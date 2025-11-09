ETV Bharat / state

ऑनलाइन सूट-साड़ी सेल के नाम पर ठगी, 8 साइबर ठग दबोचे, 3 किशोर भी निरुद्ध

ऑपरेशन एंटी-वायरस 2.0 के तहत बड़ी कार्रवाई. एडवांस बुकिंग के नाम पर ठगी करने वाले साइबर ठगों का भंडाफोड़. जानिए पूरा मामला...

8 साइबर ठग दबोचे (Source : Rajasthan Police)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 9, 2025 at 6:58 PM IST

भरतपुर/डीग. सोशल मीडिया पर महिलाओं के सूट-सलवार और साड़ी सस्ते थोक के भाव में बेचने का झांसा देकर लोगों से एडवांस बुकिंग के नाम पर ठगी करने वाले साइबर ठगों के गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है. ऑपरेशन एंटी-वायरस 2.0 के तहत थाना जुरहरा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 8 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया, जबकि 3 विधि से संघर्षरत किशोरों को निरुद्ध किया गया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 5 एंड्रॉयड मोबाइल फोन, 8 फर्जी सिम कार्ड और 1 एटीएम कार्ड जब्त किए हैं.

डीग एसपी ओमप्रकाश मीणा ने बताया कि मेवात क्षेत्र में बढ़ रहे साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए जिलेभर में विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इसी क्रम में जुरहरा थाना पुलिस को सूचना मिली कि कुछ युवक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर महिलाओं के सूट-साड़ी बेचने के नाम पर ठगी कर रहे हैं. पुलिस ने तुरंत टीम गठित कर दबिश दी और सकील होटल के पास ग्राम जुरहरी की ओर जाने वाले कच्चे रास्ते से मोहब्बत, यूनुस, असगर, आकिल और रसीद को गिरफ्तार किया. इनसे 5 मोबाइल फोन और 8 फर्जी सिम कार्ड बरामद किए गए.

इसके बाद दूसरी कार्रवाई में पुलिस ने जालूकी चौराहा से 100 मीटर आगे, गोविंदगढ़ रोड पर छापा मारकर सोहिल और मुस्तकीम नामक दो अन्य आरोपियों को पकड़ा. वहीं, ठगी में सक्रिय तीन विधि से संघर्षरत किशोरों को भी निरुद्ध किया गया. सभी के खिलाफ साइबर ठगी, धोखाधड़ी और आईटी एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है.

पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी बनाकर महिलाओं के परिधान, खासतौर पर सूट-सलवार और साड़ी, सस्ते दामों में बेचने के विज्ञापन डालते थे. वे थोक रेट या ऑनलाइन सेल का लालच देकर ग्राहकों से संपर्क करते और एडवांस पेमेंट या बुकिंग शुल्क के नाम पर राशि अपने खातों में ट्रांसफर करवाते थे. जैसे ही पैसे मिलते, आरोपी नंबर बंद कर गायब हो जाते थे. एसपी मीणा ने आमजन से अपील की है कि ऑनलाइन खरीदारी करते समय किसी भी अज्ञात लिंक या ऑफर पर भरोसा न करें और संदिग्ध खातों में पैसे ट्रांसफर करने से पहले पूरी जांच करें.

