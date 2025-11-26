ETV Bharat / state

ऑपरेशन एंटीवायरस 2.0 : डीग जिले में 10 साइबर ठग गिरफ्तार, 4 नाबालिग निरुद्ध

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी ( ETV Bharat Deeg )

डीग: जिले में साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए ‘ऑपरेशन एंटीवायरस 2.0’ के तहत लगातार बड़ी कार्रवाई की जा रही है. इसी के तहत कैथवाड़ा, नगर और जुरहरा थाना पुलिस ने तीन कार्रवाई में 10 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया, जबकि 4 नाबालिगों को निरुद्ध किया गया. सभी गिरफ्तार आरोपियों से फोन, फर्जी सिम, मोटरसाइकिलें और अन्य उपकरण बरामद हुए हैं, जिन्हें ठगी में इस्तेमाल किया जा रहा था. पुलिस अब इनसे जुड़े बैंक खातों, वित्तीय लेनदेन और अवैध संपत्तियों की जांच में जुट गई. कैथवाड़ा में 4 ठग पकड़े: डीग के पुलिस अधीक्षक ओमप्रकाश मीना ने बताया कि जिले के थाना कैथवाड़ा की टीम को गश्त के दौरान सूचना मिली कि जाजमका पहाड़ की तलहटी में कुछ युवक ऑनलाइन ठगी कर रहे हैं. इस पर पुलिस ने दबिश देकर 4 साइबर ठगों और 2 नाबालिगों को पकड़ लिया. आरोपी आदिल, वकील, मुफीद और तालीम के पास से 8 मोबाइल फोन, 10 सिम कार्ड और दो मोटरसाइकिलें जब्त हुईं. इन्हें ठगी के पैसों से खरीदा गया था. आरोपियों के मोबाइल की जांच में सामने आया कि वे फर्जी फेसबुक और व्हाट्सऐप अकाउंट बनाकर लोगों को सस्ते दामों में टैबलेट और फर्नीचर बेचने का झांसा देकर ठगी कर रहे थे. कैथवाड़ा पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर इनके बैंक खातों और अवैध संपत्तियों की जांच शुरू कर दी. पढ़ें: लोन डेटा चोरी कर धमकाता और किस्त खुद के खाते में डलवाता, साइबर ठग गिरफ्तार नगर में 2 ठग गिरफ्तार: थाना नगर पुलिस ने मुखबिर की सूचना और तकनीकी इनपुट के आधार पर 2 साइबर ठग जैद और साजिद के साथ 2 नाबालिगों को पकड़ा. इनसे 4 एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद किए. पूछताछ में सामने आया कि ये आरोपी फर्जी सोशल मीडिया आईडी का इस्तेमाल कर लोगों को डीजे साउंड सिस्टम सस्ते दामों में उपलब्ध कराने का झांसा देते थे. बीमार बच्चे की फोटो लगाकर मदद के नाम पर पैसे मंगवाते थे. सेक्सटॉर्शन के जरिए लोगों को धमकाकर ऑनलाइन भुगतान कराते थे. नगर थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी.