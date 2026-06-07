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गाजियाबाद: सूर्य प्रताप हत्याकांड के बाद "ऑपरेशन क्लीन" शुरू, 38 हिस्ट्रीशीटर और 68 लुटेरों के घर अचानक पहुंची पुलिस

पुलिस के मुताबिक, साहिबाबाद थाना क्षेत्र में 38 हिस्ट्रीशीटर और 68 लुटेरे निवासरत है. सभी अपराधियों के सत्यापन की कार्यवाही पुलिस द्वारा की गई है. पुलिस टीमों द्वारा अपराधियों के घर जाकर उनसे बातचीत कर यह पता लगाया गया है कि आखिर मौजूदा समय में उनकी आजीविका का क्या कुछ साधन है.

नई दिल्ली/गाजियाबाद: ऑपरेशन क्लीन के तहत साहिबाबाद थाना क्षेत्र के शहीद नगर इलाके में निवासरत हिस्ट्रीशीटर, लूट, स्नैचिंग समेत अन्य अपराधों में संलिप्त अपराधियों का सत्यापन किया गया. इस दौरान संलिप्त व्यक्तियों के निवास स्थान पर जाकर पुलिस द्वारा उनके वर्तमान पते, गतिविधियों, रोजगार और अन्य आवश्यक जानकारी का सत्यापन किया गया.

सत्यापन के दौरान संलिप्त व्यक्तियों और स्थान की पुलिस द्वारा चेकिंग की गई. मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों द्वारा सभी सत्यापित व्यक्तियों को भविष्य में किसी भी प्रकार की अपराधी गतिविधियों से दूर रहने और कानून का पालन करने के लिए निर्देशित किया गया. अपराधियों को आमजन में भाई और असुरक्षा का वातावरण उत्पन्न न करने की चेतावनी दी गई. वहीं, अवैध गतिविधि में संलिप्त पाए जाने पर उनके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

जानकारी के मुताबिक, अपराधियों की निगरानी, सत्यापन और अपराध नियंत्रण के लिए आगे भी इस तरह के विशेष अभियान जारी रहेंगे. हाल ही में गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में ऑपरेशन क्लीन के अंतर्गत अपराधियों और हिस्ट्रीशीटरों की सत्यापन के लिए विशेष अभियान चलाया गया था. खोड़ा थाना क्षेत्र में सूर्य हत्याकांड के बाद पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है. इसके बाद से ही ऑपरेशन क्लीन जिले में रफ्तार पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है.

एसीपी साहिबाबाद अमित सक्सेना के मुताबिक, "ऑपरेशन क्लीन अभियान के अंतर्गत थाना साहिबाबाद क्षेत्र की चौकी शहीद नगर में अपराधियों, हिस्ट्रीशीटरों, लुटेरों और अन्य आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों के सत्यापन के लिए विशेष अभियान चलाया गया है. अभियान के दौरान कुल 8 टीमों का गठन कर चौकी शहीद नगर क्षेत्र को आठ अलग-अलग ब्लॉकों में विभाजित करते हुए व्यापक सत्यापन और चेकिंग अभियान चलाया गया है. अभियान का उद्देश्य कानून व्यवस्था को सुधार बनाए रखना और आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करना है."

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