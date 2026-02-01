ETV Bharat / state

ऑपरेशन क्लीन एयर: CAQM ने GRAP के नियमों का पालन करने के लिए ग्राउंड पर उतारी टीमें, 20 मामले दर्ज

टीम ने इस दौरान संबंधित एजेंसियों को कचरे को तुरंत उठाकर अधिकृत स्थान पर शिफ्ट करने के निर्देश दिए.

Published : February 1, 2026 at 8:23 PM IST

नई दिल्ली: वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की तरफ से 'ऑपरेशन क्लीन एयर' के तहत रविवार, 1 फरवरी को मध्य दिल्ली में निरीक्षण अभियान संचालित किया गया. अभियान का मुख्य उद्देश्य नगर निगम द्वारा कचरा और बायोमास के खुले में डंपिंग और जलाने पर रोक के नियमों का पालन सुनिश्चित करना था. इसके तहत करोल बाग और राजेंद्र नगर इलाके में CAQM की पांच सदस्यीय फ्लाइंग स्क्वाड टीम की ओर से निरीक्षण किया गया. निरीक्षण के दौरान टीम ने नियमों उल्लंघन के कुल 20 मामले दर्ज किए हैं.

टीम को दो मामले एमएसडब्ल्यू और 18 मामले कचरा डंपिंग के कई स्थानों पर निर्माण और तोड़फोड़ कचरे के साथ मिश्रित कचरा पाए जाने के मिले हैं, जिससे प्रदूषण बढ़ने का खतरा बना रहता है. आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक, मध्य दिल्ली के गुरु रविदास मार्ग, पटेल नगर ईस्ट पोस्ट ऑफिस, विष्णु मंदिर मार्ग, समीर कई क्षेत्रों में सड़क के किनारे कचरा जमा करने के फ्लाइंग स्क्वाड टीम की तरफ से निर्देश दिए गए. इतना ही नहीं, टीमों ने संबंधित एजेंसियों को कचरे को तुरंत उठाकर अधिकृत स्थान पर शिफ्ट करने के निर्देश दिए.

CAQM के अधिकारियों के मुताबिक, दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए लगातार फ्लाइंग स्क्वाड टीम में विभिन्न क्षेत्रों में जाकर निरीक्षण कर रही हैं. अक्सर देखने को मिलता है कि सड़कों के किनारे कूड़े को इकट्ठा किया जाता है. सुबह और रात के वक्त कूड़े को अधिकृत स्थान पर फेंकने के बजाए जलाया जाता है, जिससे भारी मात्रा में प्रदूषण होता है. खुले में कचरा जलाना और डंपिंग वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है. आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक अभियान दिल्ली एनसीआर के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार जारी रहेगा. GRAP के नियमों का सख्ती से पालन करना सुनिश्चित किया जाएगा. फिलहाल, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के हालात ठीक नहीं है. दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से 300 के बीच चल रहा है.

