरू किया गया है जो 15 नवंबर तक जारी रहेगा. “ऑपरेशन क्लीन स्वीप” अभियान का उद्देश्य हर थाना क्षेत्र में एक्टिव अपराधियों, अवैध शराब की बिक्री और सट्टेबाजी करने वालों पर लगाम लगाना है. सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने और मारपीट करने वालों के खिलाफ अब पुलिस सख्ती से कार्रवाई करेगी.

पुलिस ने चलाया ऑपरेशन क्लीन स्वीप अभियान: एसपी भावना गुप्ता ने कहा कि ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत सार्वजनिक जगहों, जहां अधिक शिकायतें मिलती हैं, या जहां आदतन अपराधी उठते बैठते हैं वहां पर सख्ती से कार्रवाई की जाए. संबंधित पुलिस थाना दबबल के साथ मौके पर कार्रवाई करे. पुलिस ये सख्त संदेश दे कि जो भी कानून व्यवस्था के खिलाफ चुनौती बनेगा उसे किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा. कानून सर्वोपरी है और उसका पालन हर हाल में किया जाना चाहिए. आम जनता के मन में ये विश्वास होना चाहिए कि पुलिस उसकी शिकायत पर ठोस कार्रवाई करेगी.

ऑपरेशन क्लीन स्वीप (ETV Bharat)

सभी थाना पुलिस को दिए गए निर्देश

  • अपने अपने क्षेत्रों में लगातार पेट्रोलिंग करें.
  • गुंडे बदमाशों के ठिकानों पर लगातार दबिश जारी रखी जाए.
  • संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जाए.
  • अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए टीम गठित कर काम किया जाए.
  • जहां बदमाश जमा होते हैं वहां पर कार्रवाई की जाए.
  • नशाखोरी किए जाने वाले जगहों पर पुलिस की निगरानी बढ़ाई जाए.
  • चौक चौराहों पर चेकिंग अभियान चलाया जाए.
BALODA BAZAR POLICE
ऑपरेशन क्लीन स्वीप (ETV Bharat)

इस अभियान का मकसद सिर्फ गिरफ्तारी या चालान करना नहीं, बल्कि जिले में सुरक्षा और अनुशासन का वातावरण बनाना है. जिन इलाकों में लंबे समय से अपराध या उपद्रव जैसी प्रवृत्तियां बढ़ी हैं, वहां पुलिस की सतत मौजूदगी दिखाई देगी: भावना गुप्ता, एसपी, बलौदा बाजार

BALODA BAZAR POLICE
ऑपरेशन क्लीन स्वीप (ETV Bharat)

पुलिस एक्शन का असर: अभियान के शुरुआती तीन दिनों में ही पुलिस ने प्रभावी एक्शन लेते हुए कई मामलों में कार्रवाई की. 7 से 9 नवंबर 2025 तक पुलिस ने जिले भर में अवैध रूप से शराब बिक्री करने, अवैध चखना सेंटर चलाने और सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों पर एक्शन लिया. कुल 68 आरोपियों को आबकारी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया.

BALODA BAZAR POLICE
ऑपरेशन क्लीन स्वीप (ETV Bharat)

नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई: यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भी पुलिस ने शख्त रुख अख्तियार किया है. 247 वाहन चालकों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालानी कार्रवाई की गई. इनमें हेलमेट न पहनने, बिना नंबर प्लेट की गाड़ी चलाने, नशे में ड्राइविंग और ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने जैसी गलतियां करने वालों पर कार्रवाई शामिल है. इसके साथ ही, 59 प्रकरणों में कुल 60 व्यक्तियों पर प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है, ताकि वे शांति व्यवस्था भंग न कर सकें.

BALODA BAZAR POLICE
ऑपरेशन क्लीन स्वीप (ETV Bharat)



गुंडों की निगरानी: आपराधिक प्रवृति के लोगों और निगरानी शुदा बदमाशों की पुलिस ने सूची तैयार की है. पुलिस की टीम ऐसे लोगों के घर घर जाकर उनको चेतावनी दे रही है. पुलिस उनके परिवार वालों को बता रही है कि जो लोग समाज में भय या असुरक्षा का वातावरण बनाते हैं, उन पर किसी भी स्तर पर रियायत नहीं दी जाएगी. ऑपरेशन क्लीन स्वीप के दौरान अगर कोई भी व्यक्ति अवैध काम में पकड़ा जाता है तो उसे सीधे जेल भेजा जाएगा.



जब्ती और बरामदगी जारी: अभियान के दौरान पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर अड्डाबाजी करने वाले युवकों की तलाशी लेनी शुरू कर दी है. तलाशी के दौरान अबतक 200 से अधिक लोहे के खतरनाक कड़े और चूड़ा जब्त किया गया है. पुलिस का मानना है कि इस तरह के कड़े न सिर्फ झगड़ों के दौरान हथियार के रूप इस्तेमाल किए जाते हैं बल्कि कई बार मामूली विवादों को हिंसक बना देते हैं.

कानून व्यवस्था सिर्फ गिरफ्तारी से नहीं बनती, बल्कि जनता के सहयोग से मजबूत होती है. इसलिए हमारी टीमें न सिर्फ कार्रवाई कर रही है, बल्कि लोगों से संवाद भी बना रही है. पुलिस का प्रयास है कि हर वार्ड और गांव में शांति समितियों की भूमिका बढ़ाई जाए, ताकि छोटी घटनाएं बड़ी न बनें। इससे न केवल अपराध नियंत्रण में मदद मिलेगी, बल्कि समाज में शांति का माहौल भी बनेगा: भावना गुप्ता, एसपी, बलौदा बाजार

पुलिस की पब्लिक से अपील: अभियान के दौरान पुलिस आम नागरिकों और सामाजिक संगठनों से भी अपील कर रही है कि वे कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें. पुलिस का मानना है कि सिर्फ कानूनी कार्रवाई से अपराध खत्म नहीं होते, बल्कि समाज की भागीदारी भी जरूरी है. एसपी गुप्ता ने कहा यदि किसी को अपने आसपास अवैध शराब, सट्टा या किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधि की जानकारी मिलती है, तो तुरंत पुलिस को सूचित करें. शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाएगी.

BALODA BAZAR POLICE
SP BHAVNA GUPTA
BHATAPARA
ऑपरेशन क्लीन स्वीप
OPERATION CLEAN SWEEP

