उत्तरी दिल्ली में पुलिस का 72 घंटों सफल 'ऑपरेशन चक्र', 193 अपराधी गिरफ्तार
पुलिस के मुताबिक ऑपरेशन चक्र संगठित अपराध नेटवर्क को बाधित करने और आम लोगों की सुरक्षा मजबूत करने के उद्देश्य से चलाया गया.
Published : August 30, 2026 at 5:11 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस के नॉर्थ जिले ने अवैध शराब, ड्रग्स, हथियार और जुए के कारोबार के खिलाफ 72 घंटे का विशेष अभियान चलाकर बड़ी कार्रवाई की है. 24 से 27 अगस्त 2026 तक चलाए गए ‘ऑपरेशन चक्र’ के दौरान जिले के अलग-अलग थानों में एक्साइज एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट और गैंबलिंग एक्ट के तहत कुल 154 मामले दर्ज किए गए और 193 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने इस दौरान भारी मात्रा में अवैध शराब, मादक पदार्थ, हथियार, जुआ राशि और चोरी के दोपहिया वाहन बरामद किए.
पुलिस के मुताबिक अभियान डीसीपी नॉर्थ निहारिका भट्ट की निगरानी में तथा एडिशनल डीसीपी-I पुखराज कमल गुप्ता और एडिशनल डीसीपी-II राम दलेश मीणा के नेतृत्व में चलाया गया. सभी एसडीपीओ और थाना प्रभारियों को रणनीतिक स्थानों पर चेकिंग, गश्त और पुलिस बल की तैनाती बढ़ाने के निर्देश दिए गए थे. अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई में 63 लोगों को गिरफ्तार कर 10,122 क्वार्टर बोतल अवैध शराब और एक कार बरामद की गई. पुलिस के अनुसार, यह शराब पड़ोसी राज्यों से लाकर दिल्ली के स्थानीय इलाकों में अवैध रूप से सप्लाई की जा रही थी.
ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई में एनडीपीएस एक्ट के तहत 21 आरोपित पकड़े गए. इनके कब्जे से 1.975 किलो गांजा, 39.2 ग्राम हेरोइन, 544 ग्राम चरस, 240 ब्यूप्रेनॉर्फिन टैबलेट और 500 एविल इंजेक्शन बरामद किए गए. हथियारों के खिलाफ अभियान में आर्म्स एक्ट के तहत 22 मामले दर्ज कर 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया. इनके पास से 3 देसी पिस्टल, दो जिंदा कारतूस और 22 चाकू बरामद किए गए.
वहीं, जुए के खिलाफ कार्रवाई में 50 मामले दर्ज कर 87 लोगों को गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने 1,69,750 रुपये की जुआ राशि, दो मोबाइल फोन और ताश के पत्ते बरामद किए. अभियान के दौरान चार चोरी के दोपहिया वाहन भी बरामद किए गए.
डीसीपी नॉर्थ निहारिका भट्ट ने कहा कि ऑपरेशन चक्र संगठित अपराध नेटवर्क को बाधित करने और आम लोगों की सुरक्षा मजबूत करने के उद्देश्य से चलाया गया. उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान खुफिया जानकारी के आधार पर निगरानी, विभिन्न पुलिस इकाइयों के बीच समन्वय, व्यापक तलाशी और चेकिंग के जरिए अपराधियों पर कार्रवाई की गई. डीसीपी ने लोगों से संदिग्ध या गैरकानूनी गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को देने और पुलिस का सहयोग करने की अपील की.
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