ऑनलाइन सूट-साड़ी सेल के नाम पर ठगी, 8 साइबर ठग दबोचे, 3 किशोर भी निरुद्ध

8 साइबर ठग दबोचे ( Source : Rajasthan Police )

भरतपुर/डीग. सोशल मीडिया पर महिलाओं के सूट-सलवार और साड़ी सस्ते थोक के भाव में बेचने का झांसा देकर लोगों से एडवांस बुकिंग के नाम पर ठगी करने वाले साइबर ठगों के गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है. ऑपरेशन एंटी-वायरस 2.0 के तहत थाना जुरहरा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 8 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया, जबकि 3 विधि से संघर्षरत किशोरों को निरुद्ध किया गया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 5 एंड्रॉयड मोबाइल फोन, 8 फर्जी सिम कार्ड और 1 एटीएम कार्ड जब्त किए हैं. डीग एसपी ओमप्रकाश मीणा ने बताया कि मेवात क्षेत्र में बढ़ रहे साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए जिलेभर में विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इसी क्रम में जुरहरा थाना पुलिस को सूचना मिली कि कुछ युवक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर महिलाओं के सूट-साड़ी बेचने के नाम पर ठगी कर रहे हैं. पुलिस ने तुरंत टीम गठित कर दबिश दी और सकील होटल के पास ग्राम जुरहरी की ओर जाने वाले कच्चे रास्ते से मोहब्बत, यूनुस, असगर, आकिल और रसीद को गिरफ्तार किया. इनसे 5 मोबाइल फोन और 8 फर्जी सिम कार्ड बरामद किए गए. पढ़ें : सीबीआई अफसर बन किया डिजिटल अरेस्ट, जयपुर में 37.52 लाख की ठगी का शिकार हुआ बुजर्ग