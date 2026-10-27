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दिल्ली में ऑपरेशन चक्र-2 का बड़ा एक्शन: 72 घंटे में 185 चोरी के वाहन बरामद, 46 ऑटो-लिफ्टर गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस मुख्यालय में वाहन चोरी का खुलासा करते पश्चिमी जिले के डीसीपी हरेश्वर वी. स्वामी ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस के पश्चिमी जिले में चलाए गए 72 घंटे के विशेष अभियान 'ऑपरेशन चक्र-2' के दौरान पुलिस ने चोरी के 185 वाहन बरामद किए हैं. इनमें 117 स्कूटी, 66 मोटरसाइकिल, एक थ्री-व्हीलर व दो फोर-व्हीलर शामिल हैं. पुलिस ने इस मामले में 46 ऑटो-लिफ्टरों को गिरफ्तार किया है. ये अभियान 21 अक्टूबर से 24 अक्टूबर के बीच चलाया गया.

पश्चिमी जिले के डीसीपी हरेश्वर वी. स्वामी ने मंगलवार दोपहर दिल्ली पुलिस मुख्यालय में अभियान की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि ऑपरेशन के लिए जिले के 12 पुलिस थानों से दो-दो डेडिकेटेड टीमों समेत कुल 30 टीमों का गठन किया गया था. इनमें स्पेशल स्टाफ, एंटी-नारकोटिक्स व अन्य ऑपरेशनल टीमें भी शामिल थीं. टीमों ने ह्यूमन इंटेलिजेंस विकसित करने के साथ चोरी की घटनाओं से जुड़े सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया. उसके आधार पर आरोपियों की पहचान की.