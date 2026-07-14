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ऑपरेशन बुलबुल ने खत्म कर दिया था रवींद्र गंझू का आतंक, पुलिस पर हमला करने पर देता था इनाम

वांटेड नक्सली कमांडर रवींद्र गंझू गिरफ्तार हो चुका है. हालांकि ऑपरेशन बुलबुल के जरिए पहले ही इसका आतंक खत्म हो चुका था.

Naxalite Ravindra Ganjhu
नक्सली रवींद्र गंझू (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 14, 2026 at 6:23 PM IST

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लातेहार: पुलिस और एनआईए का वांटेड इनामी नक्सली कमांडर रवींद्र गंझू गिरफ्तार हो चुका है. लातेहार एसपी कुमार गौरव की अगुवाई में पुलिस ने अपनी ताकत खो चुके नक्सलियों को एक और बड़ा झटका दिया है.

ऑपरेशन बुलबुल ने कमजोर किया था रवींद्र का आतंक

वैसे तो ऑपरेशन बुलबुल के बाद ही रवींद्र काफी कमजोर हो चुका था, लेकिन इसके बावजूद वह अपने आतंक के दम पर लेवी वसूलता रहा. ऑपरेशन बुलबुल ने उसके दस्ते को भारी नुकसान पहुंचाया था, जिसके बाद भी वह सक्रिय रहा.

Naxalite Ravindra Ganjhu
पुलिस की गिरफ्त में नक्सली रवींद्र गंझू (ETV Bharat)

रवींद्र गंझू कौन था?

रवींद्र गंझू उर्फ सुरेंद्र गंझू का पूरा नाम कमलेश उर्फ सुरेंद्र गंझू है. वह लातेहार जिला के हेसल बांझी टोला का रहने वाला है. संगठन में उसका पद लोहरदगा जोन रीजनल कमांडर के साथ-साथ सैनिक चीफ का भी था. वह एकेए-47 हथियार लेकर चलता था. झारखंड सरकार ने उसके सिर पर 15 लाख रुपये का इनाम घोषित किया था, जबकि एनआईए ने 5 लाख रुपये का इनाम रखा था. उसके खिलाफ कुल 154 आपराधिक मामले दर्ज थे, जिनमें हत्या, पुलिस पर हमले, आईईडी विस्फोट, लेवी वसूली, अपहरण और सरकारी संपत्तियों को उड़ाने जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं.

Naxalite Ravindra Ganjhu
रवींद्र गंझू के पास से बरामद कारतूस (ETV Bharat)

पुलिस का सबसे बड़ा दुश्मन

भाकपा (माओवादी) के रीजनल कमेटी सदस्य रवींद्र गंझू वर्षों तक पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना रहा. उसका नेटवर्क लातेहार, लोहरदगा, गुमला और आसपास के इलाकों में लंबे समय तक सक्रिय रहा.

Naxalite Ravindra Ganjhu
रवींद्र गंझू के पास से बरामद हथियार (ETV Bharat)

पुलिस पर हमले और बड़े हमलों की साजिश

झारखंड पुलिस के लिए रवींद्र हमेशा से खतरनाक रहा. वह पुलिस पर हमले करने वाले अपने साथियों को इनाम दिया करता था.

  • 2019 चंदवा थाना हमला: चंदवा थाना क्षेत्र में पीसीआर वैन पर घात लगाकर हमला किया गया, जिसमें चार पुलिसकर्मी शहीद हो गए. इस हमले का नेतृत्व रवींद्र गंझू के दस्ते ने किया था.
  • गृह मंत्री को स्कॉर्ट कर लौट रहे पुलिस वाहन पर हमला (एनआईए द्वारा केस टेकओवर).
  • 2021 और 2022 में पुलिस और सीआरपीएफ के संयुक्त सर्च ऑपरेशन के दौरान उसके दस्ते ने कई आईईडी विस्फोट किए, जिनमें सुरक्षा बलों के जवान घायल हुए.

आम ग्रामीणों पर भी अत्याचार

रवींद्र गंझू के दस्ते पर केवल सुरक्षा बलों पर हमलों का ही नहीं, बल्कि निर्दोष ग्रामीणों की मौत का भी आरोप है. 2021 में सेरेंगदाग और पेशरार क्षेत्र में आईईडी विस्फोटों में ग्रामीणों की मौत हुई. 2022 में बारूदी सुरंग विस्फोट में एक महिला की मौत हुई और दूसरी महिला घायल हुई.

लेवी वसूली, हत्या और आगजनी

रवींद्र गंझू के दस्ते पर सड़क निर्माण, पुल निर्माण और विकास कार्यों में लगी मशीनों को जलाने तथा ठेकेदारों से लेवी वसूलने के कई आरोप हैं. नवंबर 2020 में रांची-लातेहार बार्डर पर पुल निर्माण कार्य में लगी जेसीबी और ट्रैक्टर को आग के हवाले कर दिया गया. एक मुंशी का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई. इस घटना में रविंद्र खुद मौजूद था. इसके अलावा 2024 में इसने सड़क निर्माण कार्य में लगे जेसीबी चालक पर जानलेवा हमला किया था.

दो दशक का अपराध रिकॉर्ड

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार रवींद्र गंझू के खिलाफ मामले वर्ष 2001 से 2024 तक दर्ज होते रहे. इनमें भारतीय दंड संहिता की हत्या, हत्या के प्रयास, अपहरण, रंगदारी, आपराधिक साजिश के अलावा यूएपीए, आर्म्स एक्ट, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और सीएलए एक्ट के तहत भी मुकदमे दर्ज हैं.

वायरलेस और पुलिस की बातें सुनने की क्षमता

पुलिस की गिरफ्त में आने से पहले रवींद्र पुलिस द्वारा वायरलेस पर की जाने वाली बातें भी सुन लेता था. गुमला पुलिस द्वारा गिरफ्तार नक्सली जोनल कमांडर रंथू उरांव ने स्वीकारोक्ति बयान में इसका खुलासा किया.

रंथू उरांव ने बताया कि दस्ता में पहले शंतु नेशनल, मनीष, नवीन, सुजीत उर्फ छोटू खैरवार, प्रदीप, रवींद्र गंझू और नीरज के पास मोटोरोला का वायरलेस सेट था. वर्तमान में रवींद्र गंझू के पास सोनी कंपनी का रेडियो इंटरसेप्टर था, जिससे वह जंगल में बैठकर पुलिस की बातें सुनता था.

एनआईए कोर्ट का अल्टीमेटम

बीते मई महीने में रांची की एनआईए विशेष अदालत ने रवींद्र गंझू को 30 दिनों का अल्टीमेटम दिया था. कोर्ट ने उसे भगोड़ा घोषित करते हुए कहा था कि 30 दिनों के अंदर हाजिर न होने पर गैर-मौजूदगी में ही सजा की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी.

ऑपरेशन बुलबुल: रवींद्र के दस्ते का अंत

ऑपरेशन बुलबुल झारखंड में नक्सलवाद के खिलाफ चलाए गए सबसे अहम अभियानों में शामिल है. इस अभियान ने रवींद्र का दस्ता पूरी तरह बर्बाद कर दिया. ऑपरेशन से पहले उसके दस्ते में 36 से ज्यादा हथियारबंद नक्सली थे. इनमें मुंशी जी, शीतल मोची, चंद्रभान मुंडा, अघनु गंझू, सूरजनाथ खेरवार, टामा, संजय नगेशिया, बालक गंझू, मारकुश नगेशिया, दिनेश नगेशिया, गोविंद बृजिया, शीला कुमारी, कलशमुनी कुमारी, शैलेश्वर उरांव, धनई उरांव, राजन और मुन्ना शामिल थे.

2022 में सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन और झारखंड पुलिस ने लोहरदगा, लातेहार और गढ़वा से सटे बुलबुल-पेशरार और बूढ़ा पहाड़ के दुर्गम जंगलों में 18 दिनों तक अभियान चलाया. अभियान के दौरान कई मुठभेड़ें हुईं, आईईडी, बंकर और नक्सली ठिकानों को नष्ट किया गया.

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, ऑपरेशन बुलबुल ने झारखंड में माओवादी संगठन की सैन्य और आर्थिक क्षमता को गंभीर नुकसान पहुंचाया. इसके बाद राज्य में नक्सल विरोधी अभियानों को नई गति मिली और कई शीर्ष माओवादी नेताओं के खिलाफ सफल कार्रवाई का रास्ता साफ हुआ.

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