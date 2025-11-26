ऑपरेशन एंटीवायरस 2.0 : डीग जिले में 10 साइबर ठग गिरफ्तार, 4 नाबालिग निरुद्ध
आरोपियों से फोन, फर्जी सिम, मोटरसाइकिलें और अन्य उपकरण बरामद हुए हैं, जिन्हें ठगी में इस्तेमाल किया जा रहा था.
Published : November 26, 2025 at 1:33 PM IST
डीग: जिले में साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए ‘ऑपरेशन एंटीवायरस 2.0’ के तहत लगातार बड़ी कार्रवाई की जा रही है. इसी के तहत कैथवाड़ा, नगर और जुरहरा थाना पुलिस ने तीन कार्रवाई में 10 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया, जबकि 4 नाबालिगों को निरुद्ध किया गया. सभी गिरफ्तार आरोपियों से फोन, फर्जी सिम, मोटरसाइकिलें और अन्य उपकरण बरामद हुए हैं, जिन्हें ठगी में इस्तेमाल किया जा रहा था. पुलिस अब इनसे जुड़े बैंक खातों, वित्तीय लेनदेन और अवैध संपत्तियों की जांच में जुट गई.
कैथवाड़ा में 4 ठग पकड़े: डीग के पुलिस अधीक्षक ओमप्रकाश मीना ने बताया कि जिले के थाना कैथवाड़ा की टीम को गश्त के दौरान सूचना मिली कि जाजमका पहाड़ की तलहटी में कुछ युवक ऑनलाइन ठगी कर रहे हैं. इस पर पुलिस ने दबिश देकर 4 साइबर ठगों और 2 नाबालिगों को पकड़ लिया. आरोपी आदिल, वकील, मुफीद और तालीम के पास से 8 मोबाइल फोन, 10 सिम कार्ड और दो मोटरसाइकिलें जब्त हुईं. इन्हें ठगी के पैसों से खरीदा गया था. आरोपियों के मोबाइल की जांच में सामने आया कि वे फर्जी फेसबुक और व्हाट्सऐप अकाउंट बनाकर लोगों को सस्ते दामों में टैबलेट और फर्नीचर बेचने का झांसा देकर ठगी कर रहे थे. कैथवाड़ा पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर इनके बैंक खातों और अवैध संपत्तियों की जांच शुरू कर दी.
नगर में 2 ठग गिरफ्तार: थाना नगर पुलिस ने मुखबिर की सूचना और तकनीकी इनपुट के आधार पर 2 साइबर ठग जैद और साजिद के साथ 2 नाबालिगों को पकड़ा. इनसे 4 एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद किए. पूछताछ में सामने आया कि ये आरोपी फर्जी सोशल मीडिया आईडी का इस्तेमाल कर लोगों को डीजे साउंड सिस्टम सस्ते दामों में उपलब्ध कराने का झांसा देते थे. बीमार बच्चे की फोटो लगाकर मदद के नाम पर पैसे मंगवाते थे. सेक्सटॉर्शन के जरिए लोगों को धमकाकर ऑनलाइन भुगतान कराते थे. नगर थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी.
जुरहरा में 4 ठग गिरफ्तार: थाना जुरहरा ने दो कार्रवाई में कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया. पहली कार्रवाई में अजहरूद्दीन, अनीस और साहिल को पकड़ा और इनसे 3 फर्जी सिम कार्ड बरामद हुए. जांच में सामने आया कि ये लोग साइबर ठगों को फर्जी सिम कार्ड उपलब्ध कराते थे और स्वयं ऑनलाइन ठगी में शामिल थे. दूसरी कार्रवाई में पुलिस ने कामां–जुरहरा रोड पर पेट्रोल पंप के पास जंगल में बैठे एक युवक को रंगे हाथ पकड़ा, जो मोबाइल के जरिए साइबर ठगी कर रहा था. आरोपी आसिफ (18) से 2 मोबाइल फोन और एक फर्जी सिम कार्ड मिला. यह युवक अनजान लोगों से वीडियो कॉल कर उनकी अश्लील वीडियो बनाता और वायरल करने की धमकी देकर पैसे वसूलता था.
चालबाजी का खुलासा: गिरफ्तार आरोपियों से मिली जानकारी और मोबाइल फोन की जांच में पता चला कि ये साइबर ठग कई तरीके अपनाकर लोगों को जाल में फंसाते थे. सबसे पहले फर्जी फेसबुक, व्हाट्सऐप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया अकाउंट बनाते थे. इन फर्जी आईडी से सस्ते दामों पर टैबलेट, फर्नीचर, डीजे साउंड सिस्टम जैसी चीजें बेचने का लालच देकर लोगों से एडवांस भुगतान मंगवाते थे. कई आरोपी बीमार बच्चे की तस्वीर लगाकर इमोशनल फ्रॉड करते थे. मदद के नाम पर पैसे लेते थे. कुछ साइबर ठग सेक्सटॉर्शन का तरीका अपनाते थे. अनजान व्यक्तियों से चैट और वीडियो कॉल करते. उन्हें कपड़े उतारने को उकसाते और अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देकर पैसे वसूलते थे. गिरोह के कुछ सदस्य फर्जी सिम कार्ड बनाकर ठगों को उपलब्ध कराते थे. इससे उनकी पहचान छिपी रहती थी. इन तरीकों से वे अलग-अलग जिलों और राज्यों में बैठे लोगों को आसानी से ठग लेते थे. तीनों थानों की कार्रवाई में पकड़े आरोपियों से पूछताछ जारी है. पुलिस साइबर गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों, मनी ट्रेल, फर्जी खातों और ठगी से अर्जित संपत्तियों की गहराई से जांच कर रही है.