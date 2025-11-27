ETV Bharat / state

ऑपरेशन एंटीवायरस 2.0 : डीग पुलिस ने 17 साइबर ठग दबोचे, 2 नाबालिग निरुद्ध

डीग पुलिस ने अपने अभियान के तहत अलग-अलग जगह पर कार्रवाई कर 17 साइबर ठगों को पकड़ा है.

Accused in police custody
पुलिस गिरफ्त में आरोपी (Source - Deeg Police)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 27, 2025 at 9:08 PM IST

3 Min Read
डीग: जिले में साइबर अपराध पर रोक लगाने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन एंटीवायरस 2.0 के तहत पुलिस ने गुरुवार को एक ही दिन में 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया. जबकि 2 नाबालिग बालकों को निरुद्ध किया गया. पुलिस ने कुल 10 मोबाइल, 20 फर्जी सिम कार्ड और 2 मोटरसाइकिलें भी जब्त की हैं. आरोपी सोशल मीडिया पर दूध देने वाली गाय-भैंस सस्ते दाम पर बेचने, आर्मी अधिकारी बनकर सामान बुक करने और फर्जी केवाईसी व नकली सिम कार्ड उपलब्ध कराकर लोगों से ठगी करते थे.

जुरहरा: जंगल में बैठकर ठगी करते 12 पकड़े: डीग एसपी ओमप्रकाश मीना ने बताया कि कामां–जुरहरा रोड स्थित शकील होटल के पीछे खेतों में रात के समय मोबाइल से साइबर ठगी करते हुए 7 युवकों को रंगे हाथ पकड़ा गया. पुलिस ने धावा बोलकर साकिर, सलीम, खलील, अरसद, लियाकत, सहजान और राजेश सिंह को गिरफ्तार किया. इनके कब्जे से 4 एंड्रॉयड मोबाइल और 7 फर्जी सिम कार्ड बरामद किए गए. ये लोग सोशल मीडिया पर गाय–भैंस सस्ते दाम में बेचने का विज्ञापन डालकर लोगों को जाल में फंसाते थे. वहीं जुरहरा तहसील कार्यालय के पीछे कच्चे रास्ते से साइबर मामलों में वांछित 5 ठगों को गिरफ्तार किया गया. गिरफ्तार आरोपियों में इलियास, समीम, इस्तियाक उर्फ इस्ताक, अंसार और शैकुल शामिल हैं. इनके पास से 5 फर्जी सिम कार्ड मिले. यह नेटवर्क फर्जी सिम उपलब्ध कराकर ठगी करने वाले गिरोहों को सपोर्ट करता था और खुद भी साइबर ठगी में शामिल था.

खोह: 2 आरोपी पकड़े, 2 बालक निरुद्ध: पान्होरी नहर की पटरी के पास चौंधाड़ी जंगल में 6 लड़कों के मोबाइल से ठगी करने की सूचना पर पुलिस ने दबिश दी. मौके से दो लड़के भाग निकले, जबकि आसिफ और हरिओम को दो संघर्षरत किशोरों के साथ पकड़ लिया गया. ये लोग मोबाइल पर खुद को आर्मी अधिकारी बताते हुए सामान की फर्जी बुकिंग कर रकम हड़पते थे. इनके कब्जे से 6 मोबाइल और 2 मोटरसाइकिलें जब्त हुईं.

सीकरी: फरार आरोपी गिरफ्तार: साइबर ठगी के पुराने मामलों में वांछित अरमान को सीकरी पुलिस ने गिरफ्तार किया. पुलिस दबाव में अरमान अपने पिता के साथ वृत कार्यालय पहुंचा, जहां पूछताछ में आरोप प्रमाणित होने पर उसे गिरफ्तार किया गया.

पहाड़ी: 2 वांछित ठग गिरफ्तार: पहाड़ी थाना पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों में वांछित आरोपियों को पकड़ा. गिरफ्तार किए गए आरोपियों में मनीष और मौसम शामिल हैं. मनीष साइबर ठगी के मुकदमे में वांछित था, जबकि मौसम फर्जी दस्तावेज तैयार कर ठगी करने के मामलों में तलाश में था. दोनों के पास से 2 फर्जी सिम कार्ड बरामद किए गए.

ऐसे फंसाते थे मासूम लोगों को: सोशल मीडिया और ओएलएक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर दूध देने वाली गाय–भैंस सस्ती कीमत पर बेचने का विज्ञापन डालते थे. पीड़ितों से एडवांस पेमेंट लेकर गायब हो जाते थे. कई आरोपी आर्मी अधिकारी बनकर सामान सस्ते में दिलाने का झांसा देते थे. फर्जी केवाईसी पर सिम कार्ड निकलवाकर गैंगों को सप्लाई करते थे. जंगलों, निर्जन रास्तों और खेतों में बैठकर मोबाइल से ठगी ऑपरेट करते थे. बार-बार सिम बदलते थे ताकि लोकेशन ट्रेस न हो सके.

