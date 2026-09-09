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मतदान खत्म होते ही BJP का 'ऑपरेशन बोर्ड' शुरू, प्रशिक्षण वर्ग के नाम पर पार्षद प्रत्याशियों की 'बाड़ेबंदी'

नगर निकाय चुनाव के पहले चरण के मतदान समाप्ति के साथ भाजपा ने प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी शुरू कर दी है.

BJP Headquarters
भाजपा मुख्यालय (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 9, 2026 at 9:04 PM IST

6 Min Read
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जयपुर: राजस्थान में निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान खत्म होते ही भाजपा ने बोर्ड गठन के लिए अपना 'ऑपरेशन बोर्ड' शुरू कर दिया है. चुनावी नतीजों से पहले ही पार्टी ने संभावित जोड़-तोड़ और क्रॉस वोटिंग को रोकने के लिए अपने प्रत्याशियों को एकजुट रखने की कवायद शुरू कर दी है. पार्टी नेताओं से मिली जानकारी के अनुसार, खासतौर पर उन निकायों में, जहां भाजपा बहुमत के आंकड़े के बेहद करीब रहने की संभावना है. वहां प्रत्याशियों को मतदान खत्म होते ही सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. चुनाव प्रभारी और स्थानीय विधायक को सख्त निर्देश दे दिए गए हैं कि सभी प्रत्याशियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाए. ये सभी पार्षद जब तक अंडरकवर रहेंगे, जब तक की बोर्ड नहीं बन जाते.

प्रशिक्षण वर्ग के नाम पर शुरू हुई बाड़ेबंदी: पहले चरण के निकाय चुनाव मतदान खत्म होने के साथ ही राजनीतिक दलों की असली रणनीति शुरू हो गई है. अब नजर मतगणना के आंकड़ों के साथ अध्यक्ष और सभापति के चुनाव पर रहेगी. 21 सितंबर तक चलने वाली बोर्ड गठन की इस सियासी बाजी में भाजपा और कांग्रेस अपने-अपने पार्षदों को सुरक्षित रखने के साथ निर्दलीयों को साधने में जुटेंगे. भाजपा इस पूरी कवायद को प्रशिक्षण वर्ग का नाम दे रही है, लेकिन सियासी तौर पर इसे बोर्ड गठन से पहले की बाड़ेबंदी माना जा रहा है.

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ठहराने के लिए होटल और रिसॉर्ट तैयार: पार्टी ने चुनाव प्रभारियों और संबंधित विधायकों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जिन निकायों में मुकाबला बेहद करीबी है, वहां अपने प्रत्याशियों पर नजर रखी जाए और मतदान समाप्त होते ही उन्हें एक साथ सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाए. कई जगहों पर होटल और रिसॉर्ट को ठहराने के लिए तैयार रखा गया है. यहां प्रत्याशियों को एक साथ रखने के साथ पार्टी की ओर से संगठनात्मक और आगामी बोर्ड गठन को लेकर प्रशिक्षण देने की बात कही जा रही है. भाजपा की कोशिश है कि मतगणना के बाद अध्यक्ष और सभापति के चुनाव तक उसके संभावित विजयी पार्षद किसी दूसरे खेमे के संपर्क में न आएं.

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एक-एक सीट पर नजर, निर्दलीय भी निशाने पर : भाजपा की रणनीति केवल अपने प्रत्याशियों को सुरक्षित रखने तक सीमित नहीं है. पार्टी ने उन निकायों की भी पहचान की है, जहां निर्दलीय प्रत्याशी बोर्ड गठन में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं. खासतौर पर मजबूत निर्दलीय प्रत्याशियों के रुझान और राजनीतिक संपर्कों पर नजर रखी जा रही है. परिणाम आने के बाद बहुमत से पीछे रहने की स्थिति में भाजपा निर्दलीयों के समर्थन से बोर्ड बनाने की कोशिश करेगी. भाजपा ने इसके लिए एक आंतरिक टीम तैयार कर दी है जो लगातार प्रत्याशियों से संपर्क में है. पार्टी उन निर्दलीय पर भी निगाहें रखी हुई है जो पार्टी की विचारधारा के है, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दीया गया, तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और वह काफी मजबूत स्थिति में है. इसके साथ इस विशेष टीम को यह जिम्मेदारी भी दी है कि अगर अन्य किसी निर्दलीय प्रत्याशी को भी पार्टी के पक्ष में करना हो तो उसे भी साथ जोड़ने का काम करें.

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क्यों जरूरी है पार्षदों की बाड़ेबंदी? : निकाय चुनाव में मतदान के बाद शुरू हुई पार्षदों की बाड़ेबंदी को लेकर वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक श्याम सुंदर शर्मा का कहना है कि स्थानीय निकायों में बोर्ड गठन का गणित विधानसभा चुनावों से अलग होता है. यहां कई बार एक-दो सीटों का अंतर ही पूरे बोर्ड का भविष्य तय कर देता है. ऐसे में राजनीतिक दल अपने संभावित विजयी पार्षदों को एकजुट रखने की कोशिश करते हैं. शर्मा ने कहा कि जिन निकायों में भाजपा या कांग्रेस बहुमत के आंकड़े के आसपास रहती है, वहां एक-एक पार्षद बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है. निर्दलीय पार्षद भी अध्यक्ष या सभापति के चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं. ऐसे में परिणाम आने के बाद दूसरे खेमे की ओर से संपर्क, समर्थन हासिल करने या क्रॉस वोटिंग की आशंका बनी रहती है. श्यामसुंदर शर्मा का कहना है कि इसी वजह से पार्टियां अपने पार्षदों को एक साथ सुरक्षित स्थान पर रखती हैं, ताकि परिणाम से लेकर बोर्ड गठन तक उनके बीच किसी तरह की राजनीतिक सेंधमारी न हो. होटल या रिसॉर्ट में ठहराने की रणनीति इसी सियासी प्रबंधन का हिस्सा है. खासकर करीबी मुकाबले वाले निकायों में बाड़ेबंदी को बोर्ड गठन की रणनीति का अहम हथियार माना जाता है.

रणनीति की मॉनिटरिंग: CMO से BJP मुख्यालय तक बोर्ड गठन को लेकर सत्ता और संगठन दोनों स्तरों पर निगरानी तेज हो गई है. सरकार की ओर से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा CMO के जरिए राजनीतिक समीकरणों पर नजर रख रहे हैं. वहीं पार्टी मुख्यालय से प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, निकाय चुनाव प्रभारी हरीश द्विवेदी और प्रदेश संगठन महामंत्री अजेय कुमार सीधे पूरी रणनीति की मॉनिटरिंग कर रहे हैं. निकायों में प्रत्याशियों को एकजुट रखने, संभावित निर्दलीयों से संपर्क और क्रॉस वोटिंग रोकने की रणनीति पर लगातार फीडबैक लिया जा रहा है. स्थानीय चुनाव प्रभारियों और विधायकों से निकायवार रिपोर्ट भी ली जा रही है. परिणाम आने के बाद अध्यक्ष और सभापति के चुनाव तक भाजपा का शीर्ष नेतृत्व इन समीकरणों पर सीधे नजर बनाए रखेगा.

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