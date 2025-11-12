ऑपरेशन एरिया डॉमिनेशन: भरतपुर रेंज की पुलिस ने एक ही दिन में 407 अपराधियों को दबोचा
ऑपरेशन एरिया डॉमिनेशन में 974 पुलिस अधिकारी और जवानों की 237 टीमों ने भाग लिया, जिन्होंने 1040 ठिकानों पर दबिश दी.
Published : November 12, 2025 at 5:44 PM IST
भरतपुर: भरतपुर रेंज में बुधवार को पुलिस ने अपराध और अवैध गतिविधियों पर कड़ा प्रहार करते हुए एक व्यापक अभियान चलाया. ऑपरेशन एरिया डॉमिनेशन में रेंज के पांच जिलों भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर और डीग में एक साथ कार्रवाई की गई. एक ही दिन में 407 वांछित और असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार किया गया.
आईजी कैलाश बिश्नोई ने सभी जिलों के एसपी को सख्त निर्देश दिए थे कि वे अपने-अपने जिलों में हिस्ट्रीशीटर, हार्डकोर अपराधी, आबकारी, आर्म्स और एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोपियों के विरुद्ध रेड और सर्च की कार्रवाई करें. साथ ही वांछित, इनामी, स्थाई वारंटियों, भगोड़ों और वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए विशेष टीमें गठित की गईं.
पढ़ें: एक्शन में डूंगरपुर पुलिस, एक दिन में दबोचे 156 अपराधी - Dungarpur Police Action
इस बड़े ऑपरेशन में 974 पुलिस अधिकारी और जवानों की 237 टीमों ने भाग लिया, जिन्होंने 1040 ठिकानों पर दबिश दी. अभियान के दौरान 407 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से 26 जघन्य अपराधों में वांछित, 42 सामान्य अपराधों में, और 8 स्थाई वारंटी/उद्धोषित अपराधी शामिल हैं. 311 व्यक्तियों को धारा 170 BNSS के तहत और 20 अपराधियों को गिरफ्तारी वारंट में पकड़ा गया. साथ ही 40 नए प्रकरणों में भी गिरफ्तारी हुई.
पढ़ें: ऑपरेशन एंटीवायरस: 22 साइबर ठग गिरफ्तार, फर्जी सिम, मोबाइल, एटीएम कार्ड और गाड़ियां बरामद
पुलिस ने अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज कर 2 आरोपी गिरफ्तार किए, जिनके कब्जे से 2 देशी कट्टे (315 बोर) और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए. वहीं, अवैध शराब कारोबारियों पर भी शिकंजा कसते हुए 14 एफआईआर दर्ज की गईं, जिनमें 12 आरोपी गिरफ्तार हुए और उनके कब्जे से करीब 698 देशी पव्वा व 2 लीटर देशी हथकड़ शराब जब्त की गई.
पढ़ें: बूंदी पुलिस का मेगा ऑपरेशन: 94 ठिकानों पर छापे, 283 अपराधी दबोचे
इसी तरह स्थानीय और विशेष अधिनियमों के तहत 14 प्रकरण दर्ज कर 21 अपराधी गिरफ्तार किए गए. अवैध खनन पर भी बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 प्रकरण दर्ज, 6 आरोपी गिरफ्तार और करीब 13 टन अवैध खनन सामग्री व वाहन जब्त किए गए. आईजी बिश्नोई ने कहा कि यह अभियान अपराधियों में भय और जनता में विश्वास पैदा करने के उद्देश्य से चलाया गया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि रेंज में अपराध और अवैध गतिविधियों के खिलाफ यह सख्ती आगे भी जारी रहेगी, ताकि हर नागरिक खुद को सुरक्षित महसूस कर सके और अपराधियों में पुलिस का भय बना रहे.