ETV Bharat / state

ऑपरेशन एंटीवायरस: 61 साइबर ठग गिरफ्तार, 33 मोबाइल, 65 फर्जी सिम और 22 एटीम कार्ड बरामद

एसपी ओमप्रकाश मीणा ने बताया कि राजस्थान डीजीपी और आईजी कैलाश बिश्नोई के निर्देशन में साइबर ठगों के खिलाफ ऑपरेशन एंटीवायरस चलाया जा रहा है. अभियान के तहत डीग के गांव हेबतका और नवदा में 5 घंटे सर्च ऑपरेशन चलाकर 61 ठगों को गिरफ्तार किया गया. पकड़े गए ठग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भोले-भाले लोगों के साथ ठगी को अंजाम देते हैं. ठगी से अर्जित रकम से यह आलीशान मकान बनाते हैं. साथ में लग्जरी गाड़िया खरीदकर शोक-मौज करते हैं.

डीग: साइबर ठगों के खिलाफ ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 61 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है. इनके कब्जे से 33 मोबाइल फोन, 65 फर्जी सिम कार्ड और 22 एटीम कार्ड बरामद किए गए हैं. इनके कब्जे से लग्जरी गाड़िया भी जब्त की गई हैं.

पढ़ें: ऑपरेशन एंटीवायरस: 22 साइबर ठग गिरफ्तार, फर्जी सिम, मोबाइल, एटीएम कार्ड और गाड़ियां बरामद

उन्होंने बताया कि अभी तक 3 माह में हमने 600 के करीब साइबर ठगों को पकड़कर सलाखों के पीछे डाला है. इस तरह हमने साइबर ठगी के अनुपात को घटाया है. पिछले साल की तुलना में 42 हजार लोकेशन अब घटकर चौथाई रह गई हैं. हमारी टीम 1930 साइबर सेल शिकायत के अनुसार करवाई कर रही है. उन्होंने कहा कि एक तरह से प्रत्येक व्यक्ति इलाके में कम से कम 5 पांच पांच रुपए की ठगी को अंजाम दे चुका है. जिसका औसतन करोड़ों में जाता है.

पढ़ें: ऑपरेशन एंटीवायरस 2.0 : डीग पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 14 साइबर ठग गिरफ्तार

कई तरह से करते ठगी: एसपी ने बताया कि आरोपी लगातार 4 वर्षों से ऐसे ठगी के मामलों में लिप्त हैं. जितने भी आरोपी इन दो वर्षों में पकड़े गए हैं, उनकी उम्र 16 से 21 वर्ष के बीच में है. ये अधिकतर अशिक्षित हैं, लेकिन पढ़े-लिखे लोगों को भी चूना लगा देते हैं. एसपी के अनुसार आरोपी ठगी करने के लिए अनेक तरीके इस्तेमाल करते हैं. इनमें सैक्स टॉर्शन, गरीबों को सहायता, सवाल का जवाब, दो गिफ्ट पाओ, फर्जी गाड़ी बेचने के विज्ञापन शामिल हैं. साइबर ठग दिल्ली, हरियाणा गुजरात, मध्यप्रदेश, असम, पंजाब जैसे आधा दर्जन राज्यों के लोगों को शिकार बना चुके हैं.