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धमतरी में वन विभाग का ऑपरेशन भालू, टल गई बड़ी घटना, लोगों ने ली राहत की सांस

धमतरी के रिहायशी इलाके में रविवार को एक भालू घुस आया. वन विभाग की टीम ने भालू को पकड़ लिया है.

Dhamtari Forest Department Achieves Success in Operation Bear
ऑपरेशन भालू में धमतरी वन विभाग को सफलता (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 3, 2026 at 5:10 PM IST

3 Min Read
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धमतरी: रविवार की सुबह धमतरी में कलेक्ट्रेट परिसर के आसपास स्थित कॉलोनियों में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक मादा भालू रिहायशी इलाके में घुस आया. सूचना मिलते ही वन विभाग और पुलिस की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और पूरे क्षेत्र को घेरकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया. रायपुर से ट्रेंकुलाइजर विशेषज्ञ टीम को बुलाया गया, जिसके बाद सफलतापूर्वक भालू को काबू में कर लिया गया. उसके बाद भालू को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया है.

भालू ने गौरी नगर में मचाया उत्पात

सुबह-सुबह जब लोगों को भालू के घुसने की खबर मिली, तो इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. भालू गौरी नगर की कई गलियों में दौड़ता-भागता रहा और आखिर में एक बाड़ी के अंदर जाकर छिप गया. लगभग 6 बजे वन विभाग को सूचना दी गई, जिसके बाद डीएफओ, सीएसपी और एसडीओ सहित अधिकारी मौके पर पहुंचे और निगरानी शुरू की गई.

धमतरी में भालू का रेस्क्यू ऑपरेशन (ETV BHARAT)

ट्रेंकुलाइजर शॉट से भालू को किया गया बेहोश

रेस्क्यू के दौरान नगर निगम की मदद से जेसीबी मंगाई गई, ताकि टीम को ऊंचाई से भालू को ट्रेंकुलाइज करने में मदद मिल सके. जैसे ही जेसीबी बाड़ी में घुसी, भालू वहां से भाग निकला और नहर किनारे पहुंच गया. इसी दौरान टीम ने पहला ट्रेंकुलाइजर शॉट दागा, जो सटीक लगा. भालू कुछ दूर भागने के बाद गौरी नगर की गली नंबर 2 के पास एक मकान के पीछे निढाल होकर गिर गया. इसके बाद टीम के एक सदस्य ने साहस दिखाते हुए पास जाकर बेहोशी का इंजेक्शन दिया, जिससे भालू पूरी तरह काबू में आ गया.

Bear Enters Residential Area in Dhamtari
धमतरी के रिहायशी इलाके में घुसा भालू (ETV BHARAT)

पिंजरे में इलाज, फिर जंगल में छोड़ा गया

बेहोशी की स्थिति में भालू को सुरक्षित तरीके से स्ट्रेचर पर लिटाकर पिंजरे में रखा गया. इसके बाद पशु चिकित्सकों की टीम ने तत्काल इलाज शुरू किया. दो बोतल सलाइन चढ़ाकर और आवश्यक एंटीडोट देकर उसे होश में लाया गया, ताकि किसी प्रकार की शारीरिक क्षति न हो. करीब एक घंटे तक चले इलाज के बाद भालू को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया.यह लगभग 6 से 7 वर्ष की मादा भालू है, जिसका वजन करीब 100 किलो है.

Forest Department tranquilizes bear.
भालू को किया गया बेहोश (ETV BHARAT)

भीषण गर्मी और जंगलों में पानी की कमी के चलते जंगली जानवर अक्सर शहर की ओर रुख कर लेते हैं. वन क्षेत्र में लगातार कमी भी इसका एक प्रमुख कारण है.ट्रेंकुलाइजेशन एक विशेषज्ञ प्रक्रिया है, जिसमें बेहोश करने के बाद एंटीडोट देना, उपचार और लगातार मॉनिटरिंग जरूरी होता है. धमतरी, रायपुर के नजदीक होने के कारण विशेषज्ञ टीम समय पर पहुंच जाती है, जिससे ऐसे रेस्क्यू ऑपरेशन सफल हो पाते हैं- श्री कृष्णा जाधव, डीएफओ, धमतरी

Crowds gather in Dhamtari to catch a glimpse of a bear.
धमतरी में भालू को देखने उमड़ी भीड़ (ETV BHARAT)

रिहायशी इलाके में घुसे भालू का सुरक्षित रेस्क्यू करने के बाद क्षेत्र वासियों ने राहत की सांस ली है. वन विभाग ने ऑपरेशन में सफलता मिलने पर खुशी जताई है.

Bear was confined in a cage.
भालू को पिंजरे में किया गया कैद (ETV BHARAT)

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धमतरी में भालू का उत्पात
धमतरी वन विभाग
धमतरी डीएफओ की कार्रवाई
OPERATION BEAR IN DHAMTARI

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