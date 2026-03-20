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Operation Anti Virus : कॉमन सर्विस सेंटर और जंगल से चल रही साइबर ठगी, 7 गिरफ्तार, 4 निरुद्ध

साइबर अपराध पर लगाम कसने के लिए चलाए जा रहे 'ऑपरेशन एंटीवायरस' के तहत डीग पुलिस को बड़ी सफलता मिली है.

Crime in Deeg
जिला पुलिस अधीक्षक डीग (ETV Bharat Bharatpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 20, 2026 at 7:46 PM IST

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भरतपुर/डीग: थाना पहाड़ी और थाना कैथवाड़ा पुलिस ने अलग-अलग कार्रवाई करते हुए कुल 7 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है, जबकि 4 विधि से संबंधित नाबालिगों को निरुद्ध किया गया है. आरोपियों के कब्जे से 12 मोबाइल फोन और 16 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं.

डीग एसपी कांबले शरण गोपीनाथ ने बताया कि 19 मार्च 2026 की देर रात थाना पहाड़ी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ककरोल रोड स्थित एक कॉमन सर्विस सेंटर पर दबिश दी, जहां 5 युवक मोबाइल फोन के जरिए ऑनलाइन ठगी करते हुए पकड़े गए. इनमें से सहबाज (19), समून (22) और अयूब (30) को गिरफ्तार किया गया, जबकि 2 नाबालिगों को निरुद्ध किया गया. पुलिस ने इनके पास से 5 फर्जी एंड्रॉइड मोबाइल और 8 सिम कार्ड बरामद किए हैं.

डीग एसपी ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Bharatpur)

ऐसे करते ठगी : जांच में सामने आया कि आरोपी पुराने सिक्के और नोट महंगे दामों में खरीदने का झांसा देते थे. महिलाओं के कपड़े और महंगे मोबाइल सस्ते दामों में बेचने का लालच देकर लोगों को फंसाते थे, साथ ही होम डिलीवरी और टैक्सी बुकिंग के नाम पर भी ठगी करते थे. बरामद मोबाइलों के डाटा से अब तक करीब 8 लाख रुपए की साइबर ठगी की पुष्टि हुई है.

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थाना कैथवाड़ा पुलिस ने दोंदरी गांव के जंगल क्षेत्र में दबिश देकर 3 साइबर ठगों इरशाद (30), मोमीन (24) और शकील (21) को गिरफ्तार किया तथा 2 नाबालिगों को निरुद्ध किया. इनके कब्जे से 6 मोबाइल फोन और 7 सिम कार्ड बरामद हुए हैं. पूछताछ में सामने आया कि आरोपी फर्जी फेसबुक और WhatsApp ID बनाकर लोगों से संपर्क करते थे. Online प्लेटफॉर्म पर सस्ता सामान बेचने का झांसा देते थे और रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर ठगी करते थे. इसके अलावा पुराने सिक्कों की खरीद-फरोख्त के नाम पर भी लोगों को धोखा देते थे.

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एसपी कांबले शरण गोपीनाथ ने बताया कि दोनों मामलों में आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की विभिन्न धाराओं के साथ आईटी एक्ट की धारा 66डी में मुकदमा दर्ज किया गया है. उन्होंने कहा कि यह संगठित साइबर ठगी गिरोह था, जो फर्जी सिम, फर्जी आईडी और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए आम लोगों को निशाना बना रहा था. पुलिस अब इनके नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है. एसपी ने आमजन से अपील की है कि किसी भी अनजान कॉल, लिंक या ऑनलाइन ऑफर के झांसे में न आएं और संदिग्ध गतिविधि की तुरंत पुलिस को सूचना दें.

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